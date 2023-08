Alva Koskela oppi pyöräilemään 4-vuotiaana – siinä auttanut laite keksittiin jo 200 vuotta sitten, kun nälkä pakotti syömään hevoset

Kokkolalainen Alva Koskela, 4, vinttaa pyörällään tottuneesti lähipuistossa. Taidon hän oppi keväällä, ja se oli helppoa.

– Oli! Ekana mä vaan pyöräilin yhen ringin ja sitten toisen, niin sitten mä opin pyöräileen.

Viime vuonna julkaistu kansainvälinen tutkimus osoittaa, että lapset oppivat Suomessa pyöräilemään keskimäärin 4,8-vuotiaina.

Ikä on tullut alaspäin puolitoista vuotta sitten 1950-luvun.

Erot kymmenen maan lasten välillä ovat isot: Alankomaissa pyörän selässä pärjätään keskimäärin 4,2-vuotiaina, kun taas Meksikossa lapset oppivat pyöräilemään keskimäärin 7,5-vuotiaina.

Suomessa oppimisiän laskun taustalta löytyy selkeä selittäjä: 200 vuotta sitten keksitty potkupyörä.

Tässä jutussa kerrotaan, miksi potkupyörä on laskenut oppimisikää ja miksi olisi hyvä, että taito hankitaan varhain. Pyöräilyn oppiminen askarruttaa myös vanhempia, ja kyselytulvan vuoksi Pyöräliitto on juuri julkaissut asiasta nettioppaan.

Potkupyörä on kuin pyörä ilman polkimia

Alvasta tuli pyöräilijä vielä keskimääräistä nuorempana. Myös hän oppi pyöräilemään apupyörien sijaan potkupyörällä.

– Potkupyörän salaisuus piilee siinä, että se muistuttaa niin paljon varsinaista pyöräilyä. Sillä harjoitellaan tasapainoilua ja kehonhallintaa, jota vaaditaan pyöräilyssä muutenkin. Polkimien pyörittäminen vain korvaantuu potkuttelulla, sanoo yliopistonlehtori, dosentti Arto Laukkanen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Alvan äiti Mervi Koskela allekirjoittaa ajatuksen. Apupyöriä Alva ei halunnut, koska ne pitävät meteliä.

– ​Todettiin, että täytyy sitten vain harjoitella ilman. Sellainen aisa oli hetken aikaa tuolla takana. Pari päivää ja se oli siinä: potkupyörästä suoraan pyörään eikä mitään ongelmia.

Perheessä on kaksi pyöräilevää tyttöä, ja myös kuopus, 1,5-vuotias Niila, sotkee jo potkupyörällä.

– Toki se on semmoista vaappumista, mutta nyt näyttää jo menevän noin hienosti. Että kun jalat vain kantaa, niin sitten vaan pyörän selkään! sanoo Mervi Koskela.

Alva (vas.) on kaatunut vain muutaman kerran, sanoo Mervi-äiti. Niilan (oik.) haasteena on vielä saada jalka nostettua potkupyörän yli. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Rulla- tai potkulaudoista ei samaa hyötyä

Potkupyörän etuja onkin, että sitä voi alkaa käyttää heti, kun lapsi juoksee eli 1,5–2-vuotiaasta alkaen, sanoo Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen. Polkimilla varustettuun voi siirtyä 3–5-vuotiaana, jos on potkupyörätaustaa.

– Polkeminen on yllättävän helppo yhdistää potkupyöräilyn taitoon, koska tasapaino on pyöräilyn hankalin asia, sanoo Koistinen.

Jyväskylän yliopisto oli mukana kymmenen maata kattavassa tutkimuksessa, jonka mukaan aloitusiässä suomalaislasten ohi kiilasivat vain pyöräilykulttuuristaan kuuluisat hollantilaiset.

Potkupyörät ovat jatkaneet yleistymistään Suomessa niin, että yliopistonlehtori Arto Laukkanen arvioi oppimisiän saattaneen laskea jo lisää siitä, kun vajaan tuhannen lapsen tiedot kerättiin kolmisen vuotta sitten.

– Ilahduttavasti potkupyöriä näkyy päiväkodeissakin yhä useammassa yksikössä päivittäisissä ulkoleikeissä. Se on yksi tapa edistää tällaista perustaitoa.

