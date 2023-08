Pienyrittäjät eivät aina pääse myyntitapahtumissa edes omilleen ja siksi järjestäjät kamppailevat myyjäpulan kanssa

Pienyrittäjien kynnys osallistua myyntitapahtumiin voi olla korkea tapahtumasta koituvien kulujen vuoksi. Myyntitapahtumaan osallistumiselle kertyy usein myös muita kustannuksia myyntipaikkamaksun lisäksi.

Vaikka ihmiset saapuvat myyntitapahtumiin niin sanotusti ”ostohousut jalassa”, jäävät myyjät niistä silti harvemmin suuresti voitolle. Aina pienyrittäjät eivät pääse edes omilleen.

Oulussa käynnistyy torstaina kotimaista designia esittelevä Designtori, jossa on mukana on kolmisenkymmentä muotoilijaa ja kädentaitajaa eripuolilta Suomea.

Tapahtumaa järjestää PROTO ry eli pohjoissuomalaisten muotoilijoiden yhdistys. PROTOn toiminnanjohtaja Hanna Rauman mukaan Designtorin osallistumishinnat haluttiin pitää mahdollisimman alhaisena, jotta pienimmilläkin brändeillä olisi mahdollisuus osallistua.

– Meille on tullut yhteydenottoja myyjiltä, jotka ovat olleet vastaavissa tapahtumissa ja kokeneet myyntipaikat ylihinnoitelluiksi. Kun pienyrittäjänä osallistut tapahtumaan, on tärkeää, että saat katettua tuloilla edes osallistumisesta aiheutuvat kulut.

Rauma on huomannut, että myyntitapahtumiin on välillä vaikeaa löytää näytteilleasettajia.

– Kuulin myös muiden tapahtumien järjestäjiltä, että pandemiavuosien jälkeen osallistujien saralla on ollut paljon aiempaa hiljaisempaa. Itsekin täytyi tarttua puhelimeen, jotta saatiin myyjiä mukaan.

Jos pienyrittäjä matkustaa tapahtumaan toiselta paikkakunnalta, kertyy jo matkustamisesta ja majoituksesta paljon kuluja. Usein tapahtumat myös kestävät useamman päivän.

Maailmantilanne ajaa pienyrittäjiä ahtaalle

Rauman mukaan muotoilutuotteiden jälleenmyynnissä jälleenmyyjän provisio on tavallisesti 40–50 prosenttia tuotteen hinnasta.

– Oma taustani on digipuolella, jossa lähtökohtaisesti jälleenmyyjien provisio on puolet myyntivoitosta eikä suinkaan koko myynnistä. On tapauksia, joissa jälleenmyyjä on saanut tuotteesta enemmän kuin itse valmistaja, toteaa Rauma.

Pienet kotimaiset brändit ja käsityöyritykset ovat ahtaalla osin ylikulutus-puheiden, ihmisten laskevan ostovoiman ja nousevien raaka-ainekustannusten vuoksi.

Avaa kuvien katselu PROTO ry:n toiminnanjohtaja Hanna Rauma toivoo, että pienyrittäjilläkin olisi mahdollisuus päästä omilleen myyntitapahtumista. Kuva: Päivi Seeskorpi / Yle

– Maailman tilanne näkyi etenkin yritysten verkkokaupoissa siinä vaiheessa kun sota Ukrainassa syttyi. Myös energiakriisin ja inflaation vuoksi ihmisten ostovoima on pienentynyt ihan huomattavasti, kertoo Rauma.

Rauma toivoo, että kotimaisia tekijöitä tuettaisi enemmän esimerkiksi jälleenmyyjien taholta. Kuluttajia hän sen sijaan ei halua painostaa ostamaan, vaan kuluttamaan järkevästi ja tukemaan pienyrittäjiä omien mahdollisuuksien mukaan.

Designtori käynnistyy tänään torstaina Oulun Pikisaaressa kello 14 ja on avoinna yleisölle myös perjantaina kello 14–20. Tapahtuma on osa Oulun Taiteiden yötä.