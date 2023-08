Ihmiset kyllästyivät onnettomuuksiin ja päättivät parantaa tietä – Savitaipaleella uusi turvallisempi tie avattiin käyttöön

Valtatie 13:sta uusi tielinjaus on tänään avattu liikenteelle Savitaipaleen Myttiömäellä.

Kyseessä on Lappeenrannan ja Mikkelin välinen tie, joka jatkuu edelleen Jyväskylään ja Kokkolaan asti. Uusi tie korvaa vaarallisena pidetyn Myttiömäen mutkaisen, mäkisen ja kapean tieosuuden.

Avaa kuvien katselu Uusi tielinjaus on pituudeltaan noin 3,5 kilometriä. Kuva: Petri Kivimäki / Yle

Kansalaiset tarttuivat ongelmaan, kun he kyllästyivät tieosuuden ongelmiin.

– Tiellä tapahtui ennen pahoja onnettomuuksia. Kun paikallinen kuljettaja menehtyi onettomuudessa, kutsui palopäällikkö Kai Vaartaja minut pohtimaan, mitä olisi tehtävissä, kertoo Veijo Kylliäinen PRO VT 13 -liikkeestä.

Kylliäinen itse on myös itse ollut ammattikuljettaja ja tuntee tien vaarat.

Avaa kuvien katselu Autot pääsivät ensimmäistä kertaa uudelle tieosuudelle Myttiönmäellä. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Vuonna 2006 syntynyt PRO VT 13 -liike alkoi ajaa tien parantamista. Sen muodostivat yksityishenkilöt, yrittäjät ja Savitaipaleen kunta. Asian tiimoilta käytiin kymmeniä palavereja, joihin liikkeen aktiiviset jäsenet kutsuivat kansanedustajia ja ely-keskuksen edustajia katsomaan tietä.

Lisäksi PRO VT 13 keräsi rahaa suunnitelmien toteuttamiseen.

Avaa kuvien katselu Uusi tieosuus avattiin tänään Savitaipaleella. Se helpottaa liikennettä Lappeenrannan ja Mikkelin välillä. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Muutama vuosi sitten eläköitynyt Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi edisti työvuosinaan Myttiömäen kohdan oikomista aktiivisesti.

– Kymmenkunta vuotta tämän eteen väännettiin. Koetimme saada mahdollisimman vaikutusvaltaisia ihmisiä käsittämään, kuinka tärkeä tämä muutos on.

Nyt uusi tie on rakennettu vajaan neljän kilometrin matkalle. Tielle on myös lisätty ohituskaistat.

– Tie on nyt turvallinen ja nopeuttaa Mikkeli–Lappeenranta välin kulkemista, sanoo Iso-Mustajärvi.

Avaa kuvien katselu Leveät kaistat ovat hyvä parannus ennen vaarallisena pidettyyn tieosuuteen. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Matka aktiivisten ihmisten kokoamisesta tähän päivään on tarvinnut sinnikkyyttä.

Työ ei silti ole vielä ohi. Kylliäinen mukaan vaarallisia kohtia on edelleen olemassa ja ne tarvitsevat työtä. Tien parantaminen jatkuu ainakin Uskin mutkien osalta.

– Kyseessä on kuuden kilometrin pituinen osuus. Tiesuunnittelu on paraikaa käynnissä ja tavoitteena on saada se valmiiksi vuoden 2025 alussa, kertoo projektipäällikkö Hannu Moilanen ely-keskuksesta.

Lisäksi on lukuisia pienempiä kohtia, esimerkiksi Lemillä Kuukanniemessä sekä Kuukanniemen ja Lappeenrannan Iitiän väli.

Artikkelia muokattu kello 18:30. Veijo Kylliäisen sukunimi on Kylliäinen ei Kyllinen kuten artikkelissa virheellisesti sanottiin.