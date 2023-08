Muut näkivät historiallisen rankkarikisan kliimaksin, hän näki Gandalfin – Australian MM-huuman tiivistänyt video sai somen repeämään

Kaikki jalkapallon MM-kisoista: Kisauutiset, puheenaiheet, Futistietäjä, ohjelma, tulokset ja tilastot löydät Ylen MM-kisasivuilta. Englanti ja Australia kohtaavat välierässä keskiviikkona kello 13.

Tiistaina Espanja selvitti ensi kertaa tiensä finaaliin naisten arvokisajalkapallossa, kun se kaatoi dramaattisesti Ruotsin.

Keskiviikkona samaa temppua yrittää MM-kisojen toinen emäntämaa Australia. Sen paras suoritus globaaleista arvokisoista on Tokion olympialaisten nelossija vuonna 2021. MM-kisoissa se on aiemmin ollut parhaimmillaan puolivälierissä.

Australia saa vastaansa Englannin, joka juhli viime kesänä EM-kultaa kotikisoissaan. MM-kisoissa Englanti on ollut parhaimmillaan pronssilla.

Australian naisten jalkapallomaajoukkue Matildas on nostattanut upeilla otteillaan entisestään kisahuumaa ja yhdistänyt australialaisia vastaanottimien äärelle. Joukkueen lempinimi juontuu suositusta australialaisesta kansanlaulusta Waltzing Matilda.

Silmiinpistävällä ja huvittavallakin tavalla kisojen yhdistävä voima näkyi puolivälieräottelun aikana. Australia löi Ranskan lopulta huimassa rangaistuspotkukisassa, jossa tarvittiin yhteensä 20 laukojaa – se on pisin rankkarikisa MM-kisoissa miesten ja naisten kisat mukaan lukien.

Ottelun jälkeen sosiaalisessa mediassa alkoi kiertää lentokoneessa kuvattuja videoita. Videoilla näkyy, että kaikki matkustajat jännittävät lentokoneen istuimista löytyviltä näytöiltä rangaistuspotkukisaa.

Tai siis kaikki paitsi yksi. Yksi matkustaja katsoo Taru sormusten herrasta -leffaa. Kun muut matkustajat näkivät Cortnee Vinen asettuvan laukomaan historiallista rangaistuspotkua, hän näki Gandalfin.

Tapauksen X:ssä jakanut Jacqueline Felgate on saanut tätä kirjoittaessa videolleen 27,9 miljoonaa näyttökertaa ja lähes 68 000 tykkäystä.

– Koko lentokone hurrasi, kun Frodo heräsi sormuksen tuhoamisen jälkeen ja näki ystävänsä... Olen aivan liikuttunut, eräskin kommentoi.

Video: Australialaiset sekosivat niin lentokoneessa, Sydneyn fanialueella kuin Sydneyn olympiapuistossa stadionin vierustalla, kun Australia löi Ranskan.

Suosio hämmentää jopa australialaisia

Esimerkiksi BBC, New York Post ja Guardian kirjoittavat Matildasin suosion kasvusta. Kun Australia kaatoi neljännesvälierissä Tanskan, ottelua katsoi yli 3,5 miljoonaa tv-katsojaa. Se oli vuonna 2023 Australian isoin katsojamäärä millekään tv-ohjelmalle.

Ranska-puolivälierässä tv-katsojien määrä nousi 4,17 miljoonaan. Kun mukaan lasketaan Channel Sevenin striimipalvelu, lukema nousee ennakkoarvioiden mukaan 7,2 miljoonaan.

Kanavan urheilupäällikkö Lewis Martin sanoi, että ”turnaus on tuonut Australian yhteen tavalla, jota emme ole nähneet vuosiin”.

Matildasin suosio on saanut tv-kanavat selvittämään historiatilastoja. Yli kahdeksan miljoonaa australialaista seurasi vuonna 2000, kun Cathy Freeman juoksi Sydneyssä 400 metrin olympiakultaa. Sen jälkeen Pat Rafterin ja Lleyton Hewittin saavutukset Wimbledonissa sekä vuoden 2003 rugbyn miesten MM-finaali keräsivät yli neljä miljoonaa katsojaa.

Suoratoistopalveluiden kasvu vaikeuttaa vertailua, mutta mediat arvioivat, että Matildasin Ranska-ottelu keräsi eniten katsojia vastaanottimien ääreen sitten Freemanin juoksun.

Avaa kuvien katselu Cathy Freeman kirkasti Atlantan olympialaisten hopeamitalin olympiakullaksi Sydneyssä 2000. Kuva: Getty Images

Avaa kuvien katselu Melbournen AFL-joukkue ”The Demons” lämmitteli samaan aikaan, kun taustalla näytettiin Australian ja Ranskan MM-puolivälierää. Kuva: Getty Images

On myös huomioitava, että sadat tuhannet ihmiset katsoivat lauantain Ranska-ottelua julkisille paikoille ja stadioneille rakennetuilla fanialueilla sekä baareissa.

