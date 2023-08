– Esimerkiksi Saimaalla vedenpinta on laskenut dramaattisesti – kahdeksan, yhdeksän metriä. Silloin ympäristö on erilainen, mutta tällaisessa Salmijärven tapauksessa voi ajatella, että ollaan aika kivikautisessa maisemassa. Siitepölytutkimukset osoittavat yleisesti, että kasvistokin on ollut aika samanlainen kuin nykyisin, kertoo Riitta Rainio.