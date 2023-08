Viivi Mustonen maksoi avoimen opinnoista liki 700 euroa ja opiskelee nyt Tampereella unelma-alaansa

Avoimen väylä on tärkeä polku korkeakouluun heille, jotka eivät onnistu todistusvalinnassa tai valintakokeessa sekä heille, jotka haluavat vaihtaa opiskelupaikkaa.

Opiskelupaikka korkeakoulussa avautuu yhä useammalle maksullisen avoimen väylän kautta. Niin myös tietotekniikkaa Tampereen yliopistossa opiskeleville Viivi Mustoselle ja Atte Jokiselle.

Jokinen suoritti puolessa vuodessa avoimessa yliopistossa 32 opintopistettä 200 eurolla. Paketti oli tarkoitettu juuri heille, jotka tähtäsivät tutkinto-opiskelijoiksi avoimen väylän kautta.

Mustonen taas teki avoimessa ensimmäisen vuoden perusopinnot eli 45 opintopistettä. Ne maksoivat lähes 700 euroa. Mustonen kertoo satsauksen olleen ehdottomasti unelma-alan väärti.

Avoimen väylän vaatimustaso on korkealla. Mikäli kasaan mielii saada 30–60 opintopistettä, on sitouduttava täyspäiväiseen opiskeluun. Pistepotti vastaa usein ensimmäisen vuoden opintoja. Sen lisäksi kurssiarvosanojen on oltava päälle kolmen.

Molemmat pitävät työtahtia rivakkana, mutta kohtuullisena. Se osoitti, että rahkeita yliopisto-opinnoissa pärjäämiseen on.

– En onnistunut valintakokeessa, mutten halunnut pitää välivuottakaan. Avoimen opinnot pystyi myös suoraan hyväksilukemaan, kun pääsin sisälle, Viivi Mustonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Viivi Mustosen ja Atte Jokisen kohdalla avoin väylä on ollut erinomainen reitti unelma-alalle. Mustonen hyödynsi välivuoden opiskelemalla perusopinnot ja Jokiselle alan vaihto kävi joustavasti valintakokeen sijaan avoimen opinnoilla. Kuva: Marko Melto / Yle

Atte Jokisella taas oli takanaan jo kahden vuoden laboratoriotekniikan opinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa, kun mielessä alkoi elää ajatus alan vaihtamisesta. Ensikertalaiskiintiö oli ehtinyt mennä ja valintakokeisiin lukeminen mietitytti.

Jokinen tarttui avoimen opintoihin.

– Työurat eivät ole nykypäivänä suoraviivaisia. Avoimen väylän opinnot tuntuivat paitsi joustavilta, myös mahdollisuudelta kokeilla, miltä toinen ala tuntuu.

Koronavuosina avoimessa yliopistossa suoritettiin yli puoli miljoonaa opintopistettä

Jokinen ja Mustonen ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten avoimen väylän kuuluu toimia. Väylästä on tullut tärkeä polku etenkin niille, jotka eivät onnistu todistusvalinnassa tai valintakokeessa sekä niille, jotka haluavat vaihtaa opiskelupaikkaa.

Yliopistot ovat mielissään avoimen väylän kautta valituista opiskelijoista, sillä he ovat opintoihin motivoituneita ja valmistuvat todennäköisemmin tavoiteajassa. Nykyinen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoitusmalli on tutkintokeskeinen eli se palkitsee yliopistoja valmistuneista opiskelijoista.

Esimerkiksi tavoiteajassa suoritetusta tutkinnosta OKM palkitsee 1,5 kertaisella tutkintorahoituksella, ja vuoden sisällä tavoiteajasta valmistuvista se palkitsee 1,3 kertaisesti.

Avaa kuvien katselu Viime vuonna yliopistojen 22 000 uudesta opiskelijasta 1 426 (6,4 %) otti paikan vastaan avoimen väylän kautta. Ammattikorkeakouluissa aloitti 43 000 opiskelijaa, ja heistä 3 589 (8,3 %) tuli avoimen väylän kautta. Arkistokuva. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Avoimen yliopiston suosio näkyy myös suoritetuissa opintopistemäärissä. Monet haluavat täydentää osaamistaan tai yksinkertaisesti oppia lisää.

Tämä näkyy etenkin koronavuosina 2020–2021, jolloin opintopisteitä suoritettiin yli 550 000.

Koulutus on satsaus tulevaisuuteen

Avoimen opiskelija ei saa opintotukea, muttei ole Kelan silmissä oikeutettu työttömyyskorvaukseenkaan. Työskentely opintojen ohella voi olla vaikeaa.

Puolesta vuodesta vuoteen kestäviä väyläopintoja varten on oltava esimerkiksi osa-aikatyö, säästöjä tai lähipiirin taloudellinen tuki.

Koska tutkintoon johtava koulutus ei saisi yliopistolain mukaan olla maksullinen, osa yliopistoista on alkanut tehdä hyvityksiä koulutuksen maksullisesta osasta takaisin opiskelijalle.

Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto hyvittää maksuja 25 opintopisteen verran ja Itä-Suomen yliopisto koko väylän hinnan.

Avaa kuvien katselu Kuudessa vuodessa avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi päässeiden määrä on kasvanut yliopistoihin yli tuhannella ja ammattikorkeakouluihin lähes 2 500:lla. Arkistokuva. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Nimellisetkin lukukausimaksut suomalaisille opiskelijoille olisivat valtava ideologinen muutos. Maksutonta koulutusta on pidetty Suomessa tasa-arvon kivijalkana.

Maksullisuuskeskustelu on neljännen vuoden opiskelijan Viivi Mustosen ja viidennen vuoden opiskelijan Atte Jokisen mielestä huolestuttava. Se lisäisi ennen kaikkea opiskelijoiden taloudellista painetta.

– Jos lukukausimaksuja tulisi kerran, kynnys niiden korottamiseen jatkossakin olisi matala, arvioi Jokinen.

– Lisäksi maksut vaikuttaisivat vahvasti opiskelijoiden hyvinvointiin, Mustonen täydentää.

Jokinen ja Mustonen toivovat hallituksen tekevän pitkäjänteisiä päätöksiä ja painottavat satsauksen opiskeluun olevan samalla satsaus tulevaisuuteen.

– Maksullisuuden kehitys olisi ristiriidassa maailman kehityksen kanssa. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan laaja-alaista ymmärrystä ja laajaa koulutusta, Jokinen sanoo.