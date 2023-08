Kaupassa alkoi näpistelybuumi koulujen alkamisen myötä – turkulaiskauppa pyytää koululaisia avaamaan reppunsa

Turkulainen ruokakauppa on aloittanut kokeilun, jossa koululaisia pyydetään näyttämään reppujen ja taskujen sisältö kassalla. Asiasta kertoo Yle Åboland.

Kaupassa huomattiin koulujen alkamisen yhteydessä, että näpistysten ja näpistysyritysten määrä kasvoi huomattavasti.

Kaupasta viedään karkkia, pyyhekumeja ja muun muassa keräiltäviä Pokémon-kortteja.

Hirvensalon K-Market Delin kauppias Anni Puhakka haluaa herätellä pyynnöllä vanhempia, jotta nämä tietävät, mitä omat lapset tekevät kaupassa.

– Hakevatko lapset jännitystä vai haluavatko näyttää kavereilleen, joka tapauksessa tämä on huolestuttava suuntaus.

Reppujen sisältöä ei ole pakko näyttää. Lain mukaan myyjillä on vain oikeus pyytää asiakasta näyttämään repun tai taskujen sisältö, mutta he eivät voi pakottaa asiakasta siihen.

– Jos myyjällä on syytä epäillä, että henkilö on syyllistynyt myymälävarkauteen, hänellä on oikeus pitää paikallaan epäilty myymälävaras ja soittaa poliisille. Vasta kun poliisi on paikalla, hän voi tutkia laukun tai henkilön taskut vastoin tämän suostumusta, sanoo Lounais-Suomen poliisin ylikomisario Stephan Sundqvist Yle Åbolandille.

Sundqvist korostaa, että kassin avaaminen on asiakkaalle vapaaehtoista.

– Alaikäisten kohdalla on erityisen tärkeää, että alaikäinen ymmärtää, että tähän kysymykseen voi vastata kieltävästi. Jos ei ole syytä epäillä rikosta, nuori voi poistua kaupasta reppu mukanaan, Sundqvist sanoo.

Anni Puhakan mukaan kaupan pyyntö reppujen tarkastamiseen perustuu lasten omaantuntoon vetoamiseen.

– Tiedämme, että emme voi pakottaa asiakkaita avaamaan reppuaan. Toisin sanoen, jos lapsi haluaa näyttää repun sisällön, hänellä ei ole mitään salattavaa, Puhakka sanoo Yle Åbolandin haastattelussa.

Korjattu kello 8:50 pidättää-sana pitää paikallaan sanoiksi Sundqvistin kommentissa.