Analyysi: Joku heistä on Suomen seuraava presidentti

– Haluaisitteko allekirjoittaa Mika Aaltolan kampanjakortin?

Kysymys Järvenpään rautatieasemalla kertoo, että presidentinvaaleissa kampanjat ovat jo vauhdissa.

Ulkopoliittisen instituutin johtajalle Mika Aaltolalle valitsijayhdistyksen 20 000 kannattajakortin keruu on välttämättömyys, jotta hän pääsee ehdokkaaksi.

Myös kansanedustaja Pekka Haavistolle ja Suomen Pankin pääjohtajalle Olli Rehnille kerätään nyt kiivasti kannattajakortteja. Ehdokkuus valitsijayhdistyksen kautta on tapa houkutella tueksi muitakin kuin oman puolueen kannattajia. Samalla voi käydä jo vaalikampanjaa.

Suomalaisten kiinnittyminen puolueisiin on heikentynyt vuosikymmenten aikana. Ihmiset saattavat äänestää eri vaaleissa eri puolueita. Presidentinvaali on suora henkilövaali, jossa voittoon tarvitaan laajaa tukea. Ei siis kannata jumittua yhden puolueen ehdokkaaksi.

Kokoomuksen Alexander Stubb, EU-yliopiston professori Italian Firenzestä, ilmoitti tänään halustaan kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi.

Avaa kuvien katselu Sanna Marin (oik.) pyysi tänään Jutta Urpilaista SDP:n presidenttiehdokkaaksi SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vantaalla. Kuva: Silja Viitala / Yle

Jutta Urpilainen odotuttaa itseään marraskuuhun asti

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin yllätti aikatauluoletukset ja pyysi keskiviikkona kansainvälisten kumppanuuksien EU-komissaaria Jutta Urpilaista SDP:n presidenttiehdokkaaksi.

Aiemmin oli arvuuteltu, että presidenttiehdokkaan esittely jäisi uuden, syyskuun puoluekokouksessa valittavan puoluejohdon käsiin.

SDP:ssä paine ehdokkaan julkistamiseksi alkoi kasvaa. Marin tuskin haluaa keskustelua siitä, että SDP kuhnailee eikä ole tosissaan kisassa.

Jutta Urpilainen ilmoitti kuitenkin vastaavansa vasta marraskuuhun mennessä. Presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella äänestetään 28. tammikuuta.

Aikataulu herättää edelleen kysymyksen siitä, onko SDP ja Jutta Urpilainen tosissaan mukana presidentinvaaleissa.

Marraskuun aikataulu merkitsee vääjäämättä sitä, että SDP ei näy presidenttikisassa, ennen kuin sillä on ehdokas. Ja kisa on käynnistymässä nyt eikä marraskuussa.

Loppujen lopuksi Jutta Urpilaisen vastaus tulee kuitenkin olemaan erittäin todennäköisesti kyllä. Kieltäytyminen olisi tyly läksiäislahja puolueen eroavalle puheenjohtajalle.

Urpilaisen aikalisästä huolimatta presidenttikisan kokonaisuus alkaa hahmottua. Nyt tiedetään, mistä joukosta yksi on seuraava Suomen presidentti.

Avaa kuvien katselu Olli Rehn kertoi ehdokkuuden tavoittelustaan kesäkuussa Töölön jalkapallostadionin tiloissa Helsingissä jalkapalloharrastuksensa vuoksi. Kuva: Silja Viitala / Yle

Vielä toki odotetaan ainakin muutaman eduskuntapuolueen ratkaisuja.

Puheenjohtaja Li Andersson lienee vasemmistoliiton ehdokas. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah valittaneen kristillisdemokraattien ehdokkaaksi.

Avaa kuvien katselu Jussi Halla-aho valittiin presidenttiehdokkaaksi perussuomalaisten puoluekokouksessa viime viikonloppuna Tampereella. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso onnittelee, Hilla Halla-aho seuraa. Kuva: Silja Viitala / Yle

RKP:n ehdokasvalinta ei ole niin yksioikoinen. Mutta spekuloidaan hieman.

Onko presidentinvaali RKP:lle eurovaalien esivaali? Valitaanko presidenttiehdokkaaksi hänet, joka todellisuudessa tähtää europarlamenttiin?

