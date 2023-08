Kotkalaiset voivat bongata maailman elokuvatähtiä – hittisarjasta tuttu Lily Collins julkaisi somekuvia tutulta rannalta

Kotkassa kuvataan parhaillaan Tove Janssonin Kesäkirjaan perustuvaa elokuvaa. Kirjassa Sophia-tyttö viettää yhdessä isoäitinsä kanssa kesän pienellä saarella Suomenlahdella. Kirja on käännetty 35 kielelle.

Elokuvaa on tekemässä muun muassa kaksi maailmantähteä: näyttelijä Glenn Close, joka muistetaan esimerkiksi legendaarisista rooleistaan elokuvissa 101 dalmatialaista (1996), Valheet ja viettelijät (1988) ja Vaarallinen suhde (1987).

Glenn Closella on kahdeksan Oscar-ehdokkuutta. Kuva: Xavier Collin/Image Press Agency

Tuotannossa on myös mukana Lily Collins, joka tunnetaan muun muassa Netflixin suositusta Emily in Paris -sarjasta.

Yle otti yhteyttä elokuvan tekijöihin, mutta sen suomalainen tuotantoyhtiö Helsinki-filmi ei tässä vaiheessa suostu kommentoimaan elokuvaa tai sen kuvauksia.

Tähtipölyä kaupungilla

Tähtiin on saattanut törmätä kaupungissa, josta he ovat päivittäneet kuvia Instagramiin. Elokuvan väkeä on nähty myös Kotkan Sapokassa, josta matka on jatkunut veneellä kuvauspaikalle saaristoon.

Elokuvan tekijöitä on nähty Sapokassa lähtemässä kuvauspaikalle saaristoon. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Sapokassa sijaitsevan Tulikukko-kahvilan työntekijä Natalia Martikainen ei itse ole nähnyt tähtiä, mutta on kuullut, että heitä olisi liikkunut alueella.

– Jos Lily Collins olisi tullut ostoksille, niin olisin varmasti hämmentynyt. Mutta tottakai jokainen asiakas otetaan asiakkaana, oli hän kuka tahansa, sanoo Martikainen.

Onko Lily Collins ollut Santalahdessa?

Lily Collins julkaisi muutama päivä sitten Instagram-tilillään kuvasarjan, jossa yhdestä kuvasta voi päätellä, että tähti on ollut Kotkan Santalahdessa. Kuvan taustalla on iso voimalinja, josta paikka on tunnistettavissa.

Kävimme kysymässä Santalahden leirintäalueelta, ovatko matkailijat nähneet Lily Collinsia tai Glenn Closea.

Kuuntele löytyikö Kotkan Santalahdesta julkkisten bongareita. Toimittajana Maija Tuunila.

Silminnäkijöitä ei löytynyt, mutta vantaalainen Maija Lahtinen sanoo, että aikoo tutkailla kulkijoita tarkemmin. Sen sijaan helsinkiläistä Marko Nylundia eivät julkkikset kiinnosta.

Helsinkiläistä Marko Nylundia julkkikset eivät kiinnosta. Kuva: Maija Tuunila / Yle

– Ihan sama vaikka Brad Pitt tai Britney Spears tulisi vastaan, niin en minä edes huomaisi, nauraa Nylund.