Aurora Botnia seilaa Merenkurkussa taas nesteytetyn maakaasun voimin – haaveena edes yksi päivä kuukaudessa biokaasulla

Aurora Botnia -aluksen polttoaineena jouduttiin käyttämään dieseliä vuoden verran, kun nesteytetyn maakaasun hinta nousi liian korkeaksi. Talvesta lähtien polttoaineena on ollut jälleen LNG.

Wasalinen alus Aurora Botnia kulkee jälleen nesteytetyllä maakaasulla.

Toimitusjohtaja Peter Ståhlbergin mukaan alus on nyt kulkenut nesteytetyllä maakaasulla helmi-maaliskuusta asti eikä sellaista hinnankorotusta ole näköpiirissä, että dieseliin olisi syksyn aikana tarvetta palata.

– Tällä hetkellä LNG on pääpolttoaineena. Hinta on noin 30 prosenttia alle dieselin. LNG ei myöskään aiheuta yhtä paljon huoltotoimenpiteitä, joten olen todella tyytyväinen, Ståhlberg toteaa.

Viime vuonna niin sanotun LNG:n hinta nousi niin kalliiksi, että yhtiö joutui siirtymään dieselin käyttöön.

Vaikka nesteytetty maakaasu on muutenkin kuin päästöjen osalta parempi vaihtoehto, toivoo Ståhlberg että uusien polttoainevaihtoehtojen käyttöönottoa nopeutettaisiin.

– Toivotaan että hinta pysyy tällä tasolla, jolloin voisimme kokeilla myös biokaasusekoitusta. Pitkäaikaisena haaveena on ollut ajaa yksi päivä viikossa tai edes kuukaudessa biokaasulla.

Ståhlbergin mukaan biokaasun tuominen vaihtoehdoksi on ollut liian hidasta. Puhdasta biokaasua on liian huonosti saatavilla.

Avaa kuvien katselu Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg kertoo olevansa tyytyväinen yhtiön kokemuksiin LNG:sta. Kuva: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Aurora Botnia toimii Wärtsilän kelluvana laboratoriona, jossa on määrä kokeilla käytännössä erilaisia uusia ratkaisuja.

Yksi tulevaisuuden polttoainevaihtoehdoista on metanoli. Sen suhteen Ståhlberg on toiveikas, mutta edellytyksenä on, että EU tasolla ymmärrettäisiin hankkeen merkitys.

– Pyrimme saada tukea metanolin käytön tutkimiseen. Tuen saaminen on kuitenkin vaikeaa, ja aina löytyy vastustusta.

Ståhlbergin mukaan usein vedotaan siihen että, Vaasan satama on liian pieni, eikä se kuulu TEN-T verkostoon.

– Pitäisi olla iso satama ja suuret volyymit. Tilanne on täysin päinvastoin. Mielestäni pienempiä satamia ja toimijoita pitäisi kasvattaa. EU:ssa voitaisiin katsoa hieman avarammin maailmaa, Ståhlberg toteaa.