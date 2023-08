Suomessa järjestetään vuosittain lähes 50 elokuvafestivaalia – 30-vuotias raumalainen tapahtuma lupaa elämyksiä, joita ei saa kotisohvalla

Elokuvafestivaalit tarjoavat mielenkiintoista katsottavaa, mutta onko niille kaikille oikeasti tarvetta? Raumalaisen Blue Sea Film Festivalin väki luottaa siihen, että on.

Raumalainen Blue Sea Film Festival on 30-vuotias.

Loppuviikosta järjestettävä tapahtuma palaa nostalgiahengessä alkuaikoihinsa. Se tarjoaa elokuvaa muun muassa Rauman taidemuseon pihalla ja Kuuskajaskarin linnakesaaressa.

Aivan aluksi teemana oli festivaalin nimen innoittamana merelliset elokuvat.

– Pikkuhiljaa huomasimme, ettei meri riitäkään. Nyt meillä aina on erityisesti tarjolla Aki ja Mika Kaurismäkeä sekä pohjoismaisia elokuvia. Kotimaiset draamat ja dokumentit vetävät, luonnehtii Rauman elokuvakerhon puheenjohtaja Merja Valkoja.

Tämän vuoden elokuvamaa on Saksa.

Tapahtuman mahdollistaa talkootyö. Rahoitusta saadaan opetusministeriöstä, Rauman kaupungilta sekä sponsoreilta, mainoksista ja pääsylippumyynnistä.

Avaa kuvien katselu Merja Valkoja pitää tapahtuman rahoitusasioita näpeissään ja muistuttaa väkeään budjettikurista. Kuva: Soila Ojanen / Yle

Muisteluksien tunnelmaa tuo Sepän talon juhlanäyttely, jossa on esillä käsiohjelmia, julisteita ja valokuvia tapahtuman vuosikymmenten varrelta.

Valtava voimainponnistus on ollut myös 30-vuotisen historian tiivistäminen kansiin. Suururakan on tehnyt Milla Hannula.

”Festivaaleja voi tuskin koskaan olla liikaa”

Suomessa on runsaasti elokuvafestivaaleja.

Elokuvasäätiön nettisivuilta niitä löytyy 46, joista kansallisesti merkittävää kahdeksaa säätiö tukee. Muut festivaalit saavat tukea muun muassa Taiteen edistämiskeskukselta.

Säätiön tukemien festivaalien määrä on hiukan kasvanut vuosien varrella. Esimerkiksi vuodesta 2020 alkaen tukea on vuosittain myönnetty Inarissa järjestettävälle alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovatille. Vuodesta 2013 alkaen tukea on saanut Helsingissä järjestettävä genre-elokuvan festivaali Night Visions.

Jo parisenkymmentä vuotta tukea ovat saaneet Helsinki International Film Festival - Rakkautta ja Anarkiaa, DocPoint, Tampereen elokuvajuhlat, Sodankylän elokuvajuhlat, Espoo Ciné sekä Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali.

– Eloisa ja kirjava festivaalikenttä tekee arvokasta työtä elokuvakulttuurin monipuolistamiseksi, kertoo esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil Suomen Elokuvasäätiöstä.

Avaa kuvien katselu Blue Sea Film Festivalin juhlateoksen nimen alarivi katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen. Se on Ensimmäiset 30 vuotta 1994–2023. Kuva: Jenni Kivimäki / Yle

Ensimmäinen Sensommar Film Festival on elokuun viimeisenä viikonloppuna Porin Reposaaressa. Taiteellinen johtaja Severi Koivusalo odottaa tapahtumaa levollisin mielin.

– Jo keväällä myydyt ennakkopassit viestivät, että tällaiselle taide-elokuvaa tarjoavalle festivaalille on tulijoita. Tunnelmana meillä on kesän hyvästely.

Elokuvasäätiön Arnkil uskoo, että taidolla kuratoidut festivaalit saattavat yhteen elokuvia ja katsojia, jotka eivät välttämättä muuten kohtaisi.

– Elokuvafestivaaleja ja -tapahtumia voi tuskin koskaan olla liikaa.