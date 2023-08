Antti Häkkänen kokoomuksen presidenttiehdokasvalinnasta: ”Pulinat pois ja yhdessä eteenpäin”

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) vetoaa kokoomuslaisiin, jotta puolue lähtisi yhtenä rintamana kampanjoimaan Alexander Stubbin puolesta presidentinvaaleissa.

– Pidän häntä erittäin taitavana ja kokeneena ulko- ja turvallisuuspolitiikan ammattilaisena ja uskon, että Suomi saa hänestä myös hyvän presidentin, kunhan kampanjassa onnistutaan. Siihen ensimmäinen askel on se, että kokoomuslaiset lähtevät yhtenäisesti kaikissa suomen kunnissa kampanjoimaan Alexin puolesta, Häkkänen sanoi Ylelle.

Häkkästä pidettiin toisena vahvana vaihtoehtona kokoomuksen ehdokkaaksi ja hänen tiedettiin olleen ehdokkuudesta myös kiinnostunut.

Kokoomuksen puoluehallitus päätti kuitenkin kolmituntisessa kokouksessaan, että jäsenäänestystä ehdokkaasta ei pidetä ja ehdokkaaksi pyydetään professori Alexander Stubb. Päätös tehtiin puheenjohtaja Petteri Orpon ehdotuksesta.

Häkkäsen mukaan asia ratkaistiin, kuten pitikin.

– Meillä on perinne, että puheenjohtaja on keskeisessä roolissa tekemässä tämän päätöksen. Valinnat on tehty ja pulinat pois ja yhtenäisesti eteenpäin.

Häkkänen jääväsi itsensä ratkaisun hetkellä

Häkkänen itse poistui huomiota herättävästi puoluehallituksen kokouksesta ennen ratkaisun hetkeä.

– Jääväsin itseni. Olen entinen oikeusministeri ja tarkka näistä, että kuka istuu käsittelemässä omaa asiaansa.

Häkkänen sanoo pohtineensa omaa ehdokkaaksi ryhtymistään julkisesti, koska on saanut siihen niin laajaa tukea. Mistään kapinasta puheenjohtaja Orpoa kohtaan ei hänen mukaansa ollut kyse, vaikka julkisuudessa näin spekuloitiin.

– Ei, ei ei. Tämä on tyypillistä huhujen pyörittelyä. Tosiasiassa kyse on siitä, että jo vuoden ajan laajat joukot kenttäväkeä ja eduskuntaryhmässä enemmistö on ehdottanut, tukenut ja kannustanut tähän ehdokkuuden pohdintaan.

Alexander Stubb ei maanantai-iltapäivään mennessä ollut vahvistanut suostumustaan kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi.