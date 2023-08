Tämä tavallinen kesäpaita voi olla silmänisku äärioikeistoille

Suomessa on kesällä puhuttu äärioikeiston symboleista, kun Vilhelm Junnilan (ps.) aiemmat äärioikeistoviittaukset tulivat julki ja lopulta johtivat hänen eroonsa elinkeinoministerin tehtävästä.

Junnilan ero nousi uudelleen esiin viikonloppuna, kun hän puolustautui blogissaan.

Tutkijoiden mukaan äärioikeisto on ominut ennestään tuttuja symboleita ja antanut niille uusia merkityksiä. Periaatteessa kuka tahansa asiaan perehtymätön voi vahingossa vinkata silmää äärioikeistolle.

Kokosimme tähän juttuun äärioikeistosymboleja, jotka voivat mennä valtaväestöltä ohi.

Moni tässä jutussa käytetty tunnusmerkki on itsessäänkin monitulkintainen: loppujen lopuksi sen merkityksen paljastaa asiayhteys.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltain kongressitalon valtauksessa tammikuussa 2021 mukana olleen Jacob Chansleyn (oik.) rintaan on tatuoitu Odinin kolmionakin tunnettu valknut-merkki ja Torin vasara. Kuva: Manuel Balce Ceneta / AP

Pohjoismaalaiset riimut ja symbolit

Riimukirjaimet ovat suhteellisen yleinen tatuointiaihe ja myös koruissa hyödynnetään usein pohjoismaiseen mytologiaan liittyviä symboleita. Sama kuvasto puhuttelee myös uusnatsiryhmittymiä.

Useampi ryhmittymä on omaksunut riimukirjaimia ja pohjoismaalaiseen mytologiaan liittyviä symboleita omiin tarkoituksiinsa, kertoo tutkija Niko Pyrhönen Helsingin yliopistosta.

– On sääli, että jotkut joutuvat varomaan riimutatuointien ottamista tai muinaissymboleiden kantamista siksi, että uusnatsit ovat pyrkineet omimaan tätä kuvastoa, Pyrhönen sanoo.

Vihasymboleja listaava yhdysvaltalainen ihmisoikeusjärjestö Anti-Defamation League (ADL) mainitsee esimerkkinä uusnatsien omaksumista mytologisista symboleista Torin vasaran.

Avaa kuvien katselu Torin vasara on yleinen aihe koruissa. Kuva: CM Dixon / Print Collector / Getty Images

ADL kuitenkin myös muistuttaa, ettei merkkien käyttö automaattisesti kerro rasistisesta maailmankuvasta.

Viime vuosina viikingit ovat olleet suosittu aihe populaarikulttuurissa: esimerkiksi Torin vasara on esiintynyt suosituissa Marvel-elokuvissa ja erinäisiä riimuja on nähty myös Viikingit-televisiosarjassa.

Avaa kuvien katselu Pepe-sammakkon merkitys on ehtinyt muuttua moneen kertaan. Sitä on pitänyt symbolinaan äärioikeisto Yhdysvalloissa, mutta myös nämä Kiinan hallintoa vastustavat mielenosoittajat. Kuva Hongkongista vuodelta 2019. Kuva: Fazry Ismail / EPA

Pepe-sammakko

Jotkut meemit voivat olla silmänisku tietyn nettipalstan keskusteluun vihkiytyneille henkilöille. Tunnetuin esimerkki tästä on Pepe-sammakko, joka alun perin oli vain meemihahmo muiden joukossa.

– Nykyään Pepe alkaa olla sen verran tunnettu, että netissä enemmän aikaa viettäneille se kertoo millaiseen nettikulttuuriin sen käyttäjä kuuluu, sanoo äärioikeistoon perehtynyt yhteiskuntatieteiden tohtori Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta.

ADL:n mukaan rasistiset ja antisemitistiset teemat yleistyivät Pepe-meemeissä etenkin Yhdysvaltojen presidentinvaalien 2016 aikana.

Pepe-hahmon erilaisia versioita käytetään nykyään myös emojina pelaajayhteisössä suositussa Twitch-palvelussa. Kaikki käyttäjät eivät varmastikaan tunne hahmon historiaa.

Havaiji-paidat

Havaiji-paidat tuovat ensimmäisenä mieleen etelänlomasta nautiskelevan turistin, mutta niitä hyödyntää myös yhdysvaltalainen äärioikeistoliike Boogaloo boys.

