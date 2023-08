Stubbilla on tutkinnot Furmanin yliopistosta ja Bruggen EU-yliopistosta. Furmanissa hän opiskeli kansainvälistä politiikka ja taloustieteitä, Bruggessa EU-asioita. Stubb on väitellyt London School of Economicsista tohtoriksi kansainvälisistä suhteista. Väitöskirja käsitteli Euroopan unionin joustavaa yhdentymistä ja Amsterdamin sopimusta.