Pikaratikka huristaa koulun ohi ilman mitään hidasteita – vanhemmat huolissaan: ”Tie on suora ja alamäessä, jolloin vauhti saattaa kiihtyä”

Vanhemmat pitävät Raide-Jokeria turvallisuusriskinä ala-asteikäisille lapsille Helsingin Oulunkylässä. Ratkaisuksi he esittävät liikennevaloja alueelle.

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu pikaraitiovaunulinja Raide-Jokeri on aiheuttanut huolta vanhempien keskuudessa.

Helsingin Oulunkylässä asuvan Kaisa Männistön mukaan Raide-Jokerin Norrtäljentietä pitkin kulkeva reitti nähdään turvallisuusriskinä lapsille, koska se kulkee Oulunkylän ala-asteen ohi ilman minkäänlaisia hidasteita.

– Tie on suora ja alamäessä, jolloin vauhti saattaa kiihtyä, Männistö sanoo.

Hän kertoo tien olevan suhteellisen vilkas ja kokonaisuudessaan vaarallinen pienille lapsille, jotka ylittävät sen päästäkseen kouluun.

Männistön mielestä ratkaisu voisi olla esimerkiksi liikennevalojen asentaminen.

– Kannatan kyllä pikaratikkaa, mutta liikennejärjestelyt pitäisi suunnitella siten, että ne olisivat lapsille turvallisia, helsinkiläisvanhempi sanoo.

Näin kaupunki vastaa huoleen

Helsingin kaupungin johtavan liikenneasiantuntijan Lauri Kankaan mukaan liikennevalojen asentaminen Oulunkylään olisi teknisesti mahdollista, mutta samalla se aiheuttaisi pitkiä odotusaikoja, koska pikaraitiovaunulla on etuajo-oikeus liikennevaloissa.

Tämä saattaisi johtaa tien luvattomaan ylitykseen ennen vihreää valoa, Kangas arvioi.

Pikaraitiovaunun matka-aikaa on pyritty lyhentämään vähentämällä väylällä sijaitsevia liikennevaloja ja suojateitä. Suojateiden sijaan Raide-Jokerin väylällä on ylityspaikkoja, joissa raitiovaunulla on etuajo-oikeus.

Lauri Kangas sanoo ymmärtävänsä vanhempien huolen Norrtäljentien turvallisuusriskeistä.

Norrtäljentie on Kankaan mukaan väylänä poikkeuksellinen, koska pikaratikka kulkee samalla kaistalla autojen kanssa.

Normaalisti Raide-Jokeri kulkee täysin omalla kaistallaan, jolloin se pystyy etenemään keskimäärin 25 kilometrin tuntivauhtia, kun normaalisti raitiovaunujen keskinopeus Helsingissä on 14 kilometriä tunnissa.

Yhdeksi ratkaisuksi ruuhkaisemmille alueille on harkittu maanalaisia kulkuväyliä, Kangas kertoo.

Raide-Jokerin liikennöinti alkaa viimeistään ensi vuoden alussa, mutta mahdollisesti jo tätä aiemmin. Asiaa on määrä arvioida tarkemmin elokuun lopussa.

Raide-Jokeri on pääkaupunkiseudun ensimmäinen pikaraitiovaunulinja. Sen kustannusarvio oli vuoden 2018 hintatasossa raitiotieinfran osalta 386 miljoonaa ja varikon osalta 69,5 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupunki on suunnitellut linjoja myös Kruunusiltojen läpi, mikä yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman pikaraitiotieyhteydellä Helsingin keskustaan.

