Suomalaisilla on erityinen riski muistisairauteen, joka alkaa työiässä – Marja sai saman diagnoosin kuin Bruce Willis

Otsalohkodementia etenee vähitellen ja on erityisesti läheisille raskas sairaus. Potilas ei itse koe sairastuneensa, jolloin läheisten kanssa saattaa tulla helposti näkemyseroja.

Otsalohkodementia on yhä heikosti tunnettu sairaus. Työikäisille potilaille ei ole tarjolla terveydenhuollossa sopivia palveluita, koska muistisairairaudet ovat yleensä ikäihmisten ongelmia.

Marja, 76, astuu sisään Keski-Suomen Muistiyhdistyksen tiloihin iloisesti tervehtien. Hän saapui paikalle yksin autolla ajaen.

Marja sai diagnoosin otsalohkodementiasta 2018.

– Se oli yllätys. En osannut aavistaakkaan, että olen sairastunut. En tiedä, miksi lääkäri halusi kuvata pääni. Menin mielestäni ihan jonkun muun asian takia lääkäriin.

Marjan nimi on muutettu terveystietojen arkaluonteisuuden vuoksi. Ylellä on tiedossa hänen henkilöllisyytensä.

Otsalohkodementia on työikäisten toiseksi yleisin muistisairaus. Toisin kuin muut muistisairaudet, se alkaa usein persoonan ja käytöksen muutoksilla. Muistivaikeudet tulevat yleensä vasta myöhemmin.

Usein potilas ei itse tunnista sairastuneensa.

– Tyypillistä on luonnollisen estyneisyyden väheneminen eli puhuu tai tekee jotain sellaista, jota ei normaalisti tekisi. Esimerkiksi tulee puhuttua töykeästi tai tehtyä impulsiivisia tekoja, kuten holtitonta rahankäyttöä. Aiemmin hallitut käytöstavat toisinaan ikään kuin näyttäisivät katoavan, kertoo neurologi Eino Solje Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksiköstä.

Sairaus on Soljen mukaan hyvin yksilöllinen.

Siihen voi liittyä aluksi myös apatiaa tai sisäänpäinkääntyneisyyttä, joka voi joskus näyttää depressiolta. Tyypillisiä oireita varhaisvaiheessa ovat myös empatiakyvyn menettäminen ja pakko-oireinen tai stereotyyppinen käytös, kuten kurkun selvittely tai sormien naksuttelu.

Sairauden tunnistamisessa vaikeuksia

Otsalohkodementia löydettiin vasta 90-luvulla. Sitä ei edelleenkään aina tunnisteta terveydenhuollossa.

Diagnoosin saaminen saattaa viivästyä, koska ei osata epäillä muistisairautta.

– Usein työikäisillä oireilu saatetaan tulkita esimerkiksi uupumuksen tai mielenterveyden haasteiksi ja potilas ohjataan psykiatrian poliklinikalle. Kun siellä ei löydy selittäviä tekijöitä, aletaan sitten vasta selvittää neurologista puolta, sanoo muistiluotsi Sari Sutela Keski-Suomen Muistiyhdistyksestä.

Yksin ei tarvitse sairauden kanssa jäädä. Muistiluotsit tarjoavat maksutonta ohjausta ja neuvontaa koko maassa. Keski-Suomen muistiyhdistyksessä Sari Sutela järjestä veraistukiryhmiä muistisairaille ja heidän läheisilleen.

Työikäisille muistisairaille ei myöskään ole saatavilla oikeanlaisia palveluja.

– Meidän järjestelmät on suunniteltu ikääntyneiden potilaiden hoitoon. Esimerkiksi hoitopaikat ovat valtaosin ikäihmisten hoitopaikkoja. Myös vaikkapa liikuntaryhmät tai muut palvelut soveltuvat huonosti fyysisesti hyväkuntoisille viisikymppisille, Solje kertoo.

Monilla potilailla voi olla myös asuntolainaa ja alaikäisiä lapsia. Kun ollaan vielä työelämässä, ei puolisolla ole välttämättä taloudellista mahdollisuutta jäädä omaishoitajaksi.

Erityisesti suomalaisten sairaus

Otsalohkodementia on hyvin perinnöllinen sairaus. Noin puolet tapauksista on suvussa kulkevia.

– Jos vanhemmalla on todettu geenivarmistettu otsalohkodementia, lapsella on 50 prosentin todennäköisyys sairastua siihen tai ALS-tautiin, koska Suomessa yleinen geenimutaatio aiheuttaa myös ALS:sia, Solje kertoo.

Muun muassa amerikkalaisella näyttelijä Bruce Willisillä on todettu otsalohkodementia.

Eurooppalaisessa tutkimuksessa ilmeni, että Suomessa esiintyy otsalohkodementiaa muita maita enemmän.

– Pohjois-Savossa saattaisi olla ilmaantuvuus noin seitsemän sataatuhatta henkilövuotta kohden, kun muun Euroopan keskiarvo oli 2,63 tapausta. Sitä on kuitenkin vaikea arvioida vedenpitävästi, koska ei tiedetä tunnistetaanko kaikissa maissa tätä tautia oikein, sanoo Solje.

Muualla ei myöskään välttämättä ole yhtä kehittynyttä diagnostiikkaa käytettävissä kuin Pohjoismaissa.

Suomessa on arviolta tuhansia sairastuneita, mutta tarkkoja lukumääriä ei tiedetä.

Ei vielä parantavaa lääkettä

Aiemmin on epäilty, että otsalohkodementiaan sairastutaan tyypillisesti hieman alle 60-vuotiaana.

Tuoreen tutkimuksen mukaan (Oulun yliopisto), johon Soljenkin tutkimusryhmä osallistui, sairastumisen keskimääräinen ikä saattaa olla huomattavasti korkeampi, 66 vuotta.

– Sairauden puhkeamisiässä näyttää olevan laaja kirjo eri ikiä. Tauti voi puhjeta jo nelikymppisellä, mutta sitten toisaalta myös hyvin ikääntyneillä, vasta seitsemänkymmenen ikävuoden jälkeenkin. Kuitenkin vaikka Alzheimerin tautiin verrattuna, painotus on nuoremmissa ikäryhmissä, kertoo Solje.

Otsalohkodementiaan saattaa liittyä asioita, joihin läheisten on vaikea puuttua itsemäärämisoikeuden vuoksi. Niitä voivat olla esimerkiksi lisääntynyt alkoholin käyttö tai holtiton rahan käyttö.

Otsalohkodementiaa tutkitaan kiivaasti ympäri maailmaa. Sairauteen liittyviä muita riskitekijöitä ei iän ja perimän lisäksi vielä tunneta.

– Olemme suomalais-italialaisena yhteistyönä selvitelleet riskitekijöitä. Näyttää siltä, että riskitekijät, jotka yleensä liittyvät Alzheimerin tautiin, kuten vaikka sydän- ja verisuoniterveyteen liittyvät tekijät, eivät ehkä samalla tavalla vaikuta otsa- ja ohimolohkorappeumiin, sanoo Solje.

Tutkimuksessa saatiin kuitenkin viitteitä, että pään vammat voisivat lisätä otsalohkodementian ilmaantuvuutta tai varhaistaa sen alkamisikää.

Sairauteen menehtyy yleensä kahdeksassa vuodessa, mutta yksilöllinen vaihtelu on suurta. Pisimmillään potilas voi sairastaa otsalohkodementiaa jopa 20 vuotta.

Soljen mukaan on hyvin mahdollista, että otsalohkodementiaan löydetään taudin pysäyttävä tai jarruttava lääke jopa seuraavan kymmenen vuoden aikana, koska tavallisimmin sairautta aiheuttava geenimutaatio on tunnistettu.

Muistisairautta ei sairasteta yksin

Marja hieroo päätään kaksin käsin Muistiyhdistyksen kokoushuoneessa.

– Viime vuoden lopulla tai tänä vuonna minua on alkanut vihloa päästä. Kun hieron päätä, niin se loppuu. Muistamisen kanssa on tullut myös ongelmia. En muista enää vanhoja asioita. Nukkuminen on myös huonoa.

Marjan lempipuuhaa on television katselu. Miehensä ei anna hänen katsoa päivällä tv:tä, mutta aina kun puoliso poistuu kotoa, Marja alkaa katsoa tallentamiaan sarjoja.

Marja ei tiedä onko hänen persoonansa tai käytöksensä muuttunut. Hän puhkeaa kyyneliin puhuessaan puolisostaan.

– En halunnut ottaa miestäni mukaan tähän haastattelun, koska hänen mielestään minun ja meidän tilanne on synkempi. Hän suree tätä sairautta enemmän kuin minä. Hän haluaa tehdä kaiken puolestani.

Marja ei ole halunnut vielä kertoa sairaudestaan viisikymppisille lapsilleen, jotta he eivät huolestuisi ja surisi.

– Tulevaisuus pelottaa, kun ei tiedä, että miten sairaus etenee ja paljonko tässä on elonpäiviä vielä jäljellä.

