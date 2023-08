Ohjaaja löysi Tiktokista pienen nuoren naisen, joka oli kuin 80-luvun hevivideosta – nyt Mathilda Vestergård on uuden tv-sarjan tähti

Ylen uusi Kierroksilla-sarja on erilainen vaihtoehto perinteisiin dokumentteihin kyllästyneille. Se seuraa vaasalaiskaverusten elämää Ruotsissa tunnetun alakulttuurin pilsnerraggauksen kautta.

Vaasalaislähtöinen tv-tuottaja ja ohjaaja Marcus Landgärds löysi toista vuotta sitten Tiktokista erikoisen henkilön; nuori vaalea pienikokoinen nainen oli kuin 80-luvun hevivideosta ja täynnä elämää.

Nainen kuului pieneen, mutta näkyvään pilsnerraggarien porukkaan, joka kruisaili vanhalla mattamustaksi maalatulla jenkkiautolla ja piti hauskaa.

Landgärdsin löytämä nainen oli Vaasan seudulla varttunut ja nykyään Mustasaaressa asuva Mathilda ”Matha” Vestergård, jonka Porrbollin-tilin Tiktokissa olivat löytäneet monet muutkin.

Marcus Landgärds esitteli Vestergårdin tiliä yhtiökumppanilleen Tage Rönnqvistille. Olisiko tässä ainesta dokumenttisarjaksi? Keitä nämä ihmiset ovat ja mitä rähjäisissä autoissa kruisaillessa aivan oikeasti tapahtuu?

– Marcus otti Mathildaan yhteyttä ja kun hänellä ei ollut mitään ajatusta vastaan, meidän piti vielä myydä idea Ylelle. Kun sekin onnistui, aloimme tehdä käsikirjoitusta ja valmistella tätä, sarjan ohjaaja ja editoija Rönnqvist muistelee Kierroksilla-sarjan – alkuperäiseltä nimeltään Pilsnerraggarna – alkua.

Yle Areenasta löytyvässä sarjassa tuotantoryhmä on seurannut puolen vuoden ajan neljän kaveruksen eli Mathan, Kimmenin, Emman ja Tilden elämää tämän harrastuksen kautta.

Nuoret ovat Vaasan seudulta, mutta varsinaisena päähenkilönä sarjassa on kuitenkin Matha.

Kierroksilla-sarja on katsottavissa Yle Areenassa. Linkki sarjaan on myös tämän artikkelin lopussa.

Avaa kuvien katselu Tunnelma tien päällä on välillä hyvinkin tiivis mutta iloinen. Kuva: Eva Lingon

Mikä ihmeen pilsnerraggaus?

Raggausharrastus rakentuu jenkkiautojen ympärille.

Mutta siinä missä perinteisemmät raggarit keskittyvät kiillottamaan ja vahaamaan vanhoja kulkupelejä ja hiuksiaan, pilsnerraggailussa rähjäisyys saa näkyä.

Pilsnerraggailijoiden kruisailu on usein äänekästä, kun stereot soivat. Se on Ruotsissa suosittu, mutta Suomessa marginaalisempi harrastus.

Autot ovat myös usein itse maalattuja rumankauniita kulkupelejä.

Sellainen on myös Vestergårdin ”Skrambler”, jolla Pilsnerraggarna-sarjan nelikko huristelee bileistä toiseen.

”Skrambler” on vuoden 1966 Rambler American, jonka epämääräinen ulkonäkö kääntää varmasti katseita.

Avaa kuvien katselu Ei niin viimeisen päälle. Pilsnerraggarien autot näyttävät usein tältä. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Suunnitelmat elävät

Välillä voi käydä niinkin, että epämääräisen näköiset kulkupelit hajoilevat ja matkanteko katkeaa.

Näin käy myös sarjassa aivan oikeasti, kun kaverukset ovat menossa kolmen auton voimin Ruotsin Västeråsissa järjestettävään isoon alan harrastajien tapaamiseen.

Vain yksi kolmesta autosta selvisi perille asti.

– Yksi Tampereelta haettu vaihdelaatikkokin oli väärä, kun oltiin vasta Raumalla. Silloin oli kyllä vitsit vähissä, kun survottiin kamoja taksiin ja yritettiin olla myöhästymättä toista kertaa laivasta, Vestergård muistelee.

Nämä ylimääräiset muuttujat ovat jääneet myös kuvausryhmän mieleen. Suunnitelmia muutettiin lennosta tilanteen mukaan.

– Mieli avoimena piti olla valmiina tekemään aina uusi suunnitelma vanhan tilalle. Siitä syntyi kuitenkin aina joku uusi tarina, kuten kävi tässä reissussa Ruotsiin, minne pääsy venyi osalla siis jopa kaksi vuorokautta, Rönnqvist kertaa.

Vaiherikkaista kuvaussessioista huolimatta Rönnqvist olisi ryhmineen valmis tekemään sarjaan jatkoa. Hän kertoo, että monet ovat sitä jo kaivanneetkin.

– Mielellään seuraisimme vielä Mathan ja kaverien elämää jatkossakin. Matha on itsekin sanonut, että voisi olla mukana. Kaikki riippuu kuitenkin siitä, mitä kanava haluaa, ja siitä tiedämme ehkä enemmän sitten syksyllä, Tage Rönnqvist sanoo.

Lopuksi kysyn vielä Mathildalta: missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua?

– En edes tiedä, mitä teen viikon kuluttua, mutta ainakin tästä tyylistä haluan pitää kiinni. Ja työn puoiesta olla mielelläni tekemissä lävistyksiin liittyviin juttujen kanssa.

Avaa kuvien katselu Mathilda Vestergård on jo tottunut siihen että hän ja ”Skrambler” keräävät uteliaita katseita. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Lopputulos onnistuu riskeistä huolimatta

Kun sarjan henkilöillä ei ole näyttelijäkokemusta ja kyse on raggailuharrastuksen dokumentoinnista, on olemassa riski, että sarja lähtee laukalle ja lopputulos on pelkkää koheltamista.

Näin ei kuitenkaan käy, vaikka henkilöiden muu elämä raggailun ulkopuolella jääkin vähemmälle huomiolle. Raikkaaseen lopputulokseen vaikuttaa tuotantoyhtiö Eva Lingon pitkä kokemus muun muassa musiikkivideoiden tekemisestä.

Sarjasta puhuessa olisi helppo hurskastella, millaista koheltamista nykynuorten elämä oikein Pohjanmaalla on. Sitä se ei kuitenkaan ole. Sarjan kaverukset käyvät kaikki töissä vaikka Matha päähenkilönä onkin ainoa, jonka elämää sarja enemmän avaa.

Sarjassa kuvataan muun muassa hänen työtään tatuointi- ja lävistysstudiossa ja lämpimiä välejä isoäitiin, johon hän pitää sarjassakin yhteyttä.

Mathan lisäksi myös Kimmen myöntää sarjassa, että lapsuuden askelmerkit eivät ole olleet parhaat mahdolliset. Mathan raggailuharrastus alkoi jo 13-vuotiaana.

Silti yhteinen harrastus tämän erikoisen alakulttuurin parissa on liima, joka pitää ja kannattelee kaveruksia elämän iloissa ja suruissa.