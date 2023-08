Kanalan omistajan arkea: Jos yksi kana saa lintuinfluenssan, 10 000 muutakin kuolee

Kuhmolainen Konapin kanala on varautunut torjumaan lintuinfluenssaa. Jos tauti pääsee kanalaan, tarkoittaa se kuolemaa kaikille linnuille. Samat säännöt koskevat myös läheistä fasaanitilaa.

Konapin kanalassa Kuhmossa eletään arkea lintuinfluenssan varjossa. Mikäli yksikin kana saisi lintuinfluenssatartunnan, se tarkoittaisi kaikkien kanalan 10 000 linnun lopettamista.

Lintuinfluenssan leviäminen ei ole tullut kanalan isännälle Sami Väisäselle yllätyksenä, vaan sen Suomeen tulo on ollut hänen mielestään enemmänkin ajan kysymys.

– Keski-Euroopassa tauti on ollut hyvin laajasti levinneenä jo kauan. Kyllä tämä oli odotettavissa. Toki se huolestuttaa, kun se on näin rajusti levinnyt, mutta sen kanssa pystytään elämään.

Nisäkkäisiinkin leviävää lintuinfluenssaa (H5N1) tarkkaillaan, koska sen pelätään muuntuvan nisäkkäissä muotoon, joka voi tarttua ihmisiin. Lintuinfluenssan muuntumista on todettu Suomessa jo viidellä turkistarhalla. Jutun kirjoitushetkellä Kainuusta ei ole löydetty niin sanottua korkeapatogeenista eli nisäkkäisiin tarttuvaa virusta.

Konapin kanala on Kainuun suurin kananmunantuottaja. Väisäsen mukaan normaalissa tuotantokanalassa ei lintuinfluenssaa testata ennalta, vaan tieto saadaan seurantajärjestelmästä, jonka avulla tauteihin ja esimerkiksi salmonellaan pystytään reagoimaan.

– Kanaloissa on hyvin tarkka seurantajärjestelmä hyvin monille asioille. Tiedämme heti, jos jokin on vialla. Jos tulee poikkeamia, ne selvitetään.

Taudin oireet linnulla Lintuinfluenssan oireet vaihtelevat viruksen patogeenisuuden (taudinaiheuttamiskyvyn), lintulajin, lintujen iän, elinolosuhteiden ja vastustuskyvyn mukaan. Taudin itämisaika on yleensä 3–5 vuorokautta. Apaattisuus, ruokahaluttomuus, muninnan lasku, pään alueen turvotus, jopa korkea kuolleisuus ovat tyypillisiä oireita. Myös hengitystieoireita ja ripulia saattaa esiintyä. Joissakin tapauksissa havaitaan keskushermosto-oireita, kuten asentovirheitä ja epänormaaleja liikkeitä. Taudin eteneminen voi olla erittäin nopeaa, jolloin ei välttämättä ehditä havaita mitään oireita ennen lintujen menehtymistä. Lähde: Ruokavirasto Avaa

Varautuminen perustuu tautisulkuun, joka on käytössä yleisesti suomalaisissa kanaloissa. Kanalaan mentäessä vaihdetaan vaatteet. Esimerkiksi ulkokenkiä ei viedä edes pukuhuoneeseen, vaan ne riisutaan jo sen ulkopuolella.

– Kanalassa liikutaan vain juuri siihen kanalaan tarkoitetuissa työvaatteissa.

Avaa kuvien katselu Luonnonlintujen reitit kanalaan on suljettu verkottamalla esimerkiksi kaikki räystäänaluset. Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

Väisänen on realisti, koska ilmatiivistä ei kanalasta saada.

– Virukset ja bakteerit kulkevat omia teitään. Jos ne ovat tullakseen, ne sitten tulevat. Kaikki voitava sen estämiseksi tehdään.

Syytä estämiseen on, sillä taudin iskiessä säännöt ovat selkeät. Käytännössä tuotanto lamautuu, kun kaikki linnut tapetaan ja tilat tehopuhdistetaan. Tuotanto ei voi alkaa uudestaan ennen kuin tilat on todettu puhtaiksi.

Vakavista uhkakuvista huolimatta Väisänen pitää nykyistä tilannetta normaalina olotilana yrittäjälle. Erilaisia uhkia on ollut jo kauan, eivätkä tilanne ja torjuntatoimet poikkea esimerkiksi salmonellan uhasta.

– Tämä on meidän normaalia arkipäivää. On ollut jo kauan, koska myös muita uhkia on todella paljon.

Sami Väisänen sanoo, ettei ole syytä olla peloissaan tai muutenkaan kiinnittää uhkiin tarpeellista enempää huomiota.

– Eletään elämää ja tehdään työmme niin kuin pystytään. Kyllä näillä eväillä pärjätään ja pitää pärjätä. Minkäpä tässä paljon muunkaan voi.

Fasaanitilalla ollaan hiukan huolissaan

Muutaman kymmenen kilometrin päässä Konapin kanalasta sijaitseva Aittokosken fasaanitila on varautunut lintuinfluenssaan myös jo useamman vuoden ajan. Kaksi vuotta sitten tuli suositus, että aidoissa pitää verkon silmävälin olla tiheämpi kuin silloin käytössä ollut, sanoo yrittäjä Tanja Aittokoski.

– Silloin tihensimme verkon silmäväliä.

Avaa kuvien katselu Fasaanin katse on kuvattu Aittokoskella helmikuussa 2020. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Aittokosken 600 linnun fasaanitila on Kainuun suurin. Varotoimena tilan yrittäjät ovat lopettaneet sorsien ruokkimisen ja siirtäneet harrastekanat takaisin sisälle. Ruokavirasto neuvoi tilallisia heinäkuussa suojaamaan siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen ravinnon luonnonvaraisilta linnuilta.

Aittokoski ennustaa rajoitusten lisääntyvän, jos Kainuusta löydetään lintuinfluenssaa. Tällä hetkellä hän on hiukan huolissaan, koska taudin laajuus on tällä hetkellä suuri.

Aittokoski sanoo, että mikäli heidän tilallaan tulisi lintujen joukkokuolemia, heillä on velvollisuus laittaa linnut tutkittavaksi Ruokavirastoon.

– Linnut lopetetaan, jos tilalla todetaan lintuinfluenssa.