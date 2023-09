Jokerit liikahti ääripäästä toiseen – kannattajien osakeanti toi jättipotin: ”Tämän enempää valtaa ei Suomessa faneilla ole ollut”

Helsingin Jokerit palaa kotimaan jääkiekkokartalle kahdeksan KHL:ssä vietetyn kauden jälkeen. Jälleenrakennusprojektissa on ennen kaikkea kyse luottamuksesta.

Helsingin Jokerit rakentaa uutta alkua kotimaan Mestis-kaukaloissa. KHL:ään suuntautuneen harharetken jälkeen jälleenrakennuksessa mukana ovat kannattajat, jotka omistavat tätä nykyä myös osan seurasta.

Kesän aikana kannattajille suunnattu osakeanti keräsi yli 420 000 euroa. Osakepääoman lisäksi kannattajat saavat myös paikan Jokereiden hallituksesta. Järjestely on suomalaisessa urheilussa poikkeuksellinen.

– En usko, että näin hyvin kannattajien ääni olisi Suomessa tullut missään esille, sanoo Jokerikannattajat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Roope Räty.

Kannattajien läsnäolon lisäksi juurille on palattu myös kaukalon laitojen sisäpuolella. Joukkue nojaa vahvasti omaan juniorituotantoon ja jokeritaustaisiin pelaajiin. Mestis-joukkueen pelaajista 11 on seuran omia junioreita. Pelaajien suhteen seuran omavaraisuustavoite vuonna 2025 on 50 prosenttia.

Avaa kuvien katselu Jokereiden uudessa alussa seuran omat kasvatit ovat joukkueen tukipilari. Kuva: Yle

Alkukesästä Jokereiden toimitusjohtajaksi nimitetyn ja seuran entisen luottopuolustajan Antti-Jussi Niemen mukaan joukkuetta on muodostettu tulevaisuutta ja SM-liigakaukaloita silmällä pitäen, vaikka seuraavat kaksi kautta Jokerit pelaakin Mestistä.

– Toivotaan ja oletetaan, että sen jälkeen olisi mahdollista päästä Liigaan, Niemi kertoo.

Syksyn aikana seuran onkin tarkoitus käydä keskusteluja SM-liigan ja sen seurojen kanssa.

– Tärkeintä on, että löytyy avoin ja rehellinen keskusteluyhteys joka suuntaan.

Menneisyyden ja uuden alun risteyskohdassa avainasemassa onkin toiminnan avoimuus.

– Teothan siinä ratkaisevat. Uskon, että avoimuus ja rehellisyys ovat avain kaikkeen tekemiseen sekä tietysti yhteisöllisyys, Niemi kertoo.

Avaa kuvien katselu Jokerikasvatti Antti-Jussi Niemi luotsaa nyt helsinkiläisten uutta tulemista seuran toimitusjohtajana. Kuva: Retu Liikanen / Yle

KHL-aikakaudellaan Jokerit etääntyi kannattajistaan, mutta tällä hetkellä tilanne on toinen. Niemi kertoo, että Jokerit on hankkiutunut eroon kaikista venäläiskytköksistään, mutta helsinkiläisseura etsii yhä pysyvää kotiaan, sillä aiemmin joukkueen kotiareenana toiminut Helsinki-hallin on yhä venäläisliikemiesten omistuksessa.

– Tietysti sitä toivoisi, että Helsinki-hallin tilanne laukeaisi, mutta se on meidän vaikutuspiirimme ulkopuolella.

Alkavalla Mestis-kaudella Jokerit pelaakin 13 kotipeliä Keravalla ja 11 Helsingin jäähallissa. Keravan jäähallin noin 1 300 henkilön katsojakapasiteetti asettaa ottelutapahtumien kannattavuudelle rajoitteita.

– Kyllä me lasketaan paljon Nordenskiöldin hallin 11 ottelun varaan.

Seuran tulopuolella ottelutapahtumat ovat kumppanuusmyynnin kanssa merkittävä tulonlähde. Ensimmäisellä paluukaudellaan seuran tavoitteena on saada plusmerkkinen tulos 300 000 euron pelaajabudjetista huolimatta.

Avaa kuvien katselu Jokerit harjoitteli kesän Helsingin Maununnevalla Kaarelan jäähallissa. Kauden alkaessa uusi harjoitusluola löytyy Herttoniemestä. Kuvassa Antti-Jussi Niemi katselee joukkueen harjoituksia. Kuva: Retu Liikanen / Yle

Kannattajat rahoittavat seuran juniorikehitystä

Uudistuneen Jokereiden pääomistaja on yrittäjä ja jääkiekkovaikuttaja Mikko Saarni. Saarnin lisäksi muita omistajia ovat elokuvatuottaja Markus Selin, entinen NHL-kiekkoilija ja aikanaan Jokereiden kapteenina toiminut Ossi Väänänen, kirjailija Max Seeck, entinen pankinjohtaja Antti Mantila sekä NHL-jääkiekkoilijat Teuvo Teräväinen ja Esa Lindell.

