Elokuvia tähtitaivaan alla? Yhdysvalloista tuttu ilmiö näkyy Helsingin seudulla juuri nyt

Pimenevät kesäillat ovat ulkoilmaelokuvien aikaa, ja elokuvanäytöksiä järjestetään taivasalla pääkaupunkiseudulla lähes päivittäin elokuun ajan.

Esimerkiksi Vantaalla alkoi tiistaina kuuden elokuvanäytöksen sarja, jonka ohjelmistosta löytyvät muun muassa klassikkoelokuvat Mamma Mia! Here We Go Again, Rocketman ja Top Gun.

Pop-up Kino Helsingin tuottaja Janne Hulkkosen mukaan paras aika lähteä ulkoilmaelokuviin on juuri nyt.

– Paras sesonki kestää seuraavat kaksi viikkoa, hän sanoo.

Elokuvia näytetään elokuun alusta syyskuun loppuun muun muassa Helsingin Kivinokassa, Tokoinrannassa, Teurastamolla, kaupunginmuseon sisäpihalla, Tikkurilassa Vantaalla sekä Järvenperässä.

Tapahtumapaikka vaihtuu päivittäin, ja näyttämö siirtyy uuteen paikkaan pakettiauton voimin.

Lauantaina Suomen suurin ulkoilmaelokuvanäytös

Ulkoilmaelokuvien suosio on ollut kasvussa vuodesta 2013 lähtien, jolloin tapahtumia alettiin järjestää. Toiminta sai alkunsa Kivinokan uimarannalta, jossa järjestetään tulevana lauantaina eli elokuun 19. päivänä Suomen suurin ulkoilmaelokuvanäytös.

Näytöksiä järjestetään Hulkkosen mukaan paikoissa, jotka käyvät ”vuoropuhelua” elokuvan kanssa. Esimerkiksi Tom of Finland näytettiin Tähtitorninmäellä, jossa se on osittain kuvattu.

Hulkkosella on selkeät ohjeet ensikertalaisille:

– Mukaan kannattaa ottaa istuimet, lämmintä vaatetta, eväitä ja kavereita. Eipä siinä muuta tarvita.

Elokuvaohjaaja Teemu Nikin lyhytelokuvia esitetään torstaina Taiteiden yössä Teurastamon pihalla. Nikki oli Kulttuuriykkösen haastattelussa aiemmin keväällä. Jakso on julkaistu Yle Areenassa 18.4.2023.

