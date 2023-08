Munasarjojen kunnon testaaminen houkuttelee monia – lääkäri toppuuttelee yhden testin varaan laskemista

Monia lapsen hankintaa pohtivia mietityttää, kauanko on vielä aikaa tulla raskaaksi. Silloin saatetaan kääntyä AMH-mittauksen puoleen.

AMH-testi mittaa anti-Müllerian-nimisen hormonin tasoa verestä. AMH arvo kertoo munasarjojen varhaisten munarakkuloiden määrästä eli munasarjojen toiminnallisesta reservistä.

Asiasta kiinnostunut voi käydä mittauttamassa pelkän AMH-arvonsa, mutta asiantuntijan mukaan se ei ole järkevää.

– AMH-mittausta halutaan varmasti paljon käyttää hedelmällisyyden mittarina, mutta hedelmällisyys on huomattavasti monimutkaisempi asia. Valitettavasti yksin AMH-arvo ei kerro, onko nainen hedelmällinen vai ei, sanoo naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen erikoislääkäri Johanna Aaltonen Ovumiasta.

Hyvin matalilla AMH-arvoilla voi tulla raskaaksi, ja toisaalta raskaaksi tuleminen voi olla vaikeaa, vaikka AMH olisi hyvä tai jopa huomattavan korkea.

– AMH ei esimerkiksi kerro munasolujen laadusta mitään. Nuorella naisella voi olla vähän munasoluja, mutta koska ne ovat laadukkaita, ne johtavat helpommin raskauteen kuin iäkkäämmän naisen munasolut.

Dextra lapsettomuusklinikan lääketieteellinen johtaja Eero Varila on samaa mieltä Aaltosen kanssa.

– Nuoren naisen matala AMH ei tarkoita sitä, että solujen laatu olisi huono. Vastaavasti yli 40-vuotias nainen, jolla on korkea AMH-arvo, ei voi tuudittautua siihen, että raskausmahdollisuus on yhtä hyvä kuin nuoremmilla naisilla. Soluja kyllä riittää, mutta määrä ei auta, jos laatu on huono, Varila toteaa.

AMH-arvon tulkintaa voi vaikeuttaa esimerkiksi se, että naisella on käytössä yhdistelmäehkäisyvalmiste.

Kokonaisuusarvio on tärkein

Kun nainen hakeutuu AMH-mittaukseen, hän haluaa usein tietää, onko hänen vielä mahdollista tulla raskaaksi. Johanna Aaltosen mukaan AMH ei vastaa siihen, vaan paljon tärkeämpää on kokonaisuusarvio.

Aaltonen sanoo, että jos haluaa selvittää hedelmällisyyttään, parasta on hakeutua asiaan perehtyneen lääkärin vastaanotolle.

– Siellä tutkitaan ultraäänellä munasarjat ja kohtu. Ultraäänitutkimuksen avulla voidaan myös arvioida munasarjareserviä. Takuuta hedelmällisyydestä ei kenellekään voida antaa, mutta käynnillä voidaan tunnistaa mahdollisia huolenaiheita siihen liittyen.

Avaa kuvien katselu Ultraäänitutkimus antaa AMH-arvoa paremman arvion hedelmällisyydestä. Kuva: Sergiy Tryapitsyn / AOP

Gynekologi Jonna Salonen Felicitas Mehiläisestä kertoo, että AMH-mittaukseen hakeutuu usein hedelmällisyydestään kiinnostunut tai huolestunut nainen, jolla mahdollinen raskaus ei ole vielä ajankohtainen.

– Jotkut parit haluavat pohtia, voiko raskaustoivetta siirtää tulevaisuuteen, tai itsellisesti äidiksi aikova haluaa kartoittaa mahdollisuuttaan tulla raskaaksi. AMH-mittaus kertoo tämän hetkisestä tilanteesta, eikä sen perusteella voi juurikaan ennustaa hedelmällisyyttä tulevaisuudessa, Salonen muistuttaa.

Hänkin korostaa, että hedelmällisyyttä tulee arvioida kokonaisuutena.

Ikä on tärkein mittari

Ovumian Johanna Aaltosen mukaan naisen ikä on kaikkein tärkein seikka, kun hedelmällisyyttä arvioidaan. Puolison tilanne vaikuttaa asiaa myös.

– Jos on lähemmäs 35-vuotias, on vakituisessa parisuhteessa ja toivoo lapsia, niin lääkärin on vaikea sanoa, että odota rauhassa, oli AMH vaikka kuinka hyvä, Aaltonen kuvailee.

Hän lähtisi rohkeasti pohtimaan perheen perustamista, jos elämäntilanne on kunnossa, rinnalle on löytynyt sopiva puoliso ja molemmat toivovat lapsia.

– Mieluummin tekisin niin kuin mittaisin AMH-arvoa ja jäisin odottelemaan sopivaa hetkeä.

Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on herkkä aihepiiri, johon vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin ihmisen biologia.

AMH-mittaus on hyvä työkalu hoidon suunnittelussa

Johanna Aaltosen mukaan AMH-mittausta voidaan käyttää täydentävänä tutkimuksena hedelmällisyyden selvittämisessä. Se on hyvä työkalu varsinkin silloin, kun lähdetään suunnittelemaan lapsettomuushoitoja.

– Siksi AMH-arvot selvitetään usein lapsettomuustutkimuksien yhteydessä, Aaltonen sanoo.

Ovumia on hedelmöityshoitoklinikka, ja siellä on pantu merkille, että AMH-mittauksia pyydetään aiempaa enemmän. Aaltonen arvelee, että yksi syy mittausinnostukseen voi olla se, että ensisynnyttäjien keski-ikä nousee koko ajan. Lisäksi hedelmällisyyteen liittyvistä kysymyksistä keskustellaan aiempaa enemmän myös mediassa.

