Tuhopoltto vei Kemin koiraharrastajien talkoovoimin rakentaman hallin - ”Tuntui melkein kuin oma lapsi olisi viety”

Poliisi on päässyt Kemin koirahallin palon tutkinnassa tekijöiden jäljille, paikalta poistunut auto tallentui kameroihin. Kemin Koiraharrastajat odottavat vakuutuksen päätöstä palovahinkojen korvauksesta.

Poliisi on edistynyt Kemissä toissaviikolla palaneen koirahallin palon tutkinnassa.

Poliisin tiedossa on ajoneuvo, jolla koirahallin palosta epäillyt henkilöt ovat liikkuneet. Ajoneuvo on tallentunut etäämmällä olleisiin kameroihin.

Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi.

Poliisin tietojen mukaan palon sytyttäneet henkilöt olivat anastaneet bensaa koirahallin läheisyyteen pysäköitynä olleesta autosta ja sytyttäneet tulen poistuessaan, tuli oli levinnyt myös viereisen koirahallin rakenteisiin.

Kemin Eteläntiellä sijaitseva halli rakennettiin talkoovoimin vuonna 2010 ja se on toiminut Kemin Koiraharrastajat ry:n harrastustilana. Hallin uudempi, nyt palovaurioista kärsinyt osa rakennettiin vuonna 2015.

Tuhopoltto järkytti

Koirahallin palo oli yhdistyksen jäsenille järkytys.

– Kyllähän se järkytys oli, kun aamulla herää puhelinsoittoon, että halli on tulessa ja palokunta paikalla. Halli on kuitenkin rakennettu itse omiin käsin, omalla rahoituksella, mukana on ollut koko seuran porukka.

– Se tuntui melkein kuin oma lapsi olisi viety, Kemin koiraharrastajat ry:n perustajajäsen Ritva Tuominen kertoo tunnelmista.

Tällä hetkellä harrastajat odottavat tietoa vakuutusyhtiöltä mahdollisista korvauksista.

– Nyt odotellaan, että mitä vakuutusyhtiö sanoo, onneksi meillä oli kuitenkin vakuutus. Uskon, että sieltä tulee korvauksia, mutta kaikkihan on aina epävarmaa niin kauan kun se ei ole mustaa valkoisella.

Yhdistyksen jäsenet aikovat rakentaa hallin entiseen kukoistukseensa.

– Kyllähän me se tehdään, vaikka henki menisi, niin tämä halli rakennetaan uudestaan.

