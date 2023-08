– Kristillisdemokraateille tämä on ideologinen kysymys. He ajattelevat, että on vastoin jumalan tahtoa, että ihminen tekisi elämänsä loppua koskevia ratkaisuja. Ja he asettavat nämä toisilleen vaihtoehdoiksi. Kuitenkaan missään maissa, joissa eutanasialaki on voimassa, se ei ole vähentänyt saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittämistä. Pikemminkin päinvastoin.