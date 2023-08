”Tummansininen on nyt pop” – Nuoret hylkäsivät vaaleat pastellit, nyt saamenpuvun pitää olla värikäs

Kuten maailman muodissa, myös saamenpuvuissa trendit vaihtelevat.

Utsjokelainen käsityöntekijä Rita Nurmenrinta ei ehdi paljon ompelukonettaan sammuttamaan, koska koreat saamelaiset haluavat pukeutua uusiin saamenpukuihin eli gákteihin.

Nurmenrinta tietääkin hyvin, miten saamelaiset haluavat pukeutua juuri nyt.

– Nyt trendinä on se, että nuoret haluavat väljänmallisia saamenpukuja. Myös sinistä perinteisen mallista gáktiä menee nyt enemmän, kertoo Nurmenrinta.

Nurmenrinnan mukaan vallitsevat vaatetrendit vaikuttavat nuorten gáktimuotiin.

– Nyt on varmaan muutenkin sellainen trendi, ettei vaate saa kiristää, selventää Nurmenrinta.

Uusimpia gáktitrendejä saattoi nähdä toissa viikonloppuna Inarissa Ijahis idja -festivaalissa. Anniliina Lassila, Eveliina Guttorm, Juhán Nikolaus Wuolab Wollberg ja muut festivaalivieraat kertovat omia ajatuksiaan saamenpukumuodista.

Hyvästi pastellit

Vaaleat ja pastellinsävyiset värit ovat olleet jonkin aikaa muodissa, mutta nyt saamenpuvuissa ja pukujen kanssa käytettävissä huiveissa suositaan kirkkaita värejä.

– Nyt ei haluta enää pastellia, vaan trendinä ovat oranssi, punainen ja vihreä. Trendikkäitä ovat myös kirkkaanväriset kankaat, joissa on suuret kuviot. Aiemmin tilattiin enemmän harmaita pukuja, mutta nyt suositaan enemmän sinistä, kertoo Nurmenrinta.

Käsityöntekijä Reetta Tornensis ompelee Käsivarren alueen mallisia Enontekiön saamenpukuja. Puvussa käytetään erivärisiä kapeita nauhoja, joilla varsinkin gáktin hulpaosa ja hihansuut koristellaan erityisen näyttäviksi.

Rajan takana Norjan Koutokeinossa saamenpuku on hyvin samanlainen kuin Enontekiöllä. Tornensis kertoo, että Koutokeinossa muodissa on ollut jo jonkin aikaa valkoisilla ja valkopohjaisilla nauhoilla koristellut saamenpuvut.

Käsityöntekijä Reetta Tornensis ompelee Käsivarren alueen mallisia Enontekiön saamenpukuja. Kuva: Hannes Weiß

Vaikka Tornensis ei itse kovin välitä juosta trendien perässä, niin hän kuitenkin tietää viimeisimmät muotivillitykset.

– Olen kuullut, että tummansininen on nyt pop. Ja eivätkö saamenvärit ole aina muodissa meidän kulttuurissamme, miettii Tornensis.

Perinteisesti gákti on ommeltu verasta, villakankaasta. Kesäisin pukuja on tehty kevyemmistä puuvillakankaista. Nykyään saamenpukuja voidaan ommella ihan mistä kankaasta tahansa ja värimaailmakin on rajaton. Naisten kesäpuvuissa kuitenkin kukkivat kukat.

– Jos ajatellaan kesäpukuja, niin kukkakankaat ovat olleet trendikkäitä jo pitkään. Nehän ovat olleet muodissa jo vaikka kuinka kauan, sanoo Tornensis.