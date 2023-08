Näin Helsingin pormestari vastaa yhdeksään kysymykseen Hekan vuokrankorotuksista

Lähes satatuhatta Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa asuvaa joutuu nyt Hekan ottamien lainojen korkokustannusten nousun maksumiehiksi.

Hekan asukkaat ovat olleet järkyttyneitä ja vihaisia. Moni asukas laskee jo tulevien korotusten vaikutusta ja sitä, miten omat rahat riittävät asumiseen. Kaikki eivät saa asumistukea, ja asumistukeen suunniteltujen leikkausten jälkeen tukea on entistäkin vaikeampaa saada.

Suunnitellut vuokrankorotukset tulisivat olemaan keskimäärin 12 prosenttia.

Asunnottomuuden on pelätty lisääntyvän ja matalapalkkaisen työvoiman pysymisen Helsingissä hankaloituvan. Jopa Hekan toimitusjohtaja on sanonut, että osa vuokralaisista joutunee muuttamaan muualle vuokrankorotusten jälkeen.

Helsingin kaupungin asunnot oy eli Heka on kaupungin omistama vuokra-asuntoyhtiö. Omistajaohjauksesta vastaa kaupunginhallituksen konsernijaosto. Sen puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen (kok.).

Esitimme Vartiaiselle yhdeksän kysymystä Hekan vuokrankorotuksista.

1. Miten kommentoitte Hekan erittäin kovia vuokrankorotuksia?

– Heka on itsenäinen yhtiö, joka toimii omakustannusperiaatteella ja tekee omat päätöksensä. Ne eivät ole kaupungin päätöksiä, vaan heidän.

2. Kaupunginhallituksen konsernijaosto harjoittaa kuitenkin omistajaohjausta. Miten se näkyy?

– Kyllä ja on ihan selvää, että nämä kertakorotukset ovat kohtuuttoman suuria. Olemme käsitelleet konsernijaostossa Hekan johtamisen kokonaisuutta.

– Näiden korotusten rajuus johtuu nyt siitä, että Heka ei pitkien nollakorkojen aikana varautunut ollenkaan tähän suureen taloudelliseen muutokseen, mikä viimeisen vuoden aikana tapahtunut. Hekan suunnittelemien vuokrankorotusten rajuus heijastelee nyt heidän puutteellista toimintaansa aiemmin.

3. Mitä Hekan olisi pitänyt tehdä eri tavalla? Neuvotella paremmin lainaehdoista vai miten he olisivat voineet hoitaa tämän paremmin?

– Kaupunginhallitus tai minä emme yksityiskohtaisesti ohjaa Hekaa tai kerro, mitä heidän olisi pitänyt tehdä. Mutta on ihan ilmeistä, etteivät he varautuneet korkojen ja kustannusten nousuun sillä tavalla kuin näin suuren yhtiön olisi pitänyt.

– Viimeisen kymmenen vuoden ajan ihan tavallinen asuntovelallinenkin on asuntolainaa hakiessaan joutunut pankissa stressitestiin, jossa korot nousevat selvästi. Pankeissa on sovellettu kuuden prosentin nousun stressitestejä.

– Minä ja konsernijaosto emme ole tyytyväisiä siihen, että Heka miljarditaseen yhtiönä ei ollut tehnyt tällaisia varautumistoimenpiteitä.

4. Voisiko konsernijaosto vaatia, että esimerkiksi uudet lainat sidottaisiin kiinteään korkoon? Voisiko uusien talojen lainoista vielä neuvotella uudelleen?

– Se on Hekan asia, mutta olemme kaupunginhallituksen konsernijaostossa yksimielisesti todenneet, että Hekan riskienhallinta ei ole onnistunut ja siihen on kiinnitettävä jatkossa aivan erilaista huomiota.

– Annoimme heille omistajaohjausta, ja heidän tehtävänsä on toteuttaa se.

5. Vuokrankorotusten jälkeen ero markkinavuokriin kutistuu hyvin pieneksi. Seuraako siitä mitään sanktiota, kun kaupunki kuitenkin vaatii, että ero markkinavuokriin täytyy olla 40 prosenttia?

– Heka tekee päätöksensä itsenäisesti. Tällä hetkellä Hekan vuokrat ovat selvästi matalammat kuin markkinavuokrat.

6. Ensi vuonna, kun korotukset tulevat voimaan, ero markkinavuokriin tulee olemaan paljon pienempi?

– Joka tapauksessa ero on viimeisen kymmenen vuoden ajan kasvanut selvästi. Nyt suunnitellut vuokrankorotukset kompensoivat tilannetta hieman takaisin siihen suuntaan, missä se aikaisemmin oli.

– Meillä on kaupungin päättäjien parissa yhteinen huoli siitä, että korotukset, joita nyt kaavaillaan, ovat korkeita. Senhän takia tätä on kaupunginhallituksessa käsitelty ja todettu Hekan tähänastisen toiminnan puutteet.

7. Konsernijaosto on moittinut niin ikään kaupungin omistaman asumisoikeusyhtiö Hason toimintaa. Hason asukkaiden vastikkeita on korotettu jopa 15 prosenttia. Miten tärkeänä näette kohtuuhintaisen asumisen Helsingissä?

– Se on tietysti hyvin tärkeää. Tapa, millä voimme tukea asumista on se, että pidämme yllä riittävää asuntotuotantoa. Eli tulemme toimimaan niin, että edellytykset asuntomarkkinoiden toimivuudelle ovat olemassa.

– Meidän pitää toimia kaikkien helsinkiläisten hyväksi, myös muiden kuin niiden, jotka asuvat Heka-asunnoissa.

8. Julkisuudessa on esitetty pelko, että Helsingistä uhkaa tulla hyväosaisten kaupunki, jos matalapalkkaisilla ei ole varaa asua siellä. Minkälainen pelko se mielestänne on?

– Me pidämme jatkuvasti huolta siitä, että kaupunki on hyvä kaikenlaisille asukkaille, ja se vaatii toimenpiteitä. Mutta en usko, että nämä ongelmat mitenkään kärjistyvät tällä vuosikymmenellä. Tärkeintä on, että asuntoja on riittävästi ja asuntomarkkinat toimivat. Siihen me keskitymme.

9. On myös pelätty, että jos kantakaupungissa asuminen tulee liian kalliiksi pienituloisille ihmisille he joutuvat muuttamaan edullisempiin lähiöihin, ja se lisää alueiden eriytymistä. Mitä sanotte?

– Meidän kaupunkistrategiassamme ollaan jatkuvasti tietoisia segregaatioon vaaroista. Sen välttämiseksi on onnistuttu tähän asti kohtuullisen hyvin. Tulemme satsaamaan erityisesti voimavaroja sellaisten alueiden kouluihin, päiväkoteihin ja palveluihin, joissa asuu vähävaraisempia perheitä ja helsinkiläisiä.

– Aiomme pitää huolta siitä, että segregaatio ei kasva. Siihen vaikutamme meidän palvelutuotannollamme, emme pelkästään asuntopolitiikalla.

Hekan hallituksen puheenjohtaja Juha Hakola (kok.) kertoi Ylelle viime viikolla, että Hekan hallituksessa ollaan tekemässä parhaillaan riskienhallintasuunnitelmaa.

Heka maksattaa asukkaillaan kolmen miljardin euron lainansa korkokustannukset. Matilda Halttunen kertoo, miltä se tuntuu. Video: Paavo Jantunen / Yle, Petteri Juuti / Yle

