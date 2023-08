“Jos joku attacks Finland, mä olen täällä oikeasti” – esittelemme kolme kaksoiskansalaista, jotka halusivat asepalvelukseen puolustaakseen Nato-Suomea

Näillä miehillä on vahva tahto puolustaa Suomea, vaikka asuvat ulkomailla. Max Kasteniemi (vas.), Andreas Peter Twisstmann Jørgensen ja Johannes Saarinen palvelevat Panssariprikaatissa, jotta he voivat myös parantaa suomen kieltään.

Suomalaisten juurien ja suomen kielen vahvistaminen ovat ulkomailla asuville kaksoiskansalaisille tärkeitä syitä varusmiespalvelukseen Suomessa. Myös tahto puolustaa Suomea on korkealla.

Andreas Peter Twisttmann Jørgensen, 18, halusi tulla varusmiespalvelukseen Suomeen, vaikka olisi voinut vapautua siitä ulkomailla asumisen vuoksi.

Hän on asunut Tanskassa jo yhdeksän vuotta. Sitä ennen hän asui useita vuosia Ruotsissa. Vapautuksen asepalveluksesta saa, jos on asunut vähintään seitsemän vuotta uikomailla ja asuu siellä edelleen.

– Olisin voinut valita, että en tee mitään, mutta siltikin valitsin tulla tänne.

Toinen vaihtoehto Andreakselle olisi ollut suorittaa asepalvelus Tanskassa, mutta se ei olisi ollut yhtä rankkaa kuin Suomessa, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Andreas Peter Twisttmann Jørgensen halusi asepalvelukseen Suomeen, koska haluaa tutustua paremmin Suomeen ja oppia kieltä. Andreas uskoo, että ainakin sanavarasto laajenee palvelusaikana merkittävästi. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Panssariprikaatiin hän saapui suoraan Tanskasta. Vaikka Andreas puhuu hyvää suomea, ensimmäisinä päivinä eniten vaikeuksia tuotti vajavainen suomen kielen sanasto.

– Kun joka arkipäivä puhuu suomea vain äidin kanssa, että ”ruoka on valmis”, silloin ei montaa uutta sanaa opi.

Tässä jutussa esittelemme kolme kaksoiskansalaista, jotka ovat vapaaehtoisesti saapuneet Suomeen suorittamaan asepalveluksen. Voit myös vastaamalla kertoa, muuttiko Suomen Nato-jäsenyys omaa suhtautumistasi inttiin.

Maanpuolustusta ja kielikylpyä

Andreakselle vahva peruste varusmiespalvelukselle Suomessa on nimenomaan mahdollisuus oppia parempaa suomea.

– Suomalaiset nuoret puhuvat erittäin nopeasti ja on myös tämä inttislangi. Sitä en ollut valmis kuulemaan. Täällä mä opin joka päivä uusia sanoja. Tämä on hyvä kokemus ja täällä opin kunnolla puhumaan suomea.

Puolentoista kuukauden perusteella inttiaika on ollut Andreakselle rankkaa, mutta jännittävää. Muihin tanskalaisiin nuoriin verrattuna hän katsoo saavansa paljon enemmän, kun voi palvella pitkät ja vahvat perinteet omaavassa Suomen armeijassa. Hän on myös valmis tarvittaessa puolustamaan Suomea.

– Aivan varmasti! Olen syntynyt Suomessa ja tunnen olevani enemmän suomalainen kuin tanskalainen. Siksi minä olen valmis suojaamaan isänmaata, jos sitä tarvitaan.

Puolustusvoimat ei tilastoi

Puolustusvoimat ei tilastoi Suomessa varusmiespalveluksen suorittavien kaksoiskansalaisten määrää.

Asepalvelukseen määrättiin vuoden 2022 kutsunnoissa yhteensä 31 413 henkilöä, joista noin 3 prosenttia vapautettiin ulkomailla asumisen vuoksi. Vapautettujen määrä on siis runsaat 1 000 henkeä.

Avaa kuvien katselu Komentokieli tulee nopeasti tutuksi, vaikka ulkomailta saapuvalla varusmiehellä suomen kielen taito olisikin vajavainen. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Panssariprikaatissa Helsingin Ilmatorjuntarykmentin Panssari-ilmatorjuntapatterissa heinäkuussa palveluksensa aloittaneista 110 varusmiehestä kaksoiskansalaisia on neljä.

Luku on odotettu, sillä yleensä heitä on ollut kahdesta neljään, kertoo kouluttajana toimiva luutnantti Niki Virtanen.

Panssariprikaatin koko heinäkuisesta 1 300 miehen saapumiserästä kaksoiskansalaisia on arviolta 20–40.

– Se, minkä toisen maan kansalaisuus varusmiehellä on, ei vaikuta koulutukseen. Suurempi vaikutus on kielitaidolla. Osa kaksoiskansalaisista voi puhua sujuvaa suomea, osa vain yksittäisiä sanoja. Komentokieli opitaan kyllä nopeasti, opettamisessa kielimuurin huomaa selvemmin. Niistäkin on aina selvitty.

Perinteetkin jo velvoittivat

Suomen ja Ruotsin kaksoiskansalainen Johannes Saarinen, 20, sai kutsuntakirjeet sekä Suomesta että Ruotsista. Paperit hän täytti kumpaankin maahan.

Ruotsi palautti varusmiespalveluksen vasta hiljattain, eikä siellä palveluspaikkoja riitä kaikille. Johanneskaan ei saanut paikkaa Ruotsista. Suomesta kutsu kävi Panssariprikaatiin.

Avaa kuvien katselu Ruotsissa asuva Johannes Saarinen haluaa oppia olemaan sotilas ja tulla henkisesti vahvemmaksi. Varusmiespalvelus Suomessa auttaa myös parantaa kielitaitoa. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Ruotsissa asuvana Johannes olisi saanut vapautuksen armeijasta, mutta jo suvun perinteet kannustivat palvelukseen ”miesten koulussa”.

– Minusta tää on mahtava kokemus. Isä ja isoisä ovat puhuneet tästä ja halusin jatkaa sitä. Haluan oppia olemaan sotilas, nostaa kuntoani ja itsevarmuuttani, oppia parempaa suomen kieltä ja tulla henkisesti vahvemmaksi.

Tältä kaksoiskansalaiset näyttävät tilastoissa Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 Suomen asukkaista lähes 160 000 hengellä oli myös jonkun toisen maan kansalaisuus. Kaikkein eniten oli niitä, joilla on Venäjän (37 813), Ruotsin (10 048), Somalian (8 393), Viron (7 821) ja Irakin (7 531) kansalaisuus. Tilastokeskuksen luvuissa eivät ole ne kaksoiskansalaiset, jotka asuvat ulkomailla.

Suomessa asuvista kaksoiskansalaisista 18-vuotiaita miehiä oli 1 374. Eniten oli Venäjän kaksoiskansalaisia (291), toiseksi eniten Somalian (99) ja kolmanneksi eniten Ruotsin (98). Seuraavina tulivat Viro (86), Irak (71), Yhdysvallat (66), Thaimaa (51) ja Iran (31). Suomessa asuvat monikansalliset eivät saa vapautusta palveluksesta samoin perustein kuin ulkomailla asuvat monikansalliset.

Kutsuntaikäisten Suomessa asuvien kaksoiskansalaisten miesten osuus on runsaat neljä prosenttia ikäryhmänsä miehistä, kun kaikista Suomen kansalaisista jonkun muun maan kansalaisuus on vajaalla kolmella prosentilla. Avaa

Johannes sanoo kertoneensa kavereilleen, että käy varusmiespalveluksensa Suomessa. Hän on päässyt vertaamaan Suomen ja Ruotsin armeijoiden eroja, sillä hänen siskonsa kävi Ruotsissa armeijan. Ruotsissa kutsun armeijaan saavat niin miehet kuin naisetkin.

– Punkat sielläkin pitää laittaa kuntoon aamulla ja kaikille huudetaan.

”Tänne olen valani vannonut”

Suomen liittyminen Natoon ei ehtinyt vaikuttaa Johanneksen palvelukseen hakeutumiseen, sillä päätöksensä hän oli tehnyt jo ennen Suomen Nato-ratkaisua.

– Se tuli siinä vähän yllätyksenä, mutta totta kai mä olen valmiina isänmaatani Suomea puolustamaan. Tänne olen valani vannonut. Ja nyt kun ollaan mukana Natossa, sitäkin pitää auttaa. Sitten, kun Ruotsi on Natossa, ylpeänä sielläkin Ruotsia puolustaisin.

Isäin jäljillä

Max Kasteniemellä, 21, on Suomen ja Iso-Britannian kansalaisuudet. Englannissa hän on syntynyt ja asunut koko ikänsä, mutta on suomalaisesta perheestä.

Max sanoo, että asiat ovat edenneet nopeasti. Äsken hän oli vielä yliopistossa Leedsissä ja nyt Suomessa Parolannummella.

– En olisi voinut sanoa ei varuspalvelukselle, koska olen aina suomalainen. Isä, vaari, äidin veli ja isän veli ovat käyneet armeijan. Kaikki he sanoivat, että sinun täytyy mennä armeijaan Suomessa.

Avaa kuvien katselu Max Kasteniemi on syntynyt ja asunut koko ikänsä Englannissa, mutta kokee itsensä suomalaiseksi ja on valmis puolustamaan Suomea, jos sitä tarvitaan. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Max myöntää, että ensimmäiset kaksi viikkoa olivat hänelle vaikeita, sillä hänen suomen kielensä ei ole kovin hyvä.

– Mutta se paranee täällä. Opettelen aina jotain uutta. Jos en jotain ymmärrä, sitten käytän englantia, mutta haluan oppia suomea. Nyt voin oikeasti puhua vaarin ja mummun kanssa suomea, kun he eivät puhu englantia. He ovat iloisia siitä.

Käännös oikeaan, vai oliko se vasempaan?

Max Kasteniemi myöntää, että aluksi komentoja oli vaikea ymmärtää. Ensimmäisinä viikkoina käännös vasempaan -komennolla hän saattoi kääntyä oikeaan, mutta muiden esimerkin mukaan asiat ovat alkaneet sujua ja peruskomennot ovat jo hallussa.

– Jos on mahdollisuus tulla Suomeen armeijaan, se on todella hieno juttu. Englannissa ei ole tällaista mahdollisuutta.

Max vakuuttaa, että hän on myös valmis tulemaan Englannista Suomeen, jos siihen tulisi tarve.

– Tämä on minun perheeni maa. Jos joku attacks Finland, mä olen täällä oikeasti.

Herättikö ulkomailla asuvien kaksoiskansalaisten asepalvelus ajatuksia? Voit keskustella tästä jutusta keskiviikkoon 23.8. kello 23:een asti.