Pyöräilyä pidetään kansalaistaitona, mutta kaikilta lapsilta se ei onnistu – Turku järjestää opetusta kouluissa

Joukko innokkaita kolmasluokkalaisia on asettunut riviin Turun Paattisten koulun urheilukentälle. Jokaisella on kädessään pyöräilykypärä, jonka he pian asettavat oikeaoppisesti päähänsä.

Alkamassa on pyöräilyopetus, joka on osa Turun kaupungin meneillään olevaa hanketta. Siinä tutustutetaan koululaisia polkypyöräilyyn.

Taustalla on huoli siitä, että osa koululaisista ei enää osaa pyöräillä.

– Huomasimme, että koululaiset ja päiväkotilapset tarvitsevat paljon vahvistusta pyöräilytaitoihinsa. Tarkoituksena on herätellä uudelleen sitä, että pyöräily on todella tärkeä taito, kertoo Turun kaupungin projektikoordinaattori Anna-Kaisa Montonen.

Pyöräilytaito ei ole itsestäänselvyys

Pyöräilyä pidetään usein itsestäänselvänä kansalaistaitona. Turun kaupungin keräämistä tiedoista ja havainnoista kuitenkin selviää, ettei näin ole.

Viime lukuvuosi toimi hankkeen pilottivuotena. Lukuvuoden aikana koululaisten pyöräilytaitoja mitattiin ja havainnoitiin erilaisten oppituntien avulla. Lapsilta myös kyseltiin heidän ajatuksiaan pyöräilystä.

Anna-Kaisa Montosen mukaan lähes jokaisesta luokasta on löytynyt oppilaita, jotka ovat pyörän selässä epävarmoja tai eivät osaa pyöräillä lainkaan.

Kokeilun aikana pyöräilytaitoja on mitattu noin 250 lapselta kahteen kertaan. Dataa on saatu runsaasti.

– Olemme havainneet, että vaihtelua on paljon eri ikäluokissa. Paljon oli myös niitä, jotka oppivat pyöräilemään vasta hankkeen toimenpiteiden aikana, Montonen kertoo.

Syitä osaamattomuuten voi Montosen mukaan olla monia.

– Kodin lähellä oleva liikenneympäristö voi olla sellainen, ettei siellä ole hyvä pyöräillä. Tai voi olla, että esimerkiksi vanhempi ei ole itse ikinä pyöräillyt, eikä osaa ajatella, että se on tärkeä taito.

Turun kaupungin projektikoordinaattoria Anna-Kaisa Montosta ilahduttaa lasten positiivinen palaute pyöräilytunneista.

Pilottivuoden aikana kerätyn tiedon avulla hanketta pystytään laajentamaan. Juuri alkaneella lukuvuodella mukana on viisi uutta yksikköä ja myös viime vuoden pilottikouluja on yhä mukana.

Montosen mukaan toiveena on, että jatkoa saataisiin myös tulevaisuudessa.

– Pyrimme edelleen tekemään sen eteen töitä, että pystyisimme mahdollisimman moneen päiväkotiin ja kouluun laajentamaan näitä samoja toimenpiteitä.

Paattisten koulun 2.-luokkalaiset pääsevät jo toista vuotta kokeilemaan pyöräilytunteja.

Kaikille lapsille yhtäläinen mahdollisuus pyöräilyyn

Yksi keskeisiä asioita on pyöräilyn tasa-arvoisuus.

Tasa-arvoisuutta pyritään edistämään esimerkiksi kaupungin hankkimilla polkupyörillä.

– Pyrimme tuomaan kouluihin ja päiväkoteihin pyöriä ja toimenpiteitä tarjolle, että jokaisella lapsella olisi jossain kohtaa mahdollisuus harjoitella ja kokeilla pyöräilyä, Anna-Kaisa Montonen kertoo.

Anna-Kaisa Montonen toivoo, että pyöräilyopetusta voidaan jatkaa ja laajentaa vielä tulevaisuudessakin.

Epätasa-arvoisuus lasten pyöräilytaidoissa näkyy Montosen mukaan esimerkiksi väärän kokoisina pyöräilyvälineinä. Paljon on myös perheitä, joilla ei ole varaa ostaa lapselle polkupyörää tai huoltaa sitä.

Turun kaupungin pyöräilyopastus on osa EU:n suurempaa Scale-Up-hanketta, jossa ovat mukana myös Antwerpen ja Madrid. Siinä pyritään edistämään ihmisten kestävää liikkumista.

Montonen näkee lasten pyöräilytaidon välttämättömänä taitona.

– Se on liikunnallista elämäntapaa ennustava taito. Mitä vanhemmaksi lapsi tulee, sitä tärkeämpää on lapsen itsenäisyyden tunne. Pyöräilytaito mahdollistaa lapsen itsenäisen kulkemisen harrastuksiin, kavereiden luo ja muutenkin liikkumisen arjessa.

