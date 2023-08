Tupsula on opiskelija-asumuksena omassa kategoriassaan. Talolla on pitkä historia, jonka jokaiseen neliömetriin mahtuu sukupolvelta toiselle siirtyvää teekkarihenkeä. Pihaan siirretyn bussipysäkin katolla on nyt terassi ja seinässä Tupsulan logo.

Kuva: Matias Väänänen / Yle