Lisäksi osa katsoi ottelua vielä striimipalvelu Optus Sportin kautta. Sen sisältöjohtaja Clive Dickens sanoi, että Australia–Ranska-ottelu oli palvelun historian kolmanneksi seuratuin lähetys, ja neljän viikon jaksolla palvelu on tehnyt parasta tulostaan koskaan.

– Tämä on valtavaa, koska urheilijoiden hahmot ja tarinat vangitsevat ajatuksen siitä, mitä kutsun uudeksi Australiaksi, joka on paljon nuorempi, monipuolisempi sukupolvi, Dickens maalaili.

BBC:n mukaan muutoksesta kertoo myös esimerkkitapaus AFL-liigasta. AFL on valtaisan suosittu australialaisen jalkapalloilun miesten pääsarja. Melbourne Cricket Ground -stadionilla, jolle mahtuu yli 100 000 katsojaa, näytettiin isolta screeniltä Australian ja Ranskan puolivälierä ennen hehkutettua AFL-ottelua Carltonin ja Melbournen välillä.

Australian pääministeri Anthony Albanese ilmoitti jo maanantaina tukevansa vaatimuksia yleisestä vapaapäivästä, jos Australia ottaa maailmanmestaruuden.

Australia välieriin! Tässä kokonaisuudessaan huima rangaistuspotkukilpailu.

Kantaako hurmio vielä Englantia vastaan?

Välierässä Australia saa taakseen hurmiollisen tuen samaisella Sydneyn olympiastadionilla, jolla Freeman nappasi 400 metrin olympiakultansa. Tuolloin vuonna 2000 Freemanin juoksua stadionilla todisti 112 500 katsojaa, nyt stadion vetää noin 82 000 ihmistä.

Englannin päävalmentaja Sarina Wiegman totesi, ettei pidä Englantia ennakkosuosikkina.

– No, ensinnäkin, en usko, että he ovat altavastaajia. He pelaavat kotona. Stadion tulee olemaan todella täynnä. Joten uskon, että on kaksi joukkuetta, jotka ovat erittäin hyviä, erittäin vahvoja ja kasvaneet turnauksen aikana, Wiegman aloitti lehdistötilaisuudessa.

Lehdistötilaisuudessa nousi esille myös Australian ja Englannin raju kilpailu, jota aiemmin on nähty varsinkin rugbyssa ja kriketissä. Hollantilainen Wiegman kertoi, että oli kysellyt asetelmasta muilta maajoukkueen jäseniltä. Englannin kippari Millie Bright ei suuremmin innostunut asiasta.

– Kilpailu on iso asia, mutta sellaista voi olla minkä tahansa vastustajan kanssa. He ovat täällä voittamassa meidät, me olemme voittamassa heidät. Viime kädessä se on vain jalkapalloa, ja haluamme pelata parhaan pelimme, Bright kuittasi.

Avaa kuvien katselu Millie Bright (vas.) ja Sarina Wiegman tutustuivat Sydneyn stadionin nurmeen tiistaina. Kuva: Getty Images

Australian ruotsalainen päävalmentaja Tony Gustavsson lykkäsi paineet Englannille.

– Ilmiselvästi he ovat valtava suosikki peliin. Mutta jos siihen lisätään usko, joka meillä on, sekä fanien tuki ja luottamus, joka on huomenna massiivista...

Gustavsson myös puhui dramaattisen Ranska-puolivälierän tunteiden vyörystä. Australia halusi antaa hyvän fiiliksen näkyä ja tuntua, joten pelaajien ystävät ja perheet saivat tulla hotellille juhlimaan.

– Meillä oli palaveri seuraavana päivänä bussissa matkalla lentokentälle ja silloin sanoin, että tästä lähtien jokainen asia toiminnassamme koskee vain Englanti-ottelua.

Paineet Gustavsson kiisti. Hän sanoi joukkueen ajattelevan olevansa etuoikeutetussa asemassa australialaisten osoittaman tuen takia.

Australian maalivahti Mackenzie Arnold myönsi lehdistölle Englannin ja Australian välisen hegemoniataistelun.

– Kuka tahansa pudottaisi meidät, sitä on mahdotonta ajatella. Luultavasti monet englantilaiset haluaisivat nähdä, että Englanti pudottaa juuri meidät. Mutta luulen, että on enemmän australialaisia, jotka haluaisivat meidän pudottavan Englannin.

Avaa kuvien katselu Mackenzie Arnold on ollut yksi turnauksen australialaissankareista, vaikka hän missasikin oman vetonsa rankkarikisassa Ranskaa vastaan. Kuva: FIFA / Getty Images

Englanti ja Australia kohtaavat toisessa välierässä keskiviikkona 16.8. kello 13. Pronssiottelu pelataan lauantaina 19.8. kello 11 ja finaali sunnuntaina 20.8. kello 13.

Kaikki jalkapallon MM-kisoista: Kisauutiset, puheenaiheet, Futistietäjä, ohjelma, tulokset ja tilastot löydät Ylen MM-kisasivuilta. Englanti ja Australia kohtaavat välierässä keskiviikkona kello 13.