Esimerkiksi rulla- tai potkulaudoissa Laukkanen ei näe vastaavaa hyötyä, sillä niiden käyttötekniikka on erilaista eikä tue pyöräilemään oppimista.

Varhaiskasvatusikä on hyvä aika oppia

Mutta mitä hyötyä on siitä, että oppii pyöräilemään aikaisin?

– Yksi selkeä asia on se, että Suomessa koulumatkapyöräily on kansainvälisesti vertaillen hyvin yleistä. Jos pyöräilytaito hioutuu ennen koulun alkua, lapsi voi mahdollisimman varhain lähteä opettelemaan liikennetaitoja, sanoo yliopistonlehtori Arto Laukkanen.

Pyöräliiton Matti Koistinen kannustaakin tekemään potku- tai polkupyörästä arkivälineen jo ennen kouluun menoa.

– Päiväkoti-ikä on hyvä aika tehdä pyöräilystä rutiinia arkeen, koska silloin lapsi käytännössä aina liikkuu vanhempien kanssa. Jos opettelu jää kouluikään, vanhempi ei välttämättä ole mukana opastamassa ja tukena ja turvana.

Koskelan perheessä on tänä kesänä nautittu siitä, että yhdessä on voitu tehdä pidempiäkin pyöräreissuja. Samalla 4-vuotiaan Alvan taidot karttuvat tulevaa varten.

– Liikennesääntöjä harjoitellaan nyt jo, niin sehän auttaa koulumatkaan sitten, sanoo Mervi Koskela.

Länsimainen turvallisuushakuisuus huolettaa

Pyöräliitto julkaisi vastikään oppaan lapsen pyöräilemään opettamisesta, sillä vanhemmat kyselevät asiasta paljon eikä vastaavaa materiaalia ole ollut.

Suomessa yleinen pyöräilemään kannustava suhtautuminen on hyvästä, mutta trendiin liittyy riskinsäkin.

– Se mistä vähän on oltu huolissaan, on turvallisuushakuisuus, jota on havaittu länsimaissa. Lasta voidaan rajoittaa liikaakin, sanoo yliopistonlehtori Arto Laukkanen.

Parasta olisikin päästää lapsi harjoittelemaan taitoa rauhallisella alueella mieluusti potkupyörällä ja varautua siihen, että muksahduksia ja kaatumisia tulee.

– Tämä homma opitaan pihoilla. Siinä puhutaan helposti sadoista tunneista, jos ei tuhansista ja se ei voi tapahtua kuin omalla ajalla, sanoo Laukkanen.

Pyöräilytaidon puolesta ollaan toisaalta myös huolissaan, sillä kaikilta alakoululaisilta ajaminen ei luonnistu.

Senkin vuoksi asiantuntijat toivovat, että taito hankitaan jo varhain. Pyöräily on Suomessa yleinen tapa liikkua ja lapsilla myös iso osa arkiliikuntaa. Koistinen nostaa esille myös toisen puolen.

– Se vapauden tunne, kun pääset pyöräilemään – erityisesti lapsena. Sehän on ihan mieletön! Liikkumisen vapaus on minun mielestäni pyörässä kaikkein hienoin asia, ja sen kokemuksen tarjoaminen on tärkeää.

Niila Koskela on kova kiipeämään ja touhuamaan muutenkin. Pyöräily on kuitenkin niin spesifi taito, että sen voi oppia, vaikka perusmotoriset taidot vielä vähän hakisivat paikkaansa, sanoo tutkija. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Muksahdusten sietoa ylisuojelun sijaan

Tutkimus kertoo myös, että siinä missä 50–60-luvuilla lapset opettelivat pyöräilemään omin päin, nykyään opettamisessa ovat yleisimmin mukana molemmat vanhemmat.

Viime vuosina avuksi tullut potkupyörä ei sinänsä ole uusi keksintö, vaan peräisin jo yli 200 vuoden takaa. Tuolloin se kehitettiin avuksi tilanteessa, jossa pitkäaikainen tulivuorenpurkaus aiheutti katovuosia ja pakotti ihmiset syömään myös hevosensa.

Potkupyörä kuitenkin unohtui, kun katovuosista päästiin ja ihmiset voivat taas välttyä liikkumiselta omin voimin.

Vapaaherra Karl von Draisin keksintö, draisiiniksikin kutsuttu potkupyörä oli hitti lyhyen aikaa. Suurten massojen kulkupeliä siitä ei koskaan tullut. Kuva: AOP