Heidän lisäkseen jatkossa myös kannattajat ovat seuran omistajia kannattajien osakeyhtiön, Jokerikannattajat Oy:n kautta. Kannattajien omistamilla B-osakkeilla ei ole seuran yhtiökokouksessa äänioikeutta, mutta kannattajat saavat yhden jäsenen seuran hallitukseen.

Kannattajille suunnattu osakeanti keräsi yli 420 000 euroa ja osakkeilla kerätyt varat seura ohjaa suoraan junioritoimintaan. Jatkossa kannattajien osakeyhtiö saa myös rahaa takaisinpäin seuran kasvattien NHL-sopimuksista maksettavista kasvattajakorvauksista. Osakeannissa yhden osakkeen arvo oli 50 euroa.

Avaa kuvien katselu Kannattajia Helsingin Jokereiden harjoitusotelussa Vantaalla. Kuva: Jukka Lehto / Yle

Kannattajat ovat myös neuvottelukunnassa, jossa he ovat keskustelemassa entisten Jokeri-pelaajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa seuran tulevaisuudesta. Näillä toimilla helsinkiläisseura haluaa osoittaa, että se rakentaa tulevaisuuttaan yhdessä kannattajiensa kanssa.

Ajatus kannattajien osakeyhtiöstä ja seuran omistusosuudesta lähti liikkelle jo Jokereiden KHL-taipaleen aikana.

Kannattajien osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Rädyn mukaan fanien keskuudessa heräsi huoli seuran jatkuvuudesta. Jos fanit olisivat saaneet päättää, joukkue ei olisi pelannut koskaan KHL:ssä. Tämän takia Räty pitääkin tärkeänä, että seuran mukana olevilla kannattajilla on valtaa kannattamansa seuran päätöksenteossa, tai että heitä vähintään kuunnellaan.

Avaa kuvien katselu Roope Räty on Jokerikannattajat Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tämän lisäksi Räty on seuran yhden kannattajayhdistyksen, Eteläpääty ry:n varapuheenjohtaja sekä kannattajakatsomon huudattaja eli capo. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Nyt helsinkiläisseuran symbioosi kannattajiensa kanssa on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen. Yle Urheilun tietojen mukaan esimerkiksi Tampereen Ilveksen kannattajat omistavat kannattajayhdistysten kautta keskitetysti seuran osakkeita, mutta hallitusvastuuta tamperelaiskannattajille ei ole osoitettu.

– Tämän enempää valtaa ei varmaan Suomessa faneilla ole seuran sisällä ollut.

Kannattajien silmissä Jokereiden alkavan kauden tärkein virstanpylväs on Rädyn mukaan jo saavutettu.

– Suurin tavoite on täytetty eli se, että seura on takaisin ja pelaa jääkiekkoa suomalaisessa jääkiekkokaukalossa.

Avaa kuvien katselu Eteläpääty ry on yksi Helsingin Jokereiden kannattajayhdistyksistä. Kuva: Jukka Lehto / Yle

Fanien ääni katsomossa ja kabinetissa

Urheiluun perehtyneen mediatutkija Sami Kolamon mukaan kannattajien vaikutusmahdollisuuksiin vaikuttaa se, kuinka suositusta lajista on kyse ja kuinka paljon ottelutapahtumissa käy väkeä.

– Monesti niissä lajeissa, missä on suuria kannattajamääriä, seurajohdot joutuvat kuuntelemaan fanien näkökulmia. Kannattajien omistamat osakkeet vahvistavat tätä entisestään. Katsomotila kuuluu kannattajille, ja siellä he saavat vapaasti kannattaa sekä tuoda julki omia näkökulmiaan hyvän maun puitteissa.

Avaa kuvien katselu Helsingin Jokerit kiitti kannattajiaan harjoitusottelun jälkeen. Kuva: Mikko Taipale/Jokerit

Kolamon näkemysten mukaan urheilun kiinnostus liittyykin osittain siihen, että katsomoissa on tunnelmaa. Jokereiden tapauksessa kiinnostusta lisää paluu kannattajien kyseenalaistamasta KHL:stä toiseen ääripäähän eli kannattajiin ja omiin junioreihin nojaavaksi Mestis-seuraksi.

– Se on erittäin hienoa, että kannattajilla on yksi henkilö hallituksessa, joka voi välittää tietoa fanien ja seuran välillä. Toinen asia on, millä tavoin seurajohto kuuntelee kannattajiaan ja heidän esittämäänsä kritiikkiä.

Kolamon mukaan Jokereiden tapauksessa kyse on myös siitä, minkälainen luottamus fanien ja seurajohdon välillä on KHL-ajanjakson jälkeen.

– Nyt seura varmaankin haluaa entistä voimakkaammin vahvistaa luottamusta uutta Jokerit-joukkuetta kohtaan, joka pelaa Suomessa.