Kymmenet loukkaantuneet linnut ovat jääneet ilman hoitopaikkaa lintuinfluenssan pelossa – hoitaja: ”Emme ota riskiä”

Vaikka Kymenlaaksossa ei ole todettu lintuinfluenssaa, siihen on varauduttu Pyhtään lintuhoitolassa. Sinne ei oteta hoitoon vesilintuja.

Loppukesän aikana Pyhtään lintuhoitola on joutunut lintuinfluenssan takia kieltäytymään useiden loukkaantuneiden lintujen vastaanottamisesta.

Hoitaja Arto Hokkanen kertoo, että he eivät ota vastaan vesilintuja ja petolintujakin harkiten.

– Emme ota riskiä, että lintu olisi sairas, koska se aiheuttaisi suuria ongelmia täällä hoitolassa, selvittää Hokkanen.

Soittoja loukkaantuneista vesilinnuista on tullut muutaman viime viikon aikana kymmeniä, joihin Hokkanen on joutunut sanomaan, että he eivät voi auttaa.

Soittoja on tullut lähinnä Kymenlaaksosta ja Itä-Uudeltamaalta. Pääasiassa ne ovat koskeneet siipirikkoisia lokkeja, jalkavammaisia joutsenia sekä nuoria, loukkaantuneita merimetsoja.

Arto Hokkanen saa soittoja loukkaantuneista linnuista lähes päivittäin. Kuvassa tuli soitto loukkaantuneesta mustarastaasta, joka pääsee asukiksi hoitolaan.

Loukkaantuneesta linnusta soitto poliisille

Jos tapaa loukkaantuneen linnun, eikä sitä voida ottaa lintuhoitolaan, Arto Hokkanen suosittelee soittamista poliisille.

– Poliisi on eläinsuojeluviranomainen, joka tekee linnusta tilannearvion. Toinen taho, mihin voi ottaa yhteyttä, on kunnallinen eläinlääkäri, vinkkaa Hokkanen.

– Jotainhan niille linnuille pitää tehdä. Ei niitä voi jättää kitumaan ja kuolemaan, sanoo Hokkanen.

Arto Hokkanen on hoitanut lintuja kymmeniä vuosia. Nyt kun kaikkia lintuja ei voida ottaa hoidettavaksi, se on hänelle kova paikka.

– Se on iso henkinen taakka, ja pahaltahan se tuntuu, toteaa Hokkanen.

Varotoimena myös ulkoaitauksen tyhjentäminen

Sen lisäksi, että osaa linnuista ei oteta vastaan, varotoimena lintuhoitolan katoton ulkoaitaus on tyhjennetty. Nykyiset asukit on siirretty toiseen aitaukseen, jossa on katto ja vesiallas. Linnut pääsevät sieltä halutessaan sisätiloihin.

Aitauksessa asuu sulassa sovussa muun muassa joutsenia, kurkia ja lokkeja.

Katollisessa aitauksessa linnuille on vesiallas ja ne pääsevät halutessaan sisälle.

Lisäksi lintuhoitolaan on rakennettu karanteenihuone. Se rakennettiin jo keväällä, kun maailmalta alkoi kantautua uutisia lintuinfluenssasta.

– Varauduimme jo silloin, ja siellä on ollut hoidossa muun muassa Kotkasta tullut tuulihaukka, kertoo Hokkanen.

– Se oli nuori yksilö, joka oli ilmeisesti lentänyt jotain päin ja oli pökerryksissä. Annoimme sille lihaa ja hiiriä, joita se söi hyvällä ruokahalulla. Muutaman päivän päästä se oli kunnossa ja päästimme sen takaisin luontoon, sanoo Hokkanen.

Heinäkuussa lintuhoitolaan toimitettu haikara vietti aluksi aikaa karanteenihuoneessa.

Hoitoon on tullut paljon linnunpoikasia

Vaikka vesilintuja lintuhoitolaan ei oteta, monet muut linnut ovat päässeet hoitoon. Lintuhoitolaan on toimitettu muun muassa uuttukyyhkyjä sekä pulun poikasia.

– Nyt on ollut myös tervapääsky-sesonki, joten niitäkin meillä on muutama. Nämä poikaset olivat tipahtaneet katolla olevasta pesästä, eikä emo niitä enää hoitanut, kertoo Arto Hokkanen ja näyttää pehmustetussa laatikossa asustelevia poikasia.

– Nämä ovat kohta siinä kunnossa, että ne päästetään luontoon, sanoo Hokkanen.

Pyhtään lintuhoitolassa toipuu parvi tervapääskyn poikasia.

Lintuhoitolaan toimitetaan myös muitakin eläimiä kuin lintuja, esimerkiksi siilejä ja oravia.

– Niitä me otamme ilman muuta edelleen vastaan, sanoo Arto Hokkanen.