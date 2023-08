Mediat: al-Qaida uhkaa Ruotsia ja Tanskaa

Terroristijärjestö al-Qaida julkaisi viime viikonloppuna uhkauksen Ruotsia ja Tanskaa vastaan virallisella propagandakanavallaan, kertovat tanskalaiset ja ruotsalaiset mediat.

Viestissään al-Qaida kutsuu Tanskaa ja Ruotsia ”kahdeksi pieneksi, halveksittavaksi maaksi” ja vaatii muslimeja kostamaan näissä maissa tehdyt Koraanin polttamiset, kertoo tanskalainen Berlingske-lehti.

Tanskan tiedustelupalvelu PET on vahvistanut uhkauksen aitouden tanskalaiselle TV2:lle.

Al-Qaidan julistama uhkaus on niin vakava, että sitä voi pitää ”sodanjulistuksena” Tanskaa vastaan, arvioi TV2:lle johtava analyytikko Jacob Kaarsbo. Hän työskentelee kööpenhaminalaisessa ajatuspaja Europassa.

Kaarsbon mukaan uhkaus on harvinaislaatuinen, eikä sitä voi pitää tavanomaisena.

Ruotsalainen terrorismintutkija Hans Brun King's College Londonista puolestaan arvioi Dagens Nyheterin julkaisemassa uutistoimisto TT:n jutussa, että al-Qaidan uhkauksessa ei ole mitään uutta. Hänen mukaansa viestin tarkoituksena on kehottaa kostamaan ja se on suunnattu yksittäisille toimijoille.

– Tätä voi pitää kutsuna ryhtyä toimintaan. Jos he olisivat järjestäneet itse jotain, he eivät olisi ilmoittaneet siitä etukäteen tällä tavalla. Täytyy muistaa, että al-Qaida on heikentynyt huomattavasti, Brun sanoi SVT:lle.

Brunin mukaan uhkaus kuvaa tilanteen vakavuutta, mutta ei vaikuta merkittävästi Ruotsin turvallisuustilanteeseen. Brun arvioi, että uhka voi kohdistua esimerkiksi ruotsalaisten ja tanskalaisten diplomaattien turvallisuuteen Lähi-idän alueella.