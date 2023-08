Tupakan puuttuminen ei tee nikotiinipusseista viattomia: tällaisia seurauksia niillä on suun terveydelle

Suun terveydenhuollon professori muistuttaa, että nikotiinipussit on tupakkateollisuuden tuote, johon syntyy riippuvuus nopeasti.

Nikotiinipussien myynti vapautui Suomessa viime keväänä, kun lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kumosi yli neljä milligrammaa nikotiinia sisältävien nikotiinipussien luokittelun lääkkeeksi.

Nikotiininuuskan päästäminen markkinoille yllätti monet, sillä Suomessa on pitkään tehty ennaltaehkäisevää työtä ja Savuton Suomi 2030 -verkosto tähtää tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumiseen vuoteen 2030 mennessä.

Korkeita nikotiinipitoisuuksia sisältävien pussien helppo saatavuus, kasvava käyttö ja suosio nuorten keskuudessa on herättänyt huolta terveydenhuollon ammattilaisissa.

Tampereen yliopiston suun terveydenhuollon professori, kliinisen parodontologian dosentti ja ylihammaslääkäri Anna Maria Heikkisen mukaan suurin huolenaihe on nikotiiniriippuvuuden lisääntyminen.

– Meillä on uusi voimakasta riippuvuutta aiheuttava päihde, jota varsinkin nuoret mielellään kokeilevat. Seurauksena voi syntyä suuri joukko nikotiiniriippuvaisia.

”Nikotiini on haitallista, oli se missä muodossa tahansa”

Nikotiinipusseja ja nuuskaa käytetään samalla tavalla, mutta sisällöltään ne eroavat.

Nuuska sisältää tupakkakasvia, jota nikotiinipusseissa ei ole.

Tästä syystä usein kuvitellaan, että tuote olisi vähemmän haitallinen. Nikotiinipussissa on kuitenkin tavallisesti enemmän nikotiinia kuin savukkeessa ja usein myös enemmän kuin nuuskassa.

– Nikotiini on haitallista, oli se missä muodossa tahansa. Suun terveyden kannalta en näe mitään eroa siinä, onko nikotiini savukkeessa, nuuskassa vai nikotiinipussissa, sanoo johtava ylihammaslääkäri Marko Korhonen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Tutkimuksia nikotiininuuskan vaikutuksista on vähän, sillä kyseessä on uusi tuote ja haittavaikutusten tutkiminen vie vuosia.

Nikotiinipussin tiedetään kuitenkin altistavan suun limakalvovaurioille.

Nikotiinipussi laitetaan nuuskan tavoin huulen alle. Limakalvo alkaa paksuuntua, jos pussin laittaa aina samaan paikkaan. Se voi aiheuttaa kohtaan myös ikenen vetäytymistä.

– Samalla tavalla yhdisteet niin nikotiinipussissa kuin nuuskassakin aiheuttavat muutoksia suun limakalvolle. Pahimmillaan limakalvolle voi tulla syövän esiasteita, jotka voivat kehittyä suusyöväksi asti, Korhonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Nikotiinipusseissa on paljon makuvaihtoehtoja. Karkkimakujen on kritisoitu vetoavan erityisesti nuoriin. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Riippuvuus syntyy viikoissa

Vaikka nikotiinipussien vaikutuksista tietoa on vielä niukasti, nikotiinin terveyshaitat tiedetään.

Nikotiini nostaa sydämen sykettä ja verenpainetta, altistaa rytmihäiriöille ja voi lisätä tyypin 2 diabeteksen riskiä.

– Nuorilla se vaikuttaa oppimista ja keskittymiskykyä heikentävästi, Anna Maria Heikkinen sanoo.

Nuoret ovat huolenaihe myös siksi, että nikotiiniriippuvuus voi syntyä nopeasti, jopa viikoissa, ja riippuvuus voi johtaa muidenkin nikotiinituotteiden käyttöön.

Anna Maria Heikkinenkin huomauttaa, että nikotiinipussit ovat tupakkateollisuuden kehittämä uusi tuote. Nikotiinipussit eivät sovi nikotiinikorvaushoitoon, sillä nikotiinikorvaustuotteen käyttö on väliaikaista. Siinä käytetään laimeampia tuotteita asteittain, riippuvuuden lopettamiseksi.

– Tässä on kyseessä toisenlainen käyttö. Tämä on päihde, johon koukuttuu ja josta on vaikea vieroittua.

Heikkinen lisää, että nikotiini on myrkky, joka voi suurina annoksina olla jopa hengenvaarallinen. 60 milligrammaa nikotiinia voi aiheuttaa hengenvaaran nuorelle, joka ei ole aiemmin nikotiinille altistunut.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes, rajoitti kesäkuussa sitä, miten vahvoja nikotiinipusseja Suomessa saa myydä. Päätöksellä kiellettiin 20 milligrammaa nikotiinia sisältävien ja sitä vahvempien pussien myynti ja markkinoille tuominen Suomessa.

Virossa myydään yli 200 milligrammaa nikotiinia sisältäviä nikotiinipusseja.

Haastattelussa Tampereen yliopiston suun terveydenhuollon professori Anna Maria Heikkinen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtava ylihammaslääkäri Marko Korhonen.

Lisää aiheesta:

Nikotiinipussit ovat tulleet kesän aikana kauppoihin, mutta myynti on varsin maltillista