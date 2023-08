Tampereen yliopisto jää jalkoihin kansainvälisissä vertailuissa, mutta on silti valtavan suosittu – kysyimme, miksi

Shanghain listan ykkösenä on jo kahdenkymmenen vuoden ajan pysytellyt maailmankuulu Harvardin yliopisto. Vuonna 1636 perustettu Harvard on Yhdysvaltain vanhin yliopisto. Harvardiin kuuluu Harvard College ja kymmenen tiedekuntaa, ja sillä on kampuksia Cambridgessa ja Bostonissa. Arkistokuva.

Kuva: ullstein bild - Giribas/ All Over Press