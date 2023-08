Hekan vuokrankorotusta pidetään vastuuttomana – ”Voidaan kysyä, onko asuminen edelleen kohtuuhintaista”

Suomen suurin vuokranantaja Helsingin kaupungin asunnot, eli Heka, aikoo nostaa vuokriaan jopa 12 prosenttia ensi vuoden alusta. Korotus on verrattain moninkertainen yksityisten markkinoiden koronnousuihin. Hekalla on silti markkinoiden halvimmat vuokra-asunnot.

Tilanne on kuitenkin Puistolassa sijaitsevan Hekan vuokratalon talotoimikunnan puheenjohtajan Tiina Sandbergin mukaan erittäin huolestuttava. Hekan lainanhoitovuokria nostetaan asukkaiden kustannuksella, hän sanoo.

– Voidaan kysyä, onko asuminen edelleen kohtuuhintaista. Haluammeko me sellaisen Helsingin, jossa asuu vain rikkaita?

Sandbergin mukaan Hekan vuokria on voitu nostaa reippaasti ilman huolta siitä, että asukkaat vaihtavat vuokranantajaa. Hänen mukaansa korotukset johtuvat Hekan lainanhoitovirheistä.

Sandbergin toivoo, että Hekan hallitus kantaisi vastuun tilanteesta.

Hekan hallitus: syyllisiä turha etsiä

Vuodenvaihteessa työnsä aloittanut Hekan puheenjohtaja Juho Hakola ei lähde kritisoimaan aikaisempien hallituksien tekemiä päätöksiä, kuten lainojen sitomista euriborkorkoon. Esimerkiksi tätä sitomispäätöstä on kritisoitu.

– On turha lähteä jälkiviisaana pohtimaan, mitä olisi pitänyt tehdä aiemmin toisin. Tärkeintä on nyt katsoa tulevaisuuteen ja keskittyä siihen, että miten asiat saadaan kuntoon.

Hekan konserni on Hakolan mukaan ottanut kannan, että korkojen riskienhallinnassa ei ole onnistuttu täysin. Hakola painottaa, että korkojen ja kaikkien kustannusten nopea nousu viimeisen parin vuoden aikana on perussyy vuokrien nousulle.

Hän ei näe tarvetta etsiä syyllisiä.

– Kyse ei ole väärinkäytöksestä tai väärin toimimisesta, ja siten vahingonkorvausvelvollisia ja vastuunkantajia ei tarvitse etsiä. Tämä on nopeasta koronnoususta johtuva tilanne.

Hekan hallitus laatii nyt riskienhallintasuunnitelmaa. Hakolan mukaan hallitus päättää vuokrien korotuksista lokakuun neljäs päivä.

– Ennen päätöstä kuullaan asukkaita ja heitä edustavia toimikuntia, Hakola sanoo.

Hekan hallitusta syytetään passiivisuudesta

Talotoimikunnan puheenjohtaja Sandbergin mukaan Hekan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ovat kaventuneet sen jälkeen, kun Heka fuusioitui yhdeksi yhtiöksi. Siten pääomatuloja eli esimerkiksi lainan määrää ei ole enää ollut mahdollista tarkastella.

Sandbergin mukaan Hekan asukkaita edustaa hallituksessa kaksi edustajaa, jotka voivat välittää asukkaiden terveiset hallitukseen. Toiveisiin ei kuitenkaan sisälly minkäänlaista toimeenpanovaltaa.

Sandbergin mukaan toiveet menevät kuitenkin lopulta kuuroille korville.

– Usein sanotaan, että mennään niin kuin johto on suunnitellut.

Sandbergin mukaan Hekan hallitus on passiivinen eikä ole ottanut kantaa vuokran korotuksiin.

Hekan hallituksen puheenjohtaja Hakolalla ei ole Hekan asukkaille erityistä viestiä.

– Hekassa on paljon asumisneuvontaa, ja jos maksujärjestelyjä tarvitaan, niitä pyritään järjestämään. Täytyy muistaa, että Hekalla on noin satatuhatta asukasta, ja he ovat varmasti erilaisissa elämäntilanteissa, Hakola sanoo.

