Pyöräetu suosii hyväpalkkaista – katso laskurista, paljonko sinä hyötyisit työsuhdepyörästä

Työsuhdepyöriä on kohta enemmän kuin työsuhdeautoja. Pienipalkkaiselle etu jää yleensä pienemmäksi kuin suuripalkkaiselle. Laskuri kertoo, miten veroetu sinua kohtelisi.

Kymmenet tuhannet suomalaiset hyppäävät aamuisin työsuhdepolkupyörän selkään. Seinäjokinen Niina Immonen hankki työsuhdepyörän käyttöönsä heti, kun työnantaja sitä tarjosi.

– Pyöräilen 80 kilometriä viikossa ja se on kaikki hyötyajoa, liikkumista paikasta toiseen, Immonen kertoo.

Pyöräilyä edistävä Pyöräliitto arvioi, että vuoden loppuun mennessä jopa 80 000 työntekijää on ottanut käyttöönsä työnantajan järjestämän työsuhdepyörän. Vertailun vuoksi – työsuhdeautoja on Suomessa vain 73 000.

Alussa työsuhdepyöriä tarjosivat lähinnä trendikkäät it-firmat. Nyt tämä etu on leviämässä esimerkiksi kuntiin ja tehtaisiin.

Niina Immonen työskentelee elintarvikeyhtiö Atrian kehityspäällikkönä. Siellä polkupyöräedun on ottanut tähän mennessä käyttöönsä 350 henkilöä 2500:sta.

Immonen lähtee kuvausaamuna kotipihaltaan kohti työpaikkaansa. Sähköavusteinen pyörä kiihtyy nopeasti 25 kilometrin tuntivauhtiin.

Pyörän hankintaan veroetu

Verottaja suosii tällaista työmatkapyöräilyä. Veroetu tarkoittaa, että työntekijän ei tarvitse maksaa tuloveroa siitä palkan osasta, joka käytetään työsuhdepyörään.

Pyöräetu voi olla maksimissaan 1200 euroa vuodessa, eli 100 euroa kuukaudessa.

Työnantaja voi järjestää pyörän työntekijän käyttöön kahdella tapaa:

Yleisin tapa on se, että polkupyörä vähennetään työntekijän palkasta. Työnantaja siis maksaa tuon edun verran vähemmän rahapalkkaa ja antaa sen sijaan työntekijän käyttöön polkupyörän. Työntekijä hyötyy veroedun verran – vaikka palkka pieneneekin.

Toinen tapa olisi se, että työnantaja antaa pyörän käyttöön nykyisen palkan lisäksi. Silloin se on ikään kuin pyörän muodossa annettu palkankorotus, josta ei tarvitse maksaa tuloveroa. Tämä on työnantajalle kallista. Verohallinnosta ja Pyöräliitosta kerrotaan, että harva työnantaja tarjoaa pyöräetua palkan päälle.

Tämä juttu keskittyy ensimmäiseen ja yleisimpään tapaan. Jutun luettuasi voit arvioida, paljonko itse hyötyisit.

Katso laskurista, paljonko pyörä veisi palkastasi

Polkupyöräedun täsmällinen arvioiminen on hankalaa. Harva tulee esimerkiksi ajatelleeksi, että verosäästön suuruus riippuu tuloista.

Pähkäilyn helpottamiseksi teimme laskurin, jolla kukin voi arvioida asiaa omalta kohdaltaan. Syötä laskuriin palkkasi ennen veroja sekä polkupyöräetusi, joka tyypillisesti on juuri tuo maksimisumma eli 1200 euroa vuodessa. Kone kertoo paljonko rahapalkkasi laskee – ja paljonko hyödyt veroedun muodossa.

Huomaa, että yllä summat ovat suuntaa antavia. Täsmällinen verohyöty ja rahapalkan muutos riippuvat muun muassa kotikunnan veroprosentista. Työnantajat saattavat tehdä myös erilaisia pyöräetuun liittyviä huolto- ja lunastussopimuksia. Työnantaja sopii käytännön järjestelyt usein ulkopuolisen palveluyrityksen kanssa.

Suurituloinen hyötyy enemmän kuin pienituloinen

Jos olet hyväpalkkainen, laskurin näyttämä etu saattaa tuntua erityisen houkuttelevalta. Pienipalkkainen hyötyy vähemmän.

– Nythän se etu on rakennettu niin, että se veroetu on sitä suurempi mitä suurempi verotettava tulosi on, Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen sanoo.

– Mitä pienemmät tulot, sitä pienempi on verosäästö, toteaa myös verohallinnon johtava veroasiantuntija Tero Määttä.

Ilmiö selittyy suomalaisen tuloverotuksen progressiivisella luonteella. Suurituloinen maksaa palkkansa viimeisistä satasista huomattavasti korkeampaa veroprosenttia – tästä syystä verottomuudesta on hänelle suurempi hyöty.

Pienipalkkaisen hyöty on pienempi, koska hän maksaa vähemmän veroja. Alla oleva kuva kertoo, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

Kaavio kertoo, että 7500 euroa kuukaudessa tienaava henkilö hyötyy 1200 euron polkupyöräedusta noin 660 euroa vuodessa. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin pienipalkkaisen veroetu.

Keskipalkkainen hyötyy samasta veroedusta noin 530 euroa vuodessa.

Tiedot perustuvat Veronmaksajien keskusliiton laskelmiin.

Harva työnantaja antaa pyörän palkanlisänä

Pyöräliiton Matti Koistinen toivoo, että löytyisi tasapuolisempi tapa houkutella työntekijöitä pyöräilemään. Pyörän tarjoaminen palkan päälle olisi tasapuolista – kaikki saisivat käyttöönsä ilmaisen polkupyörän. Useimpia työnantajia se ei kuitenkaan houkuttele.

Pyöräliiton viime keväänä tekemän kyselyn mukaan vähemmän kuin joka kymmenes työsuhdepyöräilijä oli saanut pyöränsä palkan lisänä.

– Toisaalta työsuhdepyörä on pienituloisellekin hyvä konsti hankkia kalliimpi sähköpyörä ilman suurta pääomaa, Koistinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Atrian Niina Immonen lukitsee pyöränsä telineeseen työpaikan pihalla. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Pyörälle oli tarve

Atrian Niina Immonen on tyytyväinen pyöräetuunsa. Euroja hän ei laskenut kovinkaan tarkkaan.

– Pyöräni maksoi noin 3500 euroa. Minulle riitti tieto, että tällä tavalla saan pyörän noin 30 prosenttia täyttä hintaa halvemmalla.

Immonen ei osaa sanoa, olisiko hän hankkinut näin kallista sähköpyörää ilman veroetua. Se oli selvää, että uusi pyörä piti ostaa.

– Edellinen oli niin huonossa kunnossa, että jouduin polkemaan alamäessäkin ja toiset menivät silti ohitseni.

Sillä pyörällä ei tehnyt mieli ajaa töihin eikä tehdä muitakaan matkoja.

