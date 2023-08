Hyvin sanottu -keskustelufestivaalissa paitsi keskustellaan, niin myös kuunnellaan

Hämeenlinnan Verkatehtaalla järjestettävään Hyvin sanottu -keskustelufestivaaliin on vapaa pääsy.

Hyvin sanottu -keskustelufestivaali järjestetään syyskuun lopussa jo toisen kerran Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Festivaalin tuottajan Markus Liimataisen mukaan Suomessa on kasvava joukko ihmisiä, jotka kokevat, etteivät he saa ääntään kuuluviin.

– Keskustelufestivaalissa on oiva mahdollisuus saada oma ääni kuuluviin. Me oikeasti haluamme rohkaista ihmisiä osallistumaan keskusteluun, jakamaan ajatuksia ja mielipiteitä ja saada sitä kautta semmoista kuulluksi tulemisen tunnetta, Liimatainen sanoo.

Viime vuodesta kasvaneen tapahtuman aikana käydään yli 80 keskustelua. Liimataisen mukaan aihepiirit ovat niin kirjavia, että ”aivan varmasti” löytyy aihepiirejä, jotka innostavat ja inspiroivat ihmisiä keskustelemaan. Festivaalin ohjelman mukaan aiheet vaihtelevat ihmissuhteista, pelaamisesta ja miehisyydestä aina maahanmuuttoon ja rahaan.

Kuunteleminen suomalaisten vahvuus

Suomalaiset ovat Liimataisen mielestä oikein hyviä keskustelijoita. Yksi vahvuuksistamme on kuunteleminen:

– Me olemme siinä hyviä, mutta siinä on myös opeteltavaa. Me pystymme ehkä lisäämään ymmärrystä toisistamme ja ehkä myös itse opimme siinä vaiheessa, kun osaamme antaa keskustelukumppanille tilaa ja kuunnella, mitä tämä sanoo.

Monia keskusteluja vetänyt Liimatainen tietää mistä puhuu, kun hän kehottaa kuuntelemaan.

– Ihmisistä ja keskusteluista saa huomattavasti enemmän irti, kun keskittyy siihen hetkeen ja kuuntelee, mitä keskustelukumppani kertoo.

Yleisölle avoimen tapahtuman järjestävät Yle, Erätauko-säätiö ja Hämeenlinnan kaupunki yhdessä muiden Hyvin sanottu -hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Keskustelufestivaali järjestetään 29.–30. syyskuuta 2023 Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Ylen järjestämiä keskusteluita voi seurata Yle Areenassa ja Yle.fi:ssä. Osa keskusteluista näytetään myös Yle TV1:llä.