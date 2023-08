Soitimme Helsingin valtuustoryhmille ennen kauden ensimmäistä kokousta: yksi puolue haluaa apulaispormestarin ilkivallan heti käsittelyyn

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu syksyn ensimmäiseen kokoukseensa tänään keskiviikkoiltana.

Kysyimme valtuustoryhmien puheenjohtajilta, mitkä kolme aihetta valtuustossa herättävät eniten intohimoja syksyn aikana.

Monet heistä nostavat kärkisijoille jokavuotiset budjettineuvottelut, joiden suhteen kullakin puolueella on omat toiveensa. Useampi ryhmäjohtaja ennakoi sosiaali- ja terveysrahoista isoa kysymystä, koska Helsingissä ne ovat kaupungin omissa käsissä. Budjetin lisäksi väittelyä on luvassa useista muistakin aiheista.

Asuntopolitiikka, Hekan vuokrankorotukset ja rakentamisen sakkaaminen

Läpi poliittisen värikartan keskeiseksi kuumaksi perunaksi nousevat rakentaminen ja asuntopolitiikka. Asuntokauppa ja -rakentaminen ovat Helsingissä sakkaamassa pahasti. Uudet asunnot eivät mene kaupaksi eikä uusia kohteita aloiteta.

Lisäksi korkojen nousu on ajamassa Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä eli Hekaa historiallisen suuriin vuokrankorotuksiin. Hekalla on kolme miljardia euroa lainaa, johon korkojen nousu vaikuttaa kuten tavallisen kansalaisen lainoihinkin.

– Tässä on monta elementtiä samaan aikaan. Kun tähän lisätään Orpon hallituksen suunnitelmat leikata toimeentulo- ja asumistukea, on yhtälö Helsingin kannalta vaikea, RKP:n Björn Månsson summaa.

Hänen puolueensa istuu myös hallituksessa.

SDP:n Eveliina Heinäluoma on huolissaan koko rakennussektorin tulevaisuudesta ja penää hallitukselta toimia uusien rakennushankkeiden käynnistämiseksi.

– Pahin tilanne on, jos rakentaminen laskee nolliin ja firmoja menee konkurssiin. Sillä on pitkän aikavälin vaikutuksia mahdollisesti jopa vuosikymmenten päähän, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Kansanedustajanakin toimiva Eveliina Heinäluoma eduskunnassa vuonna 2021. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Kokoomuksen Maarit Vierunen nostaa asuntopuolelta esiin kaupungin keväisen päätöksen luopua hitas-järjestelmästä.

– Nyt syksyllä täytyy panostaa päätöksen toimeenpanoon, hän linjaa.

Vierunen arvio, että Hekan vuokrankorotukset vaikeuttavat matalapalkkaisen työvoiman huokuttelemista Helsinkiin.

”Kaupungin on oltava houkutteleva työnantaja”

Huoli työvoiman saatavuudesta kaupungin tarpeisiin kaikuu erityisesti vasemmistopuolueiden ryhmäjohtajien puheissa, mutta asiaa pidetään ongelmana myös kokoomuksessa.

Kaupungin Sarastia-järjestelmästä johtuvat palkkasotkut ovat poliittisten päättäjien mielestä merkittävä imagohaitta kaupungille työnantajana.

– Sarastian palkkasotkua on saatu korjattua, mutta nyt syksyn aikana pitää ehdottomasti varmistaa, että palataan normaaliin päiväjärjestykseen. Sotkusta ovat kärsineet nykyiset työntekijät, mutta sillä on myös vaikutus kaupungin työnantajaimagoon, kokoomuksen Maarit Vierunen toteaa.

Avaa kuvien katselu Kokoomuksen Maarit Vierunen pelkää Sarastia-sotkujen heijastuvan kaupungin mahdollisuuksiin rekrytoida henkilöstöä.

SDP:n Eveliina Heinäluoman mukaan työvoiman saatavuus on yksi kaupungin suurimpia haasteita. Siihen liittyvät myös Hekan vuokrankorotukset ja rakentamisen sakkaaminen.

– Meidän pitää kyetä panostamaan henkilöstöpolitiikkaan ja olemaan houkutteleva työnantaja, hän sanoo.

SDP:n ja kokoomuksen lisäksi vihreiden Amanda Pasanen, vasemmistoliiton Mia Haglund ja keskustan Terhi Peltokorpi kantavat huolta työvoimapulasta ja kaupungin vetovoimasta työnantajana.

