Hallit täyttyvät konkurssitavarasta: nyt myydään etenkin rakennustyökaluja – katso video tarjonnasta

Konkurssihakemusten ja toteutuneiden konkurssien määrät ovat jatkaneet heinäkuussa kasvuaan. Työpaikkoja on myös uhattuna enemmän kuin viime vuonna eli yli 7 000.

Espoolainen varastohalli on kattoa myöten täynnä tavaraa. Kyse on konkurssiin menneiden yritysten jäämistöstä.

Tuoleja, pöytiä, työkaluja, kaappeja, siivoustarvikkeita ja jopa muutama oluttölkkilaatikko. Niistä ei nettihuutokaupassa paljoa saa - paitsi ehkä ulkona odottavista muutamista autoista.

Täällä näkee mitä ensin korona ja siihen perään Venäjän hyökkäyssodan käynnistämä inflaatio koronnostoineen on saanut yrityskentässä aikaan.

Esimerkiksi heinäkuussa pantiin vireille enemmän konkursseja kuin minään aiempana 2000-luvun heinäkuuna, kertoo Tilastokeskus.

Kehitys on huomattu myös konkurssipesiä hoitavassa asianajotoimistossa.

– Kyllä. Oikeastaan se alkoi jo noin vuosi sitten, mutta huhtikuusta lähtien konkurssipesiä on tullut meillekin poikkeuksellisen paljon eli viikoittain ja jopa useampia viikossa, sanoo asianajaja Juho Mäkelä asianajotoimisto Muukkonen & Mäkelästä.

– Konkurssihakemusten, mutta myös alkaneiden konkurssien määrät ovat nousseet tänä vuonna noin viidenneksen. Työpaikkoja on uhattuna yrityksissä yli 7 000. Se on 20 prosenttia enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, sanoo myös konkurssiasiamies Terhi Maijala.

Maijala pitää kehitystä huolestuttavana. Varsinkin, kun merkkejä paremmasta ei ole vielä näkyvissä. Yritysten ja samalla työpaikkojen menetys voi näkyä ennen pitkää työttömyysluvuissa.

– Se on mahdollista, Maijala sanoo.

Avaa kuvien katselu Konkurssiasiamies Terhi Maijala on huolestunut konkurssien määrän kehityksestä. Kuva: Markku Rantala / Yle

Suurin osa konkursseista raukeaa varojen puutteeseen

Konkurssiyritysten tilanteesta myös näkee, että heikosti on mennyt jo pitkään.

– Yritykset ovat olleet huonossa kunnossa. Oma pääoma on usein menetetty jo kauan sitten ja varoja on enää hyvin vähän jäljellä. Omaisuus on puolestaan usein liisattu tai hankittu osa-maksulla. Hyvin monet ovat sanoneet, että ongelmat lähtivät korona-ajasta ja loput vei inflaatio ja korot, sanoo Mäkelä.

Konkurssiasiamies Maijala vahvistaa näkemyksen, sillä hänen mukaansa noin kaksi kolmasosaa konkurssimenettelyistä raukeaa, kun yrityksessä ei ole varoja edes konkurssimenettelyn kustannuksiin.

– Yli 60 prosenttia tänäkin vuonna alkaneista konkursseista on jo rauennut, hän sanoo.

Moni velkoja näyttää myös ottaneen niin sanotut kovat keinot taas käyttöön, kun korona-ajan yrityksiä tukeneet rajoitukset eivät ole enää voimassa.

Konkurssihakemuksia on vuosittain muutama sata enemmän kuin toteutuneita konkursseja.

– Pääsyy hakemusten ja alkaneiden konkurssien väliseen eroon on se, että konkurssihakemuksia käytetään perintäkeinona. Kun velkoja saa suorituksen tai vakuuden velastaan, niin hän peruuttaa konkurssihakemuksen, Maijala sanoo.

Avaa kuvien katselu Asianajaja Juho Mäkelä asianajotoimisto Muukkonen & Mäkelästä Espoosta hoitaa konkurssipesiä ja nyt niitä on tullut hoidettavaksi poikkeuksellisen kovaa tahtia. Kuva: Markku Rantala / Yle

Korona-aika kaatoi ravintoloita - inflaatio ja korot rakentajia

Rakentamisen ja asuntokaupan alamäki näkyy tilastoissa.

– Rakennus- ja kuljetusala on aina ollut konkursseissa yliedustettuna, mutta nyt niitä on tullut meille erityisen paljon. Jonkin verran on tullut myös kiinteistövälitysalan yrityksiä, jotka ovat normaalisti aika harvinaisia, sanoo Mäkelä.

Espoolaisesta realisointihallista näyttää silti puuttuvan jotakin. Onko joku toimiala päässyt muita vähemmällä?

– Kyllä on – ravintola-ala. Nyt niitä on näkynyt hyvin vähän toisin kuin silloin korona-aikana, Mäkelä sanoo.