Valtteri Raekallion teos pöyhii yhden totuuden Suomea: “Natoon liittyviä kysymyksiä ei ole keskusteltu auki”

Turvallisuusharjoitus, joka valmentaa kaupunkilaisia uusien uhkakuvien varalle. Algoritmi, joka tunnistaa ongelmasi ja antaa neuvoja, jotta arjestasi tulisi turvallinen. Arvaamaton uusi maailma, jossa jylläävät salaliittoteoriat ja disinformaatio.

Tällaisista aineksista koostuu Valtteri Raekallion ohjaama Valvojat, jonka teemoja voi pitää vähintäänkin ajankohtaisina.

– Valvojissa käsitellään hybridivaikuttamista ja yhteiskunnan kuplaantumista. Kuplissa luetaan yhä enemmän omia medioita ja seurataan omien sosiaalisten medioiden nostamia uutisia. Kupliin vaikuttavat tahot muokkaavat mielipiteitä, ja tämä alkaa lopulta näkyä laajemmin myös yhteiskunnassamme.

Raekallion mukaan voi käydä niin – tai ehkä on jo käynytkin – että usko poliittisiin instituutioihin, yhteiskunnan rakenteisiin ja vapaaseen tiedonvälitykseen vähenee Suomessakin.

– Tämän jälkeen on entistä helpompi korvata yhteiskunnan instituutioiden läpi tulevia tosiasioita vaihtoehtoisilla totuuksilla tai ajatuksilla, jotka saattavat pelata suoraan esimerkiksi vihamielisen tahon tai vieraan vallan pussiin. Kyseessä voi olla myös suuryritys, joka yrittää vain maksimoida voittoaan.

Raekallion mukaan olisi hyvä tarkastella esimerkiksi sitä, millaiset tahot pyrkivät ohjailemaan Tiktokin algoritmeja. Alustaa käyttävät myös Ylen kaltaiset suuret mediayhtiöt.

– Tiktok on kiinalainen yhtiö ja oletan, että Kiinassa suuret teknologiayritykset ovat valtion jonkinlaisessa kontrollissa. Tiktokin avulla vaaleissa menestyvän puolueen yhtenä agendana saattaa olla esimerkiksi EU:n aseman horjuttaminen. Se taas voi olla linjassa Kiinan johtavan puolueen pyrkimysten kanssa.

Avaa kuvien katselu Koreografi ja tanssija Valtteri Raekallio. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Tekoälykö demokraattisen kehityksen riemuvoitto?

Valvojia on ollut tekemässä Raekallio Corp, Suomen Kansallisteatteri ja Virus-teatteri. Käsikirjoitus taas on syntynyt yhteistyössä Raekallion, Harry Salmenniemen ja Jaakko Yli-Juonikkaan kanssa. Teos vaatii osallistujalta noin neljän kilometrin mittaisen kävelymatkan kaupunkitilassa, ja siihen kuuluu oleellisena osana äänellis-tekstillinen osuus, jota koetaan kuulokkeiden kautta.

Nuorten Kansallisteatteri toteutti viime syksynä GÄNG – opastettu kaupunkikierros -teoksen, joka tapahtui julkisessa tilassa ja myös sen teemoihin kuului valvonta ja perinteisen teatteriritilan rajojen ylittäminen. Julkisessa tilassa toimimisessa on haasteensa.

– Tämä reitti on valikoitunut tietynlaiseksi, jotta teokseen voi osallistua turvallisin mielin ilman, että esimerkiksi liikenteestä olisi vaaraa – tai meistä olisi vaaraa liikenteelle. Tässä on hauskaa se, että esityksessä ja sen ympärillä tapahtuu asioita, joista osa on meidän masinoimaamme, osa ei, Raekallio sanoo.

Koreografi ja tanssija Valtteri Raekallio tunnetaan teoksistaan, jotka sivuavat usein valtaa ja vallankäyttöä, ja tämä tulee esille myös Valvojissa. Teoksen keskiössä ovat muun muassa vaikutusvaltaansa kasvattaneet salaliittoteoriat, joista viime vuosina esillä on ollut etenkin Yhdysvalloista lähtöisin oleva QAnon. Sen ytimeen kuuluu usko siihen, että maailmaa hallitsee valtaeliitin pedofiilisalaliitto, joka rituaalimurhaa lapsia.

QAnoniin liittyy myös uskomus maailmanlaajuisesta tunneliverkostosta, jossa eliitti toteuttaa kaikenlaisia kammottavia asioita. Äskettäin kolme pohjoissuomalaista eduskuntavaaliehdokasta VKK:n ja kristallipuolueen listoilta vangittiin epäiltynä maanpetosrikoksesta. Taustalla on kummitellut epäiltyjen usko QAnonin lanseeraamaan tunneliverkostoteoriaan.

– Tällaisia mielenkiintoisia tangentteja ilmiöstä, joka on syntynyt Yhdysvalloissa ja tiettyjen poliittisten virtausten mukana, nousee esille myös täällä meillä Suomessa. Voi olla, että jotkut poliittiset tahot saavat ohjausta tai voimia suunnista, joita me emme välttämättä halua ymmärtää, Valtteri Raekallio pohtii.

Avaa kuvien katselu Valvojat maalaa synkeitä tulevaisuudenkuvia. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Teoksella on myös oma logonsa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Valvojat tapahtuu Helsingin kaupunkiympäristössä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Valvojien tarjoama tulevaisuudenkuva salaliittoteorioineen vaikuttaa varsin synkeältä, ja Raekallion mukaan elämmekin tällä hetkellä jonkinlaista murrosvaihetta.

– Syynä tähän on teknologinen kehitys, johon kuuluvat kielimallit ja informaation hinnan romahtaminen, oli kyse sitten tekstistä, kuvasta tai videosta.

Tämän kaiken on luonnollisestikin mahdollistanut isoja harppauksia nopeaan tahtiin ottanut tekoäly, jonka demokratiaa lisääviin puoliin Raekallio suhtautuu skeptisesti.

– Mikä tahansa taho pystyy huomattavasti halvemmalla tuottamaan tietoa yhteiskunnan tai tietyn kuplan informaatiokenttään.

Raekallion mukaan tekoäly tulee myös muuttamaan kaikenlaisen luovan työn arvonmuodostusta, ja sen avulla voidaan sorkkia jopa yhteiskunnan peruspilareita.

– Entäpä jos jokin poliittinen puolue ryhtyy tekemään lakitekstejä ja ryhtyy käyttämään apunaan jotakin tekoälyn laajaa kielimallia emmekä me tiedä, mitä kaikkea tämä kielimalli on mahdollisesti ”syönyt”.

Hieman paradoksaalisesti kaikki Valvojien markkinointikuvat on tehty tekoälyllä.

– Toisaalta taas Valvojien joissakin teksteissä olemme tarkoituksellisesti jäljitelleet suomenkielisen tekoälyn lastentauteja.

Avaa kuvien katselu Valvojista löytyy myös rauhallisempaa kuvastoa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Tanssija sekä ohikulkijoita, jotka eivät kuulu itse esitykseen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Videota läpimenosta 14.08.

Yhden totuuden Suomi

Pohjimmiltaan Valvojat möyhii, pöyhii ja tuulettaa yhden totuuden Suomen ajatuksia vaikkapa Natosta karnevalistiseen ja satiiriseen suuntaan.

– Nato on kuitenkin sotilasliitto joka on tehnyt asioita, joihin on syytä suhtautua kriittisesti. Natoon liittyviä kysymyksiä ei olla ehkä vielä ehditty keskustella auki yhteiskunnassamme, vaikka itsekin olen sitä mieltä, että teimme aivan oikean päätöksen liittyessämme Natoon, Raekallio toteaa.

Mutta entäpä sitten se valvomisen syvin logiikkaa, mistä siinä oikein on nykyisin kyse?

– Me olemme itse omilla kännyköillämme ja omalla sosiaalisen median elämällämme tehneet itsestämme itsemme ja toistemme valvojia. Annamme koko ajan ilmaiseksi hirvittäviä määriä käyttäjätietoja muutaman yrityksen laariin emmekä ymmärrä, kuinka näitä tietoja voidaan yhdistellä, käyttää ja myydä eteenpäin, Valtteri Raekallio summaa.