Lintuinfluessa iski lokkeihin, mutta miksi näistä rääkyvistä ja sotkevista linnuista pitää olla huolissaan?

Lahdessa lintuinfluenssa tappoi jopa tuhat lokkia. Lahden sataman naurulokkiyhdyskunta on maamme suurin. Kerääjien työ vahvoissa suojavarusteissa on hikistä.

Lintuinfluenssa on tappanut runsaat pari tuhatta lokkia. Epidemia on jyllännyt lokkiyhdyskunnissa pitkälti ihmisen toiminnan takia. Luonnossa lokit ovat tärkeitä järjestys- ja terveyspoliiseja.

Keväällä havaittujen ensimmäisten lintuinfluenssatapausten jälkeen tauti on aiheuttanut joukkokuolemia läpi maan etenkin lokkiyhdyskunnissa. Esimerkiksi Lahdessa, jossa sataman kupeessa elää Manner-Suomen suurin naurulokkiyhdyskunta, tauti on vienyt hengen yli tuhannelta linnulta. Mutta onko se paljon vai vähän?

– Lahden yhdyskunnan kaltaisessa tapauksessa tuhannen linnun kuolema voi vaikuttaa jo naurulokkikantaan, jos paljastuu että lintuja on kuollut enemmän. Naurulokki on sen verran runsaslukuinen Suomessa, että kanta toipuu jos epidemia ei ole pitkä, sanoo erikoissuunnittelija Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskuksesta.

Suomeen rantautuneessa epidemiassa on poikkeuksellista, että tautia on ilmennyt pesimäaikaan ja se iski pesimäyhdyskuntiin. Aiemmat tapaukset ovat olleet lintujen talvehtimisalueilla ja tartuntoja on ollut pääasiassa vesilinnuilla.

Tiiviissä lokkiyhdyskunnassa tartuntatauti leviää nopeasti ja kohtalokkaasti.

Lokki on vesiluonnon järjestys- ja terveyspoliisi

Lokit ovat tunteita herättäviä lintuja. Yhdelle niiden saapuminen keväällä on odotettu merkki talven päättymisestä, toiselle lokit ovat sottaavia meluajia.

Lokki etsii ravintonsa sieltä, mistä sen helpoiten saa. Tämä on aiheuttanut ongelmia, kuten Helsingissä, jossa lokit rosvoavat eväät ihmisten kädestä. Lahden sataman naurulokkiyhdyskunta häiritsee rannan kahviloiden ja ravintoloiden asiakkaita.

Riesalla on toinen puolensa. Lokit ovat usein vesiluonnon terveyspoliiseja, samaan tapaan kuin varislinnut kuivalla maalla.

– Maalla varislinnut siivoavat autoihin törmänneet eläimet teiden varsilta, vesillä lokit tekevät samaa kuolleille kaloille. Kaupunkiympäristössä lintu hyödyntää kaikkea ihmisen tuottamaa, koska se on kaikkiruokainen, Mikkola-Roos sanoo.

Naurulokkien tiiviit yhdyskunnat tuovat turvallisuutta muille linnuille. Harvinaistunut punasotka pesii mieluusti naurulokkien lähellä, koska ne puolustavat vihaisesti poikasiaan niin variksilta, petolinnuilta kuin supikoiriltakin. Merellä haahka pesii harmaalokkien läheisyydessä, vaikka tietää lokkien myös syövän osan poikasistaan.

Naurulokkien merkityksestä järvien järjestyspoliisina kertoo sekin, että niille rakennetaan pesimäpaikkoja, kun pahoin rehevöityneitä järviä kunnostetaan taantuneiden vesilintukantojen elvyttämiseksi. Osassa kunnostuskohteita naurulokkien toivotaan jopa saapuvan pesimään ennen sorsalintujen tuloa.

– Naurulokkiyhdyskunnasta hyötyvät sukeltajasorsien lisäksi myös kahlaajat ja puolisukeltajat, lintuasiantuntija Mikkola-Roos muistuttaa.

Kaupunkilaiset ovat kesän aikana vaatineet Lahden sataman lokeille häätöä. Niille pitäisi olla kuitenkin jonkin korvaava asuinpaikka olemassa. Lähivuosina tilannetta voi korjata Hollolan Kutajärven lintuvesikunnostus.

Lokeille vaaditaan häätöä, mutta se ei käy sormia napsauttamalla

Lahden sataman naurulokkiyhdyskuntaan iskenyt tartuntarypäs sai kaupunkilaiset varpailleen.

Lehtien yleisönosastoilla on vaadittu lokkien häätämistä pois satamasta ja niiden pesimäpaikkana toimivan aallonmurtajan muuttamista sellaiseksi, jotta linnut eivät enää siinä voisi pesiä. Ympäristökeskuksen asiantuntijan Markku Mikkola-Roosin mukaan se siirtäisi pahimmillaan ongelman vain toisaalle.

– Häätäminen on järkevää vain siinä tapauksessa, että niillä olisi jokin korvaava pesimäpaikka.

Lahden naurulokkiyhdyskunnan päätyminen satamaan on monen asian summa. Lahden seudun lokkeja on vuosikymmenet seurannut lintuharrastaja ja biologi Esa Lammi. Hänen mukaansa aiemmin linnut elelivät seudun pienien kaatopaikkojen läheisyydessä sekä maaseudulla. Vesijärven rantamilla oli useita satojen lintujen yhdyskuntia. Hollolan Kutajärvellä eleli pari tuhatta lokkia, kunnes järven rehevöityminen teki siitä kelvottoman pesimisympäristön. Jätehuollon keskittäminen Lahden Kujalaan vei kaatopaikkalokkien kodit.

– Sataman aallonmurtajalla niillä on turvaa, minkkejä siellä on muutamia kertoja käynyt, mutta esimerkiksi supikoiria tiettävästi ei. Kaupungissa on myös hyvin ruokaa tarjolla, Lammi listaa.

Naurulokki puolustaa aggressiivisesti yhdyskuntaansa esimerkiksi pedoilta. Samalla se tarjoaa suojan muille vesilinnuille.

Ihminen pahentaa ongelmaa, mutta voi sen myös ratkaista

Lahdessa lokkeja ja tiiroja kuoli lintuinfluenssaepidemian aikana tuhatkunta. Toinen joukkokuolema sijoittuu Pohjanmaalle. Lahdessa tauti levisi nopeasti tiiviissä yhdyskunnassa, ja herätti huolen siitä, tarttuuko se ihmiseen.

Pohjanmaalla tauti levisi linnuista turkistarhoille. Ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija Markku Mikkola-Roos ihmettelee, miksi turkistarhoilla ei estetä lintujen pääsyä tiloihin, joissa eläimet ovat.

– Lintujen mukana voi levitä myös salmonella.

Lahden lokkitilanteeseen voi olla tulossa muutos lähivuosina, kun perinteikäs lintujärvi, Hollolan Kutajärvi kunnostetaan valtion rahoittamalla Helmi -elinympäristöohjelmalla. Nähtäväksi jää, suostuvatko sataman naurulokit muuttamaan hyviltä ruoka-apajilta maaseudun rauhaan.

