Entinen NFL-tähti syyttää ottovanhempiaan törkeästä huijauksesta: perhe rikastui hänen kustannuksellaan

Entinen NFL-pelaaja Michael Oher syyttää ottovanhempinaan tunnettuja Sean ja Leigh Anne Tuohya törkeästä valehtelusta tapauksessa, joka on noussut uutiseksi Yhdysvalloissa. Asiasta kertovat useat mediat, kuten The New York Times ja ESPN.

Oher tuli kansainvälisesti tunnetuksi vuonna 2009, kun hänen elämäänsä pohjautuen tehtiin elokuva Elämä pelissä (The Blind Side). Elokuvassa varakas Tuohyn perhe adoptoi köyhyydessä kasvaneen Oherin ja auttaa tätä matkalla kohti NFL-tähteyttä.

Näyttelijä Sandra Bullock voitti arvostetun Oscar-palkinnon pääroolistaan Leigh Anne Tuohyna.

Michael Oher asui lapsena useissa sijaisperheissä, kunnes päätyi opiskelemaan Memphisiin. Siellä urheilullisesti lahjakas poika tutustui Tuohyn perheeseen, joka otti hänet lopulta luokseen asumaan.

Oherin väitteiden mukaan olennainen osa maailmankuulusta tarinasta ei pidä paikkaansa, sillä Tuohyt eivät koskaan adoptoineet Oheria.

Sandra Bullock voitti parhaan naispääosan Oscar-palkinnon Leigh Anne Tuohyn roolistaan Elämä pelissä -elokuvassa.

Hänen mukaansa Tuohyt huijasivat Oherin allekirjoittamaan 17-vuotiaana paperin, joka teki Sean ja Leigh Anne Tuohyista hänen edunvalvojiaan. Siten he pääsivät tekemään Oherin taloudenpitoon liittyviä päätöksiä hänen nimissään.

Tennesseen oikeuteen toimitettujen tietojen mukaan Oher sai selville helmikuussa 2023, että toisin kuin hän oli ymmärtänyt, hän ei ollut allekirjoittanut adoptiopapereita, eikä hänestä siten ollut tullut Tuohyn perheen jäsentä.

Nyt Oher vaatii oikeuden avulla tarkkaa selvitystä kaikista tuloista, joita Tuohyt ovat Oherin nimen avulla saaneet.

ESPN:n mukaan Tuohyille ja heidän kahdelle lapselleen maksettiin elokuvasta 225 000 dollaria sekä 2,5 prosenttia elokuvan tuotoista.

Oherin menestyksekäs NFL-ura alkoi samoihin aikoihin, kun elokuva nousi suosioon. Sen vuoksi hän ei ollut selvittänyt tarkemmin, miksei tienannut elokuvasta lainkaan rahaa.

Oherin oikeuteen toimittamissa papereissa väitetään Tuohyjen käyttäneen hyväkseen edunvalvojan roolissa saamiaan oikeuksia. Tuohyt tekivät Oherin mukaan sopimuksen, jonka avulla he saivat väitetysti miljoonien dollarien korvaukset elokuvasta.

Elokuva tuotti elokuvateatterissa yli 300 miljoonaa dollaria. Oherin mukaan hän ei itse saanut elokuvan tuotoista lainkaan rahaa.

Perhe kiistää syytökset

Sean Tuohy on kiistänyt Oherin väitteet Daily Memphian -lehdelle.

– Olemme musertuneita. On suututtava ajatus, että tekisimme lapsillamme rahaa. Aiomme silti rakastaa 37-vuotiasta Michaelia kuten rakastimme häntä 16-vuotiaana, Tuohy sanoi ESPN:n mukaan.

Oher pelasi amerikkalaista jalkapalloa NFL:ssä kahdeksan kauden ajan vuosina 2009–2016, suurimmaksi osaksi Baltimore Ravensin joukkueessa.

