Kemin jättitehdas valmistuu huonoon saumaan, mutta kymmenien vuosien käyttöaika tasoittaa kuopan

Suurtehtaan rakentamisessa ollaan loppusuoralla. Eri toiminnoissa on tehty koekäyttöä kesän ajan ja varsinainen käyttöönotto on pian käsillä.

Suomen metsäteollisuuden historian suurin, runsaan kahden miljardin euron, investointi on viittä vaille valmis. Tehdas on määrä ottaa käyttöön syyskuun loppuun mennessä.

Metsä Fibren uusi sellutehdas Kemissä valmistuu hankalassa suhdannetilanteessa. Jättitehtaan rakentaminen on tullut arvioitua kalliimmaksi ja sellun hinta on tänä vuonna laskenut selvästi. Yhtiön mukaan investoinnin kannattavuus ei kuitenkaan ole vaakalaudalla.

Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen muistuttaa, että tehtaan elinkaari on pitkä, 35–40 vuotta, ja sellumarkkinoilla isotkin hintavaihtelut ovat yleisiä.

– Sellumarkkinalle on tyypillistä, että tulee matalasuhdanteen aikoja, jolloin sellun hinta menee hyvin alas, ja se on tapahtunut tämän vuoden aikana sekä Aasian että Euroopan markkinoilla. Sitten on taas aikoja, jolloin sellun hinta on hyvinkin korkea, mikä nähtiin kahden viime vuoden aikana.

Avaa kuvien katselu Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiaiselle Pajusaaren alue on hyvin tuttu, sillä aiemmin hän johti Kemin tehdasta. Uuden tehtaan rakentamista ja koko alueen muuttumista hän on seurannut hyvillä mielin. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Helmikuussa 2021, kun Metsä Fibren Kemin uuden tehtaan investointipäätös julkistettiin, oltiin hyvin erilaisessa tilanteessa kuin nyt. Koronakriisiä oli kyllä eletty siinä vaiheessa vuoden verran, mutta muutoin maailmantilanne ja suhdanteet olivat toisenlaiset kuin nyt.

Venäjän aloittama sota on sekoittanut taloutta, energiakustannukset ovat kasvaneet, ja paperin, sellun ja kartongin kysyntä vähentynyt. Parin aiemman vuoden korkea sellun hinta kuitenkin kasvatti yrityksen taloudellista puskuria myös tehdasinvestoinnin rakentamisen kallistumista ajatellen.

– Tätä pitää tarkastella pitkän ajan kannattavuutena. Meillä on laskelmissa tietysti lähtökohtana ollut keskihintataso tälle pitoajalle ja sitä kautta kannattavuutta on arvioitu.

Uusi tehdas kasvattaa tuotantoa 900 000 tonnilla

Kemin uuden tehtaan tuotantokapasiteetti on vuodessa noin 1,5 miljoonaa tonnia sellua. Kemin pian purettavan vanhan tehtaan kapasiteetti on runsaat 600 000 tonnia eli tuotannon lisäys on 900 000 tonnia. Nousiaisen mukaan Kemin uudelle tehtaalle on markkinoilla tilaa.

– Markkinahavuselluun ei ole tulossa muuta lisäkapasiteettia kuin Kemin tehdas – päinvastoin Pohjois-Amerikassa on tehtaita suljettu. Meidän nähdäksemme nettokapasiteettilisäystä ei tule. Kyllä pitkällä aikavälillä Kemin tehdas on erittäin tärkeä investointi markkinanäkökulmasta ja myös meidän kannaltamme kannattavuusmielessä.

Avaa kuvien katselu Uudet tehdasrakennukset ja liikennejärjestelyt ovat muuttaneet Metsä Fibren tehdasaluetta ja ympäristöä valtavasti. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Tutkija: Ei risteilijätilauksiakaan peruttu koronan vuoksi

Tutkija Birgitta Berg-Andersson Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlasta huomauttaa, että kyseessä ei ole finanssikriisi, vaan pieni tilapäinen kuoppa. Etla ennustaa ensi vuodelle jo valoisampaa.

– On huonoa tuuria, että uusi tehdas valmistuu juuri tällaisen heikomman suhdanteen aikana, mutta kyllähän yritykset ottavat suhdannevaihtelut huomioon suunnitellessaan pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia investointeja.

Berg-Andersson vertaa talousnotkahduksen merkitystä suurelle tehdasinvestoinnille koronan vaikutukseen isojen risteilijöiden tilauksiin.

– Ei uusien risteilijöiden tilauksiakaan peruttu, vaikka koronan aiheuttamaa matkustajakatoa kesti kolme vuotta. Niin valtameriristeilijähankinta kuin tehtaan rakentaminenkin on investointi kymmeniksi vuosiksi. Sillä aikavälillä esimerkiksi yksi kolmen vuoden korona ei vaikuta.

Ennennäkemättömiä heilahteluja

Ennen kuluvan vuoden muutoksia tapahtuneet hinnannousut olivat Berg-Anderssonin mukaan ennennäkemättömiä.

– Yli 20 vuotta olen niitä seurannut enkä tällaista hintojen nousua ole koskaan aiemmin tällä toimialalla tai muillakaan nähnyt.

Paperiteollisuuden eli paperi-, kartonki- ja sellutoimialan vientihintaindeksin vertailu antaa kuvaa asiasta. Indeksin perusvuosi on 2015 ja luku oli 100. Vuonna 2019 indeksi oli 110, vuoden 2021 puolivälissä alkoi nousu ja korkeimmillaan lukema oli viime lokakuussa, yli 150. Vaikka laskua on tullut, paperitoimialan vientihintaindeksi on edelleen 130:n paikkeilla.

Avaa kuvien katselu Etlan tutkija Birgitta Berg-Anderssonin mielestä talous on notkahtanut hetkeksi, mutta finanssikriisistä ei ole kyse. Kuva: Etla

Muutoksista huolimatta yhä hyvin tärkeä toimiala

Vaikka taloudessa on koettukin poikkeuksellisia muutoksia eikä nopeaa talouden elpymistä ole odotettavissa, Berg-Andersson mukaan tilanteeseen voi suhtautua maltillisesti. Etla arvioi mukaan Suomen ja maailman talouden piristyvän ensi vuonna.

– Ja vaikka Venäjän aloittama sota on sekoittanut asioita ja vaikka paperiteollisuudessa on tapahtunut rakennemuutoksia ylikapasiteetin vuoksi, toimialana se on edelleen yksi kansantalouden suurimmista, Berg-Andersson sanoo.