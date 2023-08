Valkoposkihanhet leviävät rannikolla – nyt niiden määrää seurataan entistä laajemmalla alueella

Valkoposkihanhien poikueita seurataan nyt entistä laajemmalla alueella. Uusia seuranta-alueita ovat Kotka, Hamina, Turun seutu ja Lahti. Poikueiden määrää seurataan myös pääkaupunkiseudulla.

Seurantaa tekevät yhteistyössä Birdlife Suomi ja Suomen ympäristökeskus.

Valkoposkihanhien poikueiden määrää seurataan vuosittain.

– Tavoitteena on, että alueilla, missä hanhia on paljon, olisi seurantaa, sanoo erikoissuunnittelija Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskuksesta.

Näin hanhien määrästä olisi tarkkaa tietoa kaupunki- ja aluekohtaisesti, jotta myös kaupungit pystyvät reagoimaan, jos hanhien suhteen pitää tehdä jotain toimia.

Määrä pysynyt samana

Pääkaupunkiseudulla hanhia on tuhansia ja muilla paikkakunnilla on satoja.

Kotkassa laskettiin heinäkuussa 409 hanhea ja Haminassa 391. Poikasia näistä oli 25 ja 48.

Pääkaupunkiseudulla valkoposkihanhien kokonaismäärä kasvoi hieman edelliskesään nähden, mutta poikasten määrä väheni. Heinäkuussa Helsingissä ja itäisessä Espoossa hanhia laskettiin yhteensä 5625 yksilöä, joista poikasia oli 703.

Mikkola-Roosin mukaan valkoposkihanhien määrä Suomessa on pysynyt viimeiset viisi vuotta aika tasaisena. Syyskannan seurannassa määrä on pysynyt noin 30 000 yksilössä. Määrästä ei ole enää suurta kasvua, mutta siinä on alueellisia eroja.

Mikkola-Roosin mukaan valkoposkihanhien määrän kasvu Suomessa selittyy Itämeren alueen hyvillä pesimäolosuhteilla.

– Täällä keskimäärin yksi hanhipari tuottaa yhden poikasen enemmän kuin Jäämeren rannalla, koska täällä ei tule sellaisia täydellisiä katovuosia ollenkaan, joita esimerkiksi Jäämeren rannalla voi tulla.

Ei pilaa vettä

Valkoposkihanhet viihtyvät nurmikkoalueilla ja rannoilla, jonne ne tulevat lepäämään. Tämä haittaa uimarannan käyttöä. Hanhet saa hätistää rannalta pois.

Mikkola-Roosin mukaan hanhet eivät pilaa veden laatua. Jos pienellä lammella pesisi 10 000 lokkilintua ja ne kaikki ulostaisivat veteen, silloin veden laatu voisi huonontua lintujen takia.

Suomessa ei ole tänä vuonna todettu yhtään lintuinfluenssatapausta valkoposkihanhilla.

Valkoposkihanhi on Suomessa rauhoitettu luonnonsuojelulailla.