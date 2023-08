Löytötavaratoimisto rikkoi lakia toistuvasti ja sulkee pian ovensa kuukaudeksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteen mukaan Suomen Löytötavarapalvelu Oy on toiminut toistuvasti ja vakavalla tavalla vastoin löytötavaralakia. Tästä johtuen avi on määrännyt yrityksen kuukauden mittaiseen toimintakieltoon 12.9.–11.10.2023 väliseksi ajaksi.

Avin mukaan löytötavaratoimisto on syyllistynyt seuraaviin lainvastaisuuksiin: se on lisännyt löytötavaroiden säilytyskustannuksiin arvonlisäveron, se on säännöksissä tarkoitetun viiden prosentin lisäksi perinyt korvauksena erityiskäsittelylisän, se ei ole ottanut huomioon esineen kulumisesta aiheutunutta arvon alentumista löytötavaran käypää arvoa määrittäessään, lisäksi yritys ei ole välittömästi toimittanut ilmoittajan ajokorttia poliisille.

Länsi- ja Sisä-Suomen avi päätti kuukauden toimintakiellosta helmikuussa 2022, mutta Suomen Löytötavarapalvelu valitti siitä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka on nyt hyväksynyt Avin määräämän kuukauden pituisen toimintakiellon.

Avin mukaan Suomen Löytötavarapalvelu Oy ei saa toimintakiellon aikana noutaa tai ottaa vastaan löytötavaroita. Myös sen toimistot sekä sähköiset palvelut suljetaan toimintakiellon ajaksi. Lisäksi löytötavaroita ei voi noutaa Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n toimipisteistä, eikä niitä lähetetä.

Suomen Löytötavarapalvelu Oy on julkaissut aiheesta oman tiedotteensa, jossa se kertoo pitävänsä 30 päivän tauon liiketoiminnassaan.

Samalla yritys kertoo lakkauttavansa nykyiset toimistonsa Helsingin Mäkelänkadulla ja Vantaan Lentäjäntiellä. Uusi toimisto avataan Vantaalla osoitteeseen Porttikaari 7. Yritys pahoittelee tiedotteessaan saamaansa toimintakieltoa ja kertoo muuttaneensa hinnoittelua, joka on johtanut tilanteeseen.