– Tarkoituksena on ehkä ollut tunnistaa tunnistaa samanmieliset mielenosoituksissa, sanoo Kotonen.

Pyrhösen mukaan havaiji-paitoja käytetään kuin univormuja, jotka ovat keskeisiä monissa fasistissa liikkeissä.

– Yleensä univormuilla viestitään voimaa ja itsekontrollia ja ne ovat siistejä ja sliipattuja. Havaiji-paidoilla on haettu ironiaa ja sarkasmia, Pyrhönen sanoo.

Asiayhteydellä on jälleen ratkaiseva merkitys: lomalainen Kanarialla tuskin yrittää viestittää äärioikeistosympatioitaan, mutta joukko havaiji-paitoihin sonnustautuneita henkilöitä mielenosoituksessa voi olla jo toinen juttu.

Ok-merkki

Tutun käsimerkinkin merkitystä on mahdollista hämärtää. OK-merkkinä yleisesti tunnettu käsimerkki lisättiin ADL:n vihasymbolilistalle vuonna 2019.

Nykyään merkki toimii monella tasolla: moni tulkitsee yhä, että se tarkoittaa yksinkertaisesti ”ok”. Samaa symbolia ovat kuitenkin käyttäneet myös valkoisen ylivallan kannattajat. Esimerkiksi Uuden-Seelannin moskeija-ampuja vilautti merkkiä oikeudenkäyntinsä aikana vuonna 2019.

Symbolin merkitysten tarkkaa syntyä on vaikea arvioida, mutta ok-merkin merkityksen muutoksen taustalla on Kotosen mukaan todennäköisesti internetin keskustelupalstoilta lähtöisin oleva sisäpiirivitsi.

– Ok-merkin muutos alkoi siitä, että omaksuttiin yleisesti käytetty merkki ja ruvettiin väittämään, että se on äärioikeistosymboli. Näin pyritään uunottamaan tutkijoita ja toimittajia, hän sanoo.

Numerokoodit

Eri äärioikeistoryhmät hyödyntävät viestinnässään lukuisia erilaisia koodeja. Tämä juontuu osin siitä, että Saksassa perustuslain vastaisten järjestöjen symbolit – kuten hakaristit – ovat kiellettyjä.

Yksi tunnetuimmista koodeista on natsitervehdykseen viittaava 88. Sillä viitataan natsitervehdykseen ”Heil Hitler”. H on aakkosten kahdeksas kirjain.

Numerokoodeja on lukuisia muitakin. Toisinaan 88 esiintyy numeron 14 kanssa. Numero 14 viittaa valkoisen ylivallan sloganiin, jossa on 14 sanaa. ”We must secure the existence of our people and a future for white children”. (Suomeksi: Meidän pitää turvata kansamme olemassaolo ja valkoisten lasten tulevaisuus).

– Vasta konteksti paljastaa, mitä niillä tarkoitetaan. Monesti koodeja ei ole tarkoitettukaan ulkopuolisten ymmärrettäviksi, Kotonen sanoo.

Näiden numeroiden kanssa voi käydä ymmärrettäviä vahinkoja. Esimerkiksi keskustalaispoliitikko Matti Vanhanen kyseli Facebookissa kuntavaalien 2017 alla, miten äänestäjät voisivat parhaiten muistaa hänen vaalinumeronsa 88.

Samaa numeroa on käytetty myös esimerkiksi ravintoloiden nimissä, sillä 8 sattuu olemaan onnen numero kiinalaisessa kulttuurissa.

Tutkijat: Kaksoisviestintä on riski valtavirtapoliitikolle Kaksoisviestintä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi poliitikko viestii jotain isolle yleisölle ja kätkee puheeseensa jonkin sisäpiiriviittauksen, jonka lähinnä ydinkannattajakunta ymmärtää. Tutkijat Kotonen ja Pyrhönen arvioivat, että kaksoisviestintä on valtavirtapoliitikolle riski. Kun kerran jää kiinni kaksoisviestinnästä, se avaa oven tulkinnoille tulevienkin lausuntojen kohdalla. – Yleensä olen kieli-iloittelun puolella, mutta politiikan puolella ei ole ollenkaan niin hyvä, että käyttää monitulkintaista kieltä. Haluaako poliitikko olla sellainen, joka tarkoittaa, mitä sanoo vai ei, Pyrhönen sanoo.