Anna-Maja Henriksson kokee tärkeäksi opetusministerin tehtävän. Onko hän näin nopeasti valmis presidenttiehdokkaaksi ja sitä kautta pohjustamaan mahdollisesti eurovaaliehdokkuuttaan ja yritystä kohti Brysselin europarlamenttia?

Samankaltaisen kysymyksen voi esittää eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutzille.

Vai sittenkin joku muu?

Avaa kuvien katselu Pekka Haavisto kertoi ehdokkaaksi pyrkimisestään kesäkuussa Sonckin salissa Helsingissä. Salia vuokraavan Sofia Helsingin yrittäjä Mikko Leisti (vas.) oli teettänyt tilaisuutta varten Haavisto-paidan. Kuva: Silja Viitala / Yle

Pekka Haavisto on kärjessä kärkkymässä toiselle kierrokselle

Presidentinvaalissa käydään erittäin todennäköisesti kaksi kierrosta. Kukaan ehdokkaista ei ole niin ylivoimainen, että saisi ensimmäisellä kierroksella yli puolet äänistä.

Presidenttikyselyiden ja puoluekannatusten perusteella voisi arvioida, että kahden suosituimman ehdokkaan finaaliin eli vaalin toiselle kierrokselle pääsystä kilpailee todennäköisesti neljä ehdokasta.

Avaa kuvien katselu Alexander Stubb ilmoitti ehdokkuusaikeestaan keskiviikkona Finlandia-talon Pikku-Finlandiassa Helsingissä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Yksi vaihtoehto on perinteinen, suuren porvaripuolueen ehdokas eli joko Alexander Stubb tai Olli Rehn, mutta ei molemmat. Toinen on Pekka Haavisto, kolmas Jussi Halla-aho. Vaihtoehdoista siis kaksi selviytyy toiselle kierrokselle. Joku heistä on seuraava presidentti.

Näistä nimistä Pekka Haavisto lienee tällä hetkellä lähimpänä toisen kierroksen paikkaa. Kun kisan osallistujat alkavat olla tiedossa, myös äänestäjät arvioivat tilannetta kyselyissä eri lähtökohdista kuin tähän asti. Asetelma kärjessä voi siis muuttua.

Tässä arviossa mustan hevosen eli ennakkoon todella arvaamattoman yllättäjän rooli on varattu Mika Aaltolalle, vaikka hän on ollut kannatuskyselyjen kärkipäässä.

Avaa kuvien katselu Mika Aaltola ilmoitti ehdokkaaksi pyrkimisestään presidentti Pehr Evind Svinhufvudin kotitalon pihapiirissä elokuun alussa Luumäellä. Aaltola kertoi valinneensa paikan, koska Svinhufvud irrotti Suomen Venäjästä. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Mika Aaltola ponnistaa innokkuuden, ei puolueiden varassa

Aaltola tuskin saa mitään eduskuntapuoluetta tuekseen. Kampanjaorganisaatio on polkaistava pystyyn ja organisoitava innokkaista kannattajista. Seuraavat kyselyt näyttävät Aaltolan yllätysmahdollisuudet.

Aaltola poikkeaa eduskuntapuoluetaustaisista ehdokkaista siinä, että häntä ei ole painetestattu virkavastuussa tai poliittisena päättäjänä kovissa tilanteissa. Hän on tutkija ja tutkimuslaitoksen johtaja.

Vaalit vuonna 1994 voittaneella SDP:n ehdokkaalla Martti Ahtisaarellakin oli virkamiestaustaa ulkoministeriöstä ja Yhdistyneistä Kansakunnista (YK).

Valitsijayhdistyksen ehdokas ilman mitään puoluetaustaa ei ole aiemmin pärjännyt presidentinvaaleissa. Presidentti Sauli Niinistön taustallakin oli kokoomus vuoden 2018 vaaleissa.

Ennakointi sikseen. Annetaan mahdollisuus vaalikeskusteluille, äänestäjille ja myös yllätyksille. Eipä tainnut monikaan arvata vuonna 1994, että RKP:n ehdokas, puolustusministeri Elisabeth Rehn yltää toiselle kierrokselle Martti Ahtisaarta vastaan.

