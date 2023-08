Rovaniemen vesiskootteriturma oli toinen kuolemaan johtanut tänä kesänä Suomessa

Vuosina 2010–2012 on vesiskootterionnettomuuksissa kuollut kymmenen ihmistä. Tänä kesänä kuolleita on kaksi. Kuvituskuva.

Vesiskootterionnettomuudet ovat harvinaisia. Traficomin tilastojen mukaan turmissa on kuollut keskimäärin vähemmän kuin yksi henkilö vuodessa.

Rovaniemellä lauantaina aamuyöstä tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli poliisin tiedotteen mukaan vesijetin eli vesiskootterin kyydissä ollut henkilö.

– Poliisi selvittää onnettomuuden syitä eikä asiasta ole vielä enempää tiedotettavaa. Kun asiaa saadaan selvitettyä enemmän, katsomme minkälaisen tiedotteen asiasta teemme, vastasi tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Halme Lapin poliisilaitokselta.

Lapin pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Timo Nyholmin mukaan vesijetteihin liittyviä pelastustehtäviä on ollut vähän. Viime vuonna oli yksi tapaus, jossa vesijetillä liikkuneet joutuivat kovassa aallokossa veden varaan pelastusliiveissä. Heidät onnistuttiin pelastamaan.

Toinen tapaus on Nyholmin mukaan juuri viikonlopun kuolemaan johtanut vesiskootteriturma Rovaniemellä Kemijoella. Pelastuslaitos ei kommentoi tapausta vaan tiedotusvastuu on poliisilla.

Kustavissa vesiskootterionnettomuudessa kuoli mies

Runsas viikko sitten lounaisrannikolla Kustavissa kuoli yksin vesiskootterilla ajanut mies. Poliisin tiedotteen mukaan yöllä tapahtuneen vesiliikenneonnettomuuden uhrin löysivät pelastuslaitoksen sukeltajat ja uhri todettiin kuolleeksi paikalla. Poliisi ei epäile rikosta Kustavin tapauksessa.

Suomen Meripelastusseuralla on ollut tänä kesänä 23 vesiskoottereihin liittyvää tehtävää, joissa 11 tapauksessa on pelastettu veden varaan joutuneita ihmisiä, kertoo Suomen Meripelastusseuran turvallisuus-ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg.

– Kun vesiskoottereiden määrät lisääntyvät, niin myös onnettomuudet lisääntyvät, arvioi Stenberg.

Traficomin tilastojen mukaan vuosina 2010–2022 on vesiskootterionnettomuuksissa on kuollut yhteensä kymmenen ihmistä. Parina viime vuotena kuolleita on ollut kaksi kesässä.