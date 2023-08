Ruokavirasto aikoo tarkistaa kaikki Suomen turkistarhat lintuinfluenssan varalta

Ruokavirasto aikoo tehdä tarkastuksen kaikille Suomen noin 400 turkistarhalle lintuinfluenssariskin vuoksi.

– Lintuinfluenssa on vaarallinen tauti turkistarhoilla, koska se voi muuntua ihmisiin tarttuvaksi. Näinhän ei ole vielä käynyt, mutta se riski on olemassa. Haluamme varmistua, ettei mihinkään jää muhimaan virus, joka voisi muuntua, Ruokaviraston eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston johtaja Terhi Laaksonen sanoo.

Tällä hetkellä turkistarhoja tarkistetaan riskiperusteisesti. Eläinlääkäri on käynyt hakemassa näytteen, jos tilalla on tartuntaepäily.

Näyte on haettu myös silloin, jos tilalla on yhteys toiselle tartunnan saaneelle tilalle tai jos tila on alueella, jossa on ollut paljon tartuntoja.

Näihin tarkastuksiin menee kuluva kuukausi, mutta syyskuussa näytteenotot laajennetaan koko maahan.

– Asia katsottiin niin tärkeäksi että se sai lisärahoituksen. Tieto tästä tuli viime viikolla, Laaksonen sanoo.

Syynä päätökseen ei ole se, että tilanne olisi dramaattisesti muuttunut vaan päinvastoin. Tartuntojen määrä on rauhoittunut heinäkuun jälkeen.

Lintuinfluenssaa on tavattu 24 turkistarhalla. Niistä 12 on saanut tai saamassa lopetusmääräyksen, 9 tarhaa on seurannassa ja lopetustarviointi on kesken 3 tarhalla.

Urakka alkaa siis syyskuussa. Kaikkien tilojen tarkastausten yhteydessä on tarkoitus valvoa tarhojen tautisuojausta. Ruokavirasto on ohjeistanut erityisesti lintujen pääsynestoa.

Tarkastukset jatkunevat lokakuulle

Kaikkien Suomen noin 400 turkistarhan tarkastaminen on iso urakka. Sen hoitavat pääosin läänin- ja kunnaneläinlääkärit. Tarkempaa suunnitelmaa ei vielä ole.

– Työ pitää sillä lailla rytmittää, että Ruokaviraston laboratoriot eivät mene tukkoon, näytteitä tulee tasaisesti, Laaksonen sanoo.

Aikaa vie myös se, että tartuntavaaran vuoksi sama tarkastaja ei voi mennä yhden päivän aikana kuin yhdelle tarhalle.

Lintuinfluenssan on toivottu häviävän turkistarhoilta lokakuun alkuun mennessä. Noilla main alkaa ihmisten influenssakausi ja pelko virusmuunnoksesta kasvaa. Laaksonen arvelee, että kaikkien tarhojen tarkastusta ei tuohon mennessä saada valmiiksi.