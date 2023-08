Tästä syystä tuoreimmat syytteet ovat Donald Trumpille kaikkein vakavimmat – kuuntele ote Trumpin puhelusta vaaliviranomaiselle

Donald Trumpia vastaan on nostettu neljät eri rikossyytteet neljän viime kuukauden aikana.

Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan on nostettu jälleen uusia syytteitä, tällä kertaa Georgian osavaltiossa tiistaiaamuna Suomen aikaa.

Fultonin piirikunnan oikeudessa suuri valamiehistö äänesti nostavansa syytteet Trumpin ja hänen liittolaistensa toimista Georgiassa vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen. Trump hävisi vaalit Joe Bidenille, mutta ei hyväksynyt tappiotaan ja yritti kumota vaalituloksen.

Georgian osavaltion syytteet koskevat väärentämistä, osavaltion järjestäytyneen rikollisuuden torjumista koskevan lain rikkomista ja viranomaisen yllyttämistä virkavalan rikkomiseen. Tapauksessa käytettävä niin kutsuttu RICO-laki mahdollistaa korkeimmillaan jopa 20 vuoden vankeusrangaistuksen.

Trumpin lisäksi syytteeseen asetettiin 18 entisen presidentin liittolaista, kuten Trumpin asianajaja Rudy Giuliani ja Valkoisen talon entinen kansliapäällikkö Mark Meadows. Laaja-alaisessa syytteessä syytekohtia on yhteensä 41, joista 13 kohdassa syytettynä on Trump.

Tässä jutussa käydään läpi, miksi juuri Georgian osavaltio nosti syytteet Trumpia vastaan ja miksi syyte on hyvin vakava.

Georgia syyttää Trumpin sekaantuneen ääntenlaskentaan

Georgian syytteet koskevat Trumpin sekaantumista edellisten presidentinvaalien tuloslaskentaan Georgian osavaltiossa, jossa Biden voitti äänet niukalla 0,23 prosenttiyksikön eli 11 779 äänen erolla.

Paria kuukautta vaalipäivän jälkeen Trump soitti Georgian korkeimmalle vaaliviranomaiselle Brad Raffenspergerille pitkän puhelun, jossa hän vaati Raffenspergeriä ”löytämään” Trumpille tarpeeksi monta uutta ääntä, jotta hän ohittaisi Bidenin jo valmiissa tuloslaskennassa.

– Katsos, en halua muuta kuin löytää 11 780 ääntä, Trump vaati puhelussa syyttäen vaalitulosta virheelliseksi. Raffensperger vakuutti kuitenkin Georgian vaalituloksen olevan virheetön.

Trump antoi puhelussa ymmärtää, että Raffensperger saattaa syyllistyä rikokseen, jos hän ei ”löydä” Trumpin vaatimia ääniä.

– Tiedätkö, se on rikollista, se on rikos. Et voi antaa sen tapahtua. Se olisi suuri riski sinulle ja sinun lakimiehellesi. Suuri riski, Trump puhui.

Avaa kuvien katselu Georgian osavaltion korkein vaaliviranomainen, osavaltiosihteeri Brad Raffensperger ei suostunut peukaloimaan osavaltion vaalitulosta Trumpin voitoksi. Kuva: Nathan Posner / AOP

Seuraavana päivänä republikaanista puoluetta itsekin edustava Raffensperger vuosi puhelun nauhoituksen sanomalehti The Washington Postille. Aiemmin Trump oli haukkunut Raffenspergeriä kovasanaisesti viestipalvelu Twitterissä, kun Raffensperger ei ollut suostunut Trumpin kanssa yhteistyöhön.

Raffensperger sanoi myöhemmin, että hän koki velvollisuudekseen julkaista puhelun nauhoituksen, koska Trump esitti omissa puheissaan keskustelun sisällön virheellisesti.

Kuuntele tästä ote Donald Trumpin puhelusta Brad Raffenspergerille:

Georgiassa nostettujen syytteiden keskiössä oleva todiste vaalihäirinnästä on kyseinen Trump–Raffensperger-puhelu. Syyttäjän mukaan Raffenspergerin painostamisen lisäksi Trumpin liittolaiset pyrkivät muun muassa pääsemään käsiksi osavaltion ääntenlaskentamateriaaliin ja panivat liikkeelle tekaistuja valitsijamiehiä, joiden äänillä yritettiin korvata Bidenin valitsijamiesäänet.

Trump ei pysty pyristelemään eroon Georgian syytteestä

Georgian osavaltio aloitti tutkinnan Trump–Raffensperger-puhelusta nopeasti jo vuoden 2021 alkupuolella. Syytteiden nostamista on odotettu pitkän aikaa, koska oikeusjutun ilmeinen todiste on ollut julkisuudessa kuultavissa jo yli kahden ja puolen vuoden ajan.

Georgian syyte on Trumpille vakava, sillä hän ei pysty pyristelemään oikeusjutusta eroon, vaikka voittaisi ensi vuonna käytävät presidentinvaalit.

Trump pystyisi Valkoisesta talosta käsin pistämään jäihin häntä vastaan aiemmin nostetut liittovaltiotason syytteet, mutta hänellä ei olisi valtaa pysäyttää osavaltiotason oikeuden prosessia. Trump ei pystyisi myöskään armahtamaan itseään osavaltiotason tuomiosta.

Syytteet tai mahdollinen tuomiokaan eivät kuitenkaan estä Trumpin ehdolla oloa ensi vuoden presidentinvaaleissa. On myös epäselvää, pantaisiinko vankilatuomiota täytäntöön presidenttikauden aikana, jos Trump voittaisi ensi vuoden vaalit ja palaisi presidentiksi.

Avaa kuvien katselu Viranomaiset sulkivat katuja Atlantassa Fultonin piirikunnan oikeustalon läheisyydessä levottomuuksien vaaran vuoksi. Kuva: EPA-EFE

Georgian syytteiden oikeudenkäynnin aikataulu ja oikeidenkäyntipaikka eivät ole vielä tiedossa. Trump todennäköisesti pyrkii jarruttamaan prosessin etenemistä ja anoo siirtoa osavaltiosta liittovaltion tuomioistuimeen. Georgian oikeusjutusta voidaan ennustaa pitkää, koska syytekohdat ovat laajoja ja syytettyjä on useita.

Oikeudenkäynnin aikataulu täytyy sumplia Trumpin useiden muiden oikeudenkäyntien sekaan. Alustavasti Trumpille on suunniteltu muissa tapauksissa oikeudenkäyntejä ensi vuoden tammikuulle, maaliskuulle ja toukokuulle.

Trump kritisoi syytettä vaalikampanjan häirinnäksi

Trumpia aiemmin Yhdysvaltain entistä tai istuvaa presidenttiä ei ole asetettu rikossyytteeseen, mutta Georgian syytteet ovat Trumpille jo neljännet syytteet viimeisen neljän kuukauden aikana.

Aiemmin Trumpia vastaan on nostettu syytteet liittovaltion tasolta salaisten asiakirjojen hallussapidosta presidenttikauden jälkeen sekä yrityksestä kumota vuoden 2020 presidentinvaalit. Tämän lisäksi New Yorkin osavaltiossa Trumpia syytetään hänen yrityskonserninsa kirjanpidon peukaloinnista.

Trump on kiistänyt syyllistyneensä yhteenkään rikokseen ja väittänyt kaikkia syytteitä poliittiseksi ajojahdiksi. Oikeusjuttujen seassa Trump pyrkii takaisin presidentiksi, ja hänen mukaansa häntä vastaan nostetut syytteet ovat käynnissä olevan vaalikampanjan häirintää.

Trump haukkui omistamassaan viestipalvelussa Truth Socialissa Fultonin piirikunnan syyttäjä Fani Willisiä ”erittäin korruptoituneeksi”.

Trump kritisoi myös syytettä peukaloiduksi, sillä Fultonin piirikunnan oikeuden verkkosivuilla julkaistiin eilen epähuomiossa ennen aikojaan tiivistelmä syytekohdista, vaikka suuri valamiehistö ei ollut vielä äänestänyt syytteiden nostamisesta.

Trump on kannatuskyselyissä republikaaniäänestäjien joukossa selvästi suosituin ehdokas puolueen ehdokkaaksi ensi vuoden presidentinvaaleihin. Aiemmat rikossyytteet eivät ole horjuttaneet Trumpin suosiota republikaanien keskuudessa vaan ovat pikemminkin vankistaneet Trumpin ennakkosuosikin asemaa.

Republikaanit äänestävät omasta ehdokkaastaan ensi vuoden kevään ajan kestävissä esivaaleissa, ja varsinaiset presidentinvaalit käydään ensi vuoden marraskuussa.