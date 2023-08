Retkeilijä keskeytti vaarallisen vaelluksen ja varoittaa nyt muita: suositut reitit ovat veden vallassa Itä-Suomessa

Tulvavesi on tehnyt osasta polkuja virtaavia puroja retkeilyreiteillä Pohjois-Karjalassa. Suoalueilla vettä on jopa puoleen reiteen saakka.

Kymmeniin vuosiin pahimmat kesäsateet ovat saaneet retkeilyreitit osin tulvimaan Pohjois-Karjalassa. Ilomantsin kunnan mukaan pahin tilanne on Susitaipaleen pohjoisosissa, jossa reitillä vettä voi olla sääreen asti. Myös Patvinsuolle suositellaan korkeavartisia kumikenkiä.

Jopa kokeneet retkeilijät ovat olleet pulassa Susitaipaleen reitillä.

– Ilomantsin Susitaival ei tällä hetkellä ole turvallinen vaeltaa, Eeva-Kaisa Metsola varoittaa retkeilijöiden ja vaeltajien suosimassa Facebook-ryhmässä.

Hän oli kokeneena vaeltajana järkyttynyt reitin huonosta kunnosta.

Avaa kuvien katselu ”Vaellus ei tuntunut mitenkään turvalliselta ja päätin keskeyttää reissun Saarikoskelle. Tällä hetkellä alueella on vettä ihan tosi paljon”, Eeva-Kaisa Metsola kertoo. Kuvat ovat Ilomantsin Susitaipaleelta. Kuva: Eeva-Kaisa Metsola

Elokuun puolivälissä reitillä liikkunut Eeva-Kaisa Metsola kertoo reitin olevan käytännössä osin kulkukelvoton. Hän hämmästelee, ettei tilanteesta ollut mitään varoituksia retkeilijöille.

Metsolan oli tarkoitus vaeltaa Susitaival ja Pogostan kierros, molemmat noin 90 kilometriä pitkiä vaativia vaellusreittejä, mutta jo Suomunjoen ja Saarikosken välillä hän jäi kaksi kertaa suohon jumiin ja putosi kaikkine tavaroineen puroon, joka olisi johtanut voimakkaasti virtaavaan Lutinjokeen.

– Kyseisessä kohdassa ”siltana” toimi kaksi kaadettua ohutta puuta, jotka ovat tällä hetkellä täysin mustan suoveden alla. Vesi ylsi melkein lonkkiin asti, ja puut olivat todella liukkaita, Eeva-Kaisa Metsola kertoo.

Ei suosittele reittiä kenellekään

Metsolan mukaan reitillä on kohtia, joissa joutuu kahlaamaan suossa puoleen reiteen asti. Hän ei suosittele Susitaipaleen reittiä kenellekään.

– Jaloissa on paljon pieniä haavoja ja reidessä on kunnon ruhje, josta en varmuudella tiedä, mistä se on tullut. Tuntui kyllä tosi pelottavalta astua puolta reittä myöten suohon ilman, että yhtään tietää, mitä siellä on, Metsola kertoo.

Avaa kuvien katselu Eeva-Kaisa Metsola retkeilyreitillä Virossa kesällä 2022. Kuva: Eeva-Kaisa Metsola

Kunta varoittaa retkeilijöitä

Mertola soitti Ilomantsin liikuntasihteerille Joni Putkiselle heti maanantaina aamupäivällä. Samana päivänä kunnan Facebook-sivuille ilmestyi tiedote Susitaipaleen tulvatilanteesta.

Ilomantsin kunnan mukaan pahin tulvatilanne on Susitaipaleen pohjoisosissa, jossa reitillä voi olla vettä nilkkaan tai sääreen asti. Kunta suosittelee, että loppuvuoden ajan retkeilijät käyttävät vedenpitäviä korkeavartisia jalkineita kaikilla reiteillä.

Liikuntasihteeri Putkisen mukaan kunta tiesi koko kesän ajan, että reiteillä on normaalia enemmän vettä, mutta Susitaipaleen pohjoisosan huonontunut kunto paljastui vasta Metsolan kerrottua asiasta.

Vaellus-ryhmässä Facebookissa moni retkeilijä jakaa Metsolan kokemukset.

– Olen noilla kulmilla liikkunut loppukesästä koko ikäni, enkä muista vastaavaa tulvaa tähän aikaan vuodesta, Vaellus-ryhmässä kerrotaan.

Tämä video on kuvattu Patvinsuolla Lieksassa reilu viikko sitten. Video: Jaana Kainulainen / Yle

Patvinsuon Suomu-luontotuvan yrittäjä Pekka Turunen sanoo vesitilanteen olevan retkeilyreiteillä kuin kevättulvien aikaan. Hän suosittelee myös Patvinsuolle pitkävartisia kumisaappaita, sillä myös pitkospuut ovat osin veden alla.

– Kymmeniin vuosiin ei ole ollut kesällä näin paljon vettä, Pekka Turunen sanoo.