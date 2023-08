Jos et tiedä, mitä tehdä kotieläintilalla, älä tee mitään, ohjeistaa lampuri Kristiina Liinaharja

Harva meistä tarttuu soselusikkaan, ja alkaa syöttää itselle vierasta vauvaa. Provosoiva lause tulee lampuri Kristiina Liinaharjan suusta. Hertta-lampaalle annettu omena on puhuttanut omistajia.

Vekkilän museotilaa Tammelassa pitävä Liinaharja on kokenut henkilökohtaisesti usein eläinten kärsimyksen, koska ihmiset ovat olleet ajattelemattomia. Lampaita on menehtynyt ja ne ovat kärsineet niin paljon, että lopettaminen on ollut ainoa vaihtoehto.

Ratkaisu on yksinkertainen. Älä ruoki toisen eläimiä, olivatpa ne kotieläintilalla tai tuotantotilalla ilman omistajan lupaa. Kieltokylttien noudattaminen on ehdotonta.

– Ymmärrän ihmisten tarpeen olla lähellä eläimiä, halun hoitaa ja rapsuttaa niitä. Mutta olipa kenen tahansa laitumella, mitä tahansa eläimiä, niille ei pidä antaa mitään syötävää, hän sanoo.

Kotieläinpihoilla on kyllä varoitus- ja kieltokyltit mutta ihmiset eivät noudata niitä.

Lupa täytyy kysyä aina, ja jos ei tiedä mitä tehdä, ei kannata tehdä mitään.

Täytyykö esimerkiksi kotieläintilan vierailun yhteydessä luopua ajatuksesta päästä lähelle eläimiä?

Liinaharja toivoo, että tiloilla vieraillaan kiinnostuksesta eläimiin. Halusta oppia ymmärtämään ja arvostamaan eläimiä, lähtökohtana eläimen hyvinvointi.

Kristiina Liinaharjan mukaan ihmiset oppivat arvostamaan eläimen omaa tilaa niiden käyttäytymistä seuraamalla. Vekkilän museotilan lampaat laiduntavat Hämeen linnan ympäristöä.

Omistaja voi kertoa jokaisen lajin vaatimasta hoidosta ja eläinten persoonallisuuksista. Hän osaa myös valita oikeat eläinyksilöt kontaktia vaativiin tilanteisiin.

– On monta tapaa ilmentää eläinrakkautta. Terapiaeläimet, kaverikoirat tai ratsastuskoulun hevoset on koulutettu ihmisten kanssa toimimiseen, sanoo lampuri Kristiina Liinaharja.

