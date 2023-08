Karjalan kieli on kriittisesti uhanalainen – professori: ”Ainutkertaista ei saa jälkikäteen takaisin”

Itä-Suomen yliopiston johdolla alkaa syksyllä elvytysohjelman laatiminen kriittisesti uhanalaiselle karjalan kielelle. Vähemmistökielen elvytystyö on kuitenkin raskasta, koska opettajia on vähän.

Karjala on kriittisesti uhanalainen kieli. Puhujia on molemmin puolin itärajaa, Suomessa noin 11 000.

Itä-Suomen yliopisto alkaa tänä syksynä laatia asiantuntijoiden kanssa kielen elvytysohjelmaa vuosikymmeniksi eteenpäin. Ohjelman pitäisi valmistua ensi vuonna.

– Vastuu painaa hartioita, koska kyse on kokonaisesta kansanosasta, jonka kieli ja kulttuuri ovat tällä hetkellä erittäin uhanalaisia. Kieltä pyritään nyt tukemaan ja elvyttämään, että vielä tulevaisuudessakin on karjalankielisiä karjalaisia, jotka tuntevat omat juurensa ja oman kulttuurinsa, korostaa karjalan kielen ja kulttuurin professori Helka Riionheimo.

Hän muistuttaa, että karjalaa on puhuttu Suomessa yhtä kauan kuin suomea.

Avaa kuvien katselu Kielenelvytystä taiteen keinoin. Kesänäyttely Kuhmossa yhdisti kuva- ja sanataidetta. Pöllönuorukainen on Sirpa Männyn luomus, vienankarjalaiset tekstit Olga Karlovan kokoamia. Kuva: Marja-Liisa Kämppi / Yle

Nyt karjalaa voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa sivuaineena tai avoimessa yliopistossa, jossa kielen suosio on kasvanut viime vuosina. Suosituimpia ovat murteiden peruskurssit.

Kielen tulevaisuus on kiinni nuorista

Itä-Suomen yliopisto saa valtiolta erityisrahoitusta kielen elvytystyöhön tänä ja ensi vuonna. Vuoteen 2020 asti tuki ohjattiin Karjalan kielen seuralle, mutta seura kaatui rahaongelmiin.

Työ keskittyy kielen opettamiseen eri-ikäisille sekä oppimateriaalien tekemiseen, kertoo yliopiston elvytyshanketta vetävä professori Riionheimo. Tuotetut materiaalit löytyvät verkosta maksuttomasti.

– Blogisivustomme kasvaa koko ajan, koko ajan tulee uutta materiaalia. Siellä on opettajan nurkka, josta löytyy teksti-, video- ja audioaineistoja, joita voi käyttää hyväksi, Riionheimo mainostaa.

Yliopiston tavoite karjalan kielen suhteen on kirkas.

– Pyritään tukemaan kielen välittämistä uusille oppijoille, koska se on tällä hetkellä kriittinen asia. Puhujia on vähän ja he ovat iäkkäitä. Tarvitaan apuvälineitä, että nuori polvi ja keskipolvi ottavat kielen takaisin itselleen ja alkavat käyttää sitä, professori toteaa.

Pitäjäseurat ovat keskeisiä kieliyhteisön jäseniä, samoin karjalaisten nuorten yhdistys Karjalazet Nuoret Suomes.

Avaa kuvien katselu Olga Karlovalle vienankarjala on sekä työkieli että kotikieli, jotta kielitaito siirtyisi myös omalle pojalle. Kuva: Marja-Liisa Kämppi / Yle

Käytännössä elvytystyö on harvojen harteilla. Keskeisiä toimijoita ovat yliopiston karjalan eri murteiden kolme opettajaa.

Yliopisto-opettaja Olga Karlovan elämä pyörii karjalan kielen parissa.

– Ei ole selkeätä rajaa, koska olen itse karjalainen ja karjalankielinen. Sitten olen opettaja, kääntäjä ja kielen kehittäjä. Meillä on kotikielenäkin vienan karjala, kun lapsen syntymän myötä ruvettiin puhumaan tarkoituksella karjalaa, että siirretään kieltä lapselle, Karlova kertoo.

Hän keksii myös itse lapselleen karjalaksi runoja, loruja, lauluja ja muuta viihdettä.

Yliopisto-opettaja Olga Karlova on itse karjalainen ja karjalankielinen.

Karlova myöntää, että välillä väsyttää, kun opettajia on vain muutama. Hän tuntee vastuuta myös niistä, jotka on saanut kiinnostumaan karjalan opiskelusta.

– Kyllä kuormitus tuntuu joskus. Muutenkin henkinen puoli, kun on uhanalainen kieli ja pitää pysyä positiivisena, vaikka kieli on sammumassa, Karlova huokaisee.

Elvytystyötä johtava professori valaa uskoa, koska monet karjalaiset nuoret ja keski-ikäiset ovat viime vuosina heränneet sukunsa kieleen. Lisäksi valtio tukee karjalaa kielipoliittisen ohjelman kautta.

– Kyllä karjalan kielellä on tulevaisuus, mutta se vaatii paljon töitä juuri nyt. Jotta Suomessa kasvaisi karjalankielisiä lapsia, tarvitaan karjalankielisiä vanhempia, jotka puhuvat kieltä lapsilleen. Ainutkertaista ei saa jälkikäteen takaisin, Helka Riionheimo korostaa.