Tämän tiedämme lintuinfluenssasta nyt

Lintuinfluenssa on puhuttanut viime viikkoina. Tartuntoja ei tule ilmi samaan tahtiin kuin heinäkuussa, mutta muuntunutta virusta on todettu jo viidellä turkistarhalla.

Koostimme tähän juttuun viisi keskeistä asiaa siitä, mitä tiedämme lintuinfluenssasta tähän mennessä.

Tartuntojen määrä rauhoittunut

Ruokaviraston arvion mukaan lintuinfluenssatartuntojen määrä on rauhoittunut heinäkuun jälkeen.

Ruokaviraston eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston johtaja Terhi Laaksosen mukaan tapauksia on todettu elokuussa vähemmän kuin aiemmin. Osa muuttolinnuista on jo lähtenyt pois turkistarha-alueilta, mikä vähentää tartuntapainetta.

– Työtä on vielä paljon lähellä, ja käännös pahempaan voi tulla, mutta tällä hetkellä tilanne näyttää rauhoittuneen, Laaksonen sanoo.

Tartuntoja on tänä kesänä todettu luonnonvaraisilla linnuilla ja turkiseläimillä, ja todettuja tapauksia on kaikkiaan 51.

Lintuinfluenssaa on tavattu tähän mennessä 24 turkistarhalla. Niistä 12 on saanut tai saamassa lopetusmääräyksen, 9 tarhaa on seurannassa ja lopetusarviointi on kesken 3 tarhalla.

Tartunta-aalto turkistarhoilla alkoi 13. heinäkuuta.

Muuntunutta virusta todettu lisää turkistarhoilla

Lintuinfluenssan muuntumista on todettu jo viidellä turkistarhalla. Ruokavirasto kertoi asiasta aiemmin tiistaina.

Yle kertoi maanantaina kolmesta todetusta tapauksesta, mutta nyt tapauksia on ilmennyt kaksi lisää. Ruokavirasto ei kerro tarkemmin, missä päin Suomea kyseiset tarhat ovat.

Laaksosen mukaan todennäköisesti muunnokset ovat syntyneet tarhoilla, koska luonnonvaraisissa linnuissa ei ole vastaavia muunnoksia todettu.

THL:n mukaan uusia tutkimustuloksia viruksen muuntumisesta saadaan todennäköisesti tämän viikon keskiviikkona.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL varoitti elokuun alussa lintuinfluenssan aiheuttamasta riskistä kansanterveydelle.

Syynä on se, että lintuinfluenssavirus muuntuu helposti. Niiden kyky aiheuttaa tautia ihmiselle kasvaa, kun virus sopeutuu ensin muihin nisäkkäisiin. Viitteitä kyvystä levitä ihmiseen ei kuitenkaan vielä ole.

Ruokavirasto tarkastaa kaikki turkistarhat

Ruokavirasto kertoi eilen maanantaina tarkastavansa kaikki Suomen noin 400 turkistarhaa lintuinfluenssariskin takia.

Ruokaviraston eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston johtaja Terhi Laaksosen mukaan toimenpiteellä halutaan varmistua siitä, ettei mihinkään jää virusta muhimaan, joka voisi muuntua.

Kyseessä on melkoinen urakka, jonka on tarkoitus alkaa syyskuussa. Tarkastukset jatkunevat lokakuulle. Sen hoitavat pääosin läänin- ja kunnaneläinlääkärit.

Ruokavirastosta toivotaan, että lintuinfluenssa saataisiin hävitettyä turkistarhoilta lokakuun alkuun mennessä.

Asiantuntijat pitävät tilannetta poikkeuksellisena

Asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa lintuinfluenssasta. Helsingin yliopiston infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen ja evoluutiobiologi Tuomas Aivelo pitävät käynnissä olevaa lintuinfluessa-aaltoa poikkeuksellisena.

Sirosen mukaan tilanne on muuttunut viime vuosien aikana vakavammaksi, kun lintuinfluenssaa leviää uusissa lajeissa.

Vesilintujen metsästystä tartunta-alueilla ei suositella

Ruokavirasto suositti elokuun alussa, että vesilintuja ei pitäisi metsästää lainkaan alueilla, joissa on todettu lintuinfluenssaa tai lintujen joukkokuolemia.

Myös koiranomistajia on kehotettu varovaisuuteen luonnossa liikkuessa. THL:n mukaan tärkeintä on estää koiraa syömästä tai pureskelemasta itsestään kuolleita lintuja tai muita eläimiä.

Sekä kissoilla että koirilla on todettu lintuinfluenssatartuntoja maailmalla. Puolassa erityisesti kissoilla on ollut paljon tartuntoja. Tartunnan lähde on kuitenkin epäselvä.

Ruokaviraston mukaan Suomessa virus ei tiettävästi ole tänä kesänä tartuttanut yhtäkään lemmikkieläintä. Ruokaviraston mukaan tartunnan riski on pieni, mutta siitä huolimatta kissat ja koirat olisi hyvä pitää erossa sairastuneista tai kuolleista luonnonlinnuista lintuinfluenssa-alueilla.