Avaa kuvien katselu Keskustan Terhi Peltokorpi odottaa keskustelua myös sote-rahoista ja asuntopolitiikasta. Kuva: Pertti Nisonen / Helsingfors stad

Useampi liikenteen hanke tarkastelussa

Liikenne jatkaa yhtenä Helsingin kaupunkipolitiikan intohimoaiheista. Esimerkiksi niin kutsutun Esplanadin kokeilun kokemukset ovat tulossa syksyllä arvioitavaksi.

– Esplanadin kokeilu on monella tavalla ollut positiivinen, mutta en ole ihan vakuuttunut siitä, että kaksi pyöräkaistaa ja yksi autokaista on hyvä ratkaisu. Kyllä se on tukkoistanut liikennettä, toteaa Liike NYT:n Joel Harkimo.

Myös perussuomalaisten Nuutti Hyttisen ja kokoomuksen Maarit Vierusen mielestä liikennehankkeet ovat syksyn merkittävä valtuustoteema.

Liikenteeseen liittyy myös vasemmistoliiton ja vihreiden huoli ilmastonmuutoksesta. Kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Molempien puolueiden ryhmänjohtajat katsovat, että liikenteen suhteen on vielä tekemistä, jotta tavoitteeseen päästään.

– Joukkoliikenteen lippujen hinnat ovat aika korkeita. Lisäksi hallitus aikoo nostaa joukkoliikenteen arvonlisäveroa, mikä vaikeuttaa ihmisten kannustamista sen käyttöön, vihreiden Amanda Pasanen kuvaa joukkoliikenteen näkymiä.

Avaa kuvien katselu Vihreiden Amanda Pasasen mukaan liikenteen suhteen on vielä paljon tehtävää, jos kaupunki haluaa saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa. Kuva: Matti Myller / Yle

Hallituksen suuntaan odotuksia, paineita ja pelkoja

Uuden hallituksen ohjelma nousee esiin useissa keskusteluissa. Monet ryhmäjohtajat erityisesti oppositiopuolueista kantavat huolta pienituloisten pärjäämisestä, kun hallitus kohdistaa leikkauksia asumis- ja toimeentulotukeen.

– On iso riski, että huono-osaisuus kasaantuu tietyille alueille, lapsiperheiden köyhyys lisääntyy ja lapset eriarvoistuvat keskenään, Vihreiden Amanda Pasanen kuvaa hallitusohjelman vaikutuksia.

Vasemmiston Mia Haglund puolestaan kääntää katsettaan hallituksen suuntaan asumispolitiikan ongelmien, kuten Hekan vuokrankorotuksien ratkaisijana.

– Valtio on keskiössä, jos katsotaan, onko mahdollista esimerkiksi neuvotella lainojen ehtoja uudelleen. Korkotukea ei ole saatu täysin hyödynnettyä, ja aiemmin ei ollut tällaista inflaatiota. Valtion pitää tulla vastaan, että saadaan tilannetta korjattua, hän sanoo.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat huolissaan myös siitä, että kesäisten rasismikohujen saattelemana hallitus normalisoi rasismia Suomessa. Sillä voi olla vaikutuksia kaupunkilaisten arkeen. Perussuomalaisten Nuutti Hyttinen puolestaan ei näe, että valtakunnan politiikan myrskyillä olisi vaikutusta kaupungin politiikassa.

Kristillisillä huoli lainkuuliaisuudesta, perussuomalaiset muistuttaa energian hinnasta

Apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas.) jäi juhannuksena kiinni laittoman graffitin tekemisestä ja häntä epäillään sen seurauksena rikoksesta. Teko tapahtui Vuosaaren satamaan johtavan radan varrella. Kristillisten Mika Ebeling mielestä tapaus pitää käsitellä ensi tilassa.

– Meillä on apulaispormestari, joka on jäänyt ilkivallasta kiinni. Se on iso kysymys, jota pitää käsitellä, Ebeling linjaa.

Perussuomalaiset puolestaan on huolissaan energian ja kaukolämmön hinnasta. Huoli kumpuaa viime talven kokemuksista, kun energian hinnat nousivat Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Nuutti Hyttinen pitää Helenin tuottotavoitteen laskemista yhtenä mahdollisena energian hinnan suitsimiskeinona, josta valtuuston olisi syytä keskustella.

– Pitää myös pidättäytyä sellaisista toimenpiteistä, jotka aiheuttavat hinnan nousupainetta eli olemassa olevia voimalaitoksia ei pidä sulkea, hän sanoo.

Syksylle on luvassa myös merkittäviä henkilövalintoja. Kansliapäälliköksi hakeneita valtuustoryhmät kuulevat tänään. Mukana haussa on kaupungin nykyinen kansliapäällikkö Sami Sarvilinna. Lisäksi valitaan kaksi toimialajohtajaa.

Voit keskustella aiheesta 17.8.2023 kello 23:een